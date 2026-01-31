Aspirator industrial IVS 100/40
IVS 100/40 este un aspirator industrial foarte robust, parțial mobil care găsește utilizare versatilă în multiple grupuri țintă.
Sistem mecanic de curatare a filtrului cu functionare orizontala este una dintre cele mai remarcabile caracteristici ale aspiratorului nostru industrial din clasa Super IVS 100/40 cu motor trifazat de 4 kW. Acest angrenaj integrat asigură o transmisie de putere orientată și, prin urmare, rezultate bune în curățarea filtrelor, indiferent de câtă forță este aplicată de utilizator. Un container din oțel inoxidabil de 100 litri, rezistent la coroziune, preia cantități mari de substanțe solide. Există diferite opțiuni sigure de stocare pentru accesorii direct pe mașină.
Caracteristici si beneficii
turbima cu canale laterale, rezistenta la uzura.
Echipat cu filtru stea extra-mare
- Pentru aspirarea în siguranță a solidelor și a prafului până la clasa de praf M.
- Potrivit și pentru cantități mari de praf.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|3
|Tensiune (V)
|400
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit aer (l/s/m³/h)
|138 / 500
|Vacuum (mbar/kPa)
|175 / 17,5
|Capacitate container (l)
|100
|Material container
|Oțel inoxidabil
|puterea nominală de intrare (kW)
|4,2
|Tip de aspirare
|Electric
|Diametrul nominal al racordului
|Diametrul nominal 70
|Diametrul nominal al accesoriului
|Diametrul nominal 70 Diametrul nominal 50
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|75
|Filtru principal de praf
|M
|Suprafața filtrului principal (m²)
|2,2
|Greutate fără accesorii (kg)
|130
|Greutate cu ambalaj (kg)
|131,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1202 x 771 x 1470
Echipament
- Accesorii incluse in kit-ul de livrare: nu
