Aparat de curatat mochete BRS 43/500 C
Rezultate excepționale de curățare, covoarele sunt uscate și gata de reutilizare în numai 20 minute. Folosind tehnologia de încapsulare, aparatul curăța covoarele temeinic cu minim de efort și fără intreruperea activității.
Mașina de curățat covoare Kärcher BRS 43/500 C are rezultate de curățare excelente. Curatenia intermediară se face pulverizând pe covor apă și detergent,amestecand cu periile contra-rotative și aspirând 20 de minute mai târziu cu un aspirator vertical. Covorul este apoi gata de reutilizare. Folosind detergentul inovator de la Kärcher Fast Drying Carpet Cleaner RM 768, care încapsulează particulele de murdărie pentru a le separa de fibrele covorului, procesul intermediar este extrem de eficient și oferă rezultate uluitoare rapid.
Caracteristici si beneficii
2 role cilindrice contrarotative
- Performanta mare de suprafata prin presiunea mare de contact
- Curata fibrele simultan din doua parti si le aliniaza intr-o singura directie
- Este responsabil pentru un contact cu suprafata uniform chiar si pe suprafetele denivelate
2 in 1
- Curatarea si maturarea fibrelor in acelasi pas de lucru
- Inclusiv recipient de reziduuri
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Capacitate pe suprafaţa (curaţare de baza / curaţare intermediara "iCpaso") (m²/h)
|300
|Curaţare intermediara prin pulverizare (bar)
|3,4
|Cantitate de pulverizare pentru curaţare intermediara (l/min)
|0,38
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|7,5
|Putere motor perii (W)
|370
|Greutate fără accesorii (kg)
|25
|Greutate cu ambalaj (kg)
|32,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|400 x 470 x 1160
Pachet de livrare
- Rezervor iCapsol on board
- Nr. de valturi: 2 Bucată
Echipament
- Directie de lucru: inainte sau inapoi
- Oparere iCapsol
Video