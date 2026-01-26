Aspirator industrial IVC 60/24-2 Tact²
Aspirator industrial compact pentru curatarea zonei de productie si a utilajelor. Datorita rotilor mari si a rolelor pentru franat este usor de miscat si utilizabil mobil. Curatarea automata a filtruluiTACT² ofera o durata lunga de utilziare fara intreruperi.
Aspiratorul industrial compact IVC 60/24-2 Tact² este ideal pentru curatarea zonelor de productie si utilajelor. Dispozitivul este echipat cu roti mari si role de franare, facilitand deplasarea si mobilitatea. Sistemul automat de curatare a filtrului TACT² garanteaza o durata extinsa de viata, fara intrerupere.
Caracteristici si beneficii
Sistem Tact2 (sistem de curatare automata a filtrului)
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Debit aer (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vacuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Capacitate container (l)
|60
|Material container
|Oțel inoxidabil
|puterea nominală de intrare (kW)
|2,4
|Tip de aspirare
|Electric
|Diametrul nominal al racordului
|Diametrul nominal 70
|Diametrul nominal al accesoriului
|Diametrul nominal 50 Diametrul nominal 40
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|73
|Filtru principal de praf
|M
|Suprafața filtrului principal (m²)
|0,95
|Greutate cu ambalaj (kg)
|68,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|970 x 690 x 995
Echipament
- Filtru principal: Filtru de tip evantai
- Accesorii incluse in kit-ul de livrare: nu
- Oprire automata la atingerea nivelului maxim de umplere
Video