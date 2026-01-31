Sistem mecanic de curatare a filtrului cu functionare orizontala este una dintre cele mai remarcabile caracteristici ale aspiratorului nostru industrial din clasa Super IVS 100/40 cu motor trifazat de 4 kW. Acest angrenaj integrat asigură o transmisie de putere orientată și, prin urmare, rezultate bune în curățarea filtrelor, indiferent de câtă forță este aplicată de utilizator. Un container din oțel inoxidabil de 100 litri, rezistent la coroziune, preia cantități mari de substanțe solide. Există diferite opțiuni sigure de stocare pentru accesorii direct pe mașină.