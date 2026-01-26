Aspirator industrial IVC 60/24-2 Tact²

Aspirator industrial compact pentru curatarea zonei de productie si a utilajelor. Datorita rotilor mari si a rolelor pentru franat este usor de miscat si utilizabil mobil. Curatarea automata a filtruluiTACT² ofera o durata lunga de utilziare fara intreruperi.

Aspiratorul industrial compact IVC 60/24-2 Tact² este ideal pentru curatarea zonelor de productie si utilajelor. Dispozitivul este echipat cu roti mari si role de franare, facilitand deplasarea si mobilitatea. Sistemul automat de curatare a filtrului TACT² garanteaza o durata extinsa de viata, fara intrerupere.

Caracteristici si beneficii
Sistem Tact2 (sistem de curatare automata a filtrului)

Specificatii tehnice

Date tehnice

Numărul fazelor de curent (Ph) 1
Tensiune (V) 220 / 240
Frecvență (Hz) 50 / 60
Debit aer (l/s/m³/h) 148 / 532
Vacuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Capacitate container (l) 60
Material container Oțel inoxidabil
puterea nominală de intrare (kW) 2,4
Tip de aspirare Electric
Diametrul nominal al racordului Diametrul nominal 70
Diametrul nominal al accesoriului Diametrul nominal 50 Diametrul nominal 40
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 73
Filtru principal de praf M
Suprafața filtrului principal (m²) 0,95
Greutate cu ambalaj (kg) 68,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 970 x 690 x 995

Echipament

  • Filtru principal: Filtru de tip evantai
  • Accesorii incluse in kit-ul de livrare: nu
  • Oprire automata la atingerea nivelului maxim de umplere
Video

Accesorii