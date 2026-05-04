Aspirator industrial IVM 40/12-1 H Z22
Aspirator industrial mobil de clasă medie cu turbină EC. Potrivit pentru aspirarea în siguranță a particulelor solidelor fine și grosiere din clasa de praf H și pentru utilizare în zona ATEX 22.
Pentru aspirarea universală a unor cantități mici și medii de particule solide fine și grosiere în medii industriale - în zona ATEX 22: aspiratorul industrial IVM 40/12-1 H Z22 cu un singur motor, protejat împotriva exploziilor, de clasă medie, cu o turbină EC. Mașina puternică și fiabilă funcționează în regim monofazat, are o construcție deosebit de compactă, robustă și durabilă, este foarte mobilă și manevrabilă și este ideală pentru aplicațiile în care trebuie respectate anumite măsuri de siguranță. Datorită sistemului inovator de curățare a filtrului "Pull and Clean", filtrul stelat mare din clasa de praf M poate fi curățat ușor și comod în timpul funcționării. În plus, aspiratorul este echipat cu un filtru cu cartuș certificat pentru clasa de praf H. Rezervorul de colectare și rezervorul de filtrare al mașinii sunt fabricate din oțel inoxidabil de înaltă calitate, rezistent la acizi, în timp ce șasiul este fabricat din oțel durabil.
Caracteristici si beneficii
Clasa de praf H
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|220 - 240
|Frecvență (Hz)
|50 - 60
|Debit aer (l/s/m³/h)
|43,8 / 158
|Vacuum (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Capacitate container (l)
|40
|Material container
|Oțel inoxidabil
|puterea nominală de intrare (kW)
|1 x 1,2
|Tip de aspirare
|Electric
|Diametrul nominal al racordului
|Diametrul nominal 70
|Diametrul nominal al accesoriului
|Diametrul nominal 40
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|73
|Filtru principal de praf
|M
|Suprafața filtrului principal (m²)
|1,6
|Clasa de praf a filtrului secundar
|H
|Suprafața filtrului secundar (m²)
|1,6
|Greutate fără accesorii (kg)
|51
|Greutate cu ambalaj (kg)
|51,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|645 x 655 x 1140
Echipament
- Filtru principal: Filtru stea
- Filtru secundar: Filtru tip cartuș
- Accesorii incluse in kit-ul de livrare: nu
Domenii de intrebuintare
- Potrivit pentru utilizare în zona ATEX 22
- Pentru cantități mici până la medii de particule solide și praf din clasa H
- Pentru cele mai dificile aplicații, potrivit și pentru aspirarea materialelor adezive