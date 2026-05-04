Pentru aspirarea universală a unor cantități mici și medii de particule solide fine și grosiere în medii industriale - în zona ATEX 22: aspiratorul industrial IVM 40/12-1 H Z22 cu un singur motor, protejat împotriva exploziilor, de clasă medie, cu o turbină EC. Mașina puternică și fiabilă funcționează în regim monofazat, are o construcție deosebit de compactă, robustă și durabilă, este foarte mobilă și manevrabilă și este ideală pentru aplicațiile în care trebuie respectate anumite măsuri de siguranță. Datorită sistemului inovator de curățare a filtrului "Pull and Clean", filtrul stelat mare din clasa de praf M poate fi curățat ușor și comod în timpul funcționării. În plus, aspiratorul este echipat cu un filtru cu cartuș certificat pentru clasa de praf H. Rezervorul de colectare și rezervorul de filtrare al mașinii sunt fabricate din oțel inoxidabil de înaltă calitate, rezistent la acizi, în timp ce șasiul este fabricat din oțel durabil.