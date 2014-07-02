Mașina de curățat covoare Kärcher BRS 43/500 C are rezultate de curățare excelente. Curatenia intermediară se face pulverizând pe covor apă și detergent,amestecand cu periile contra-rotative și aspirând 20 de minute mai târziu cu un aspirator vertical. Covorul este apoi gata de reutilizare. Folosind detergentul inovator de la Kärcher Fast Drying Carpet Cleaner RM 768, care încapsulează particulele de murdărie pentru a le separa de fibrele covorului, procesul intermediar este extrem de eficient și oferă rezultate uluitoare rapid.