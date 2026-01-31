Aspirator industrial IVS 100/75 M Z22 *EU
IVS 100/75 M Z22 este un aspirator industrial dotat cu cea mai puternică suflanta cu canal lateral de 7,5 kW din gama noastră. Are clasa de protecție împotriva exploziilor - Zona 22, clasă de praf M.
Modelul de vârf din gama noastră industrială de aspirație de tip super-clasic: IVS 100/75 M Z22 impresionează cu o gamă largă de aplicații, cu un nivel înalt de siguranță și date de performanță remarcabile. Potrivit atât pentru utilizarea mobilă, cât și pentru cea staționară, aspiratorul este echipat cu o suflantă cu canal lateral de 7,5 kW cu eficiență IE2 și pornire ușoară, pentru a evita vârfurile nedorite la pornirea mașinii. Este potrivit pentru aspirarea unor cantități foarte mari de pulberi fine care sunt periculoase pentru sănătate și prafuri potențial explozive, este permisă pentru utilizare în Zona 22 și certificată pentru clasa de praf M. Agitatorul cu filtru orizontal si cutia de viteze asigură o putere de aspirare optimă în orice moment, în timp ce recipientul din oțel inoxidabil de 100 litri cu mecanism de reglare este responsabil pentru intervale lungi de lucru și eliminare ușoară. Există diferite opțiuni pentru a așeza accesorii, astfel încât acestea să fie în siguranță pentru transport și să nu să piardă.
Caracteristici si beneficii
Potrivit pentru zona 22Aspiratoarele industriale IVS Ex garantează cel mai înalt nivel de siguranță datorită tehnologiei celei mai recente. Aspirarea fiabilă a substanțelor care pot pune în pericol sănătatea, cum ar fi prafurile explozive.
Economisiți energiaCurentul de pornire scăzut împiedică scade tensiunea alimentării. Vârfurile de energie scăzute asigură costuri mai mici pentru energie. Este necesară doar o protecție scăzută a siguranței mașinii. (Până la 5,5 A, este suficientă o protecție de siguranțe de 16 A.)
Mecanism de set-down prietenosManer pentru detasarea ușoară și rapidă a containerului. Mânerul practic al recipientului servește ca ajutor pentru tragerea și împingerea mașinii la punctul de golire. Cilindrii industriali mari asigură mobilitate maximă chiar și pe podele neuniforme și sub sarcină mare.
Funcționarea orizontală a sistemului de curățare a filtrelor
- Mânerul pentru curățarea manuală a filtrului este poziționat la o înălțime comodă pentru acționare, ceea ce face ca lucrul să fie confortabil.
- Indiferent de cantitatea de forță aplicată de utilizator, o cutie de viteze asigură rezultate consecvente de curățare.
- Blocarea filtrului la intervale de timp mai lungi datorita curatarii frecvente a acestuia si a puterii transmise la filtru.
Manipulare ușoară a mașinii
- Cârligul pentru furtun și depozitarea accesoriilor asigură accesul rapid la scule și depozitarea ordonată.
- Cârlig de cablu integrat pentru stocarea sigură a cablului de alimentare.
Telecomanda opțională
- Telecomanda radio opțională pentru operarea mașinii de la o distanță de până la 100 m.
- Funcționare convenabilă, cu timp de funcționare a mașinii într-o singură mișcare înainte.
- Utilizarea optimă a spațiului: aspiratorul poate fi depozitat în zonele neutilizate sau în zonele de siguranță.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|3
|Tensiune (V)
|400
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit aer (l/s/m³/h)
|148 / 536
|Vacuum (mbar/kPa)
|290 / 29
|Capacitate container (l)
|100
|Material container
|Oțel inoxidabil
|puterea nominală de intrare (kW)
|7,5
|Tip de aspirare
|Electric
|Diametrul nominal al racordului
|Diametrul nominal 70
|Diametrul nominal al accesoriului
|Diametrul nominal 70 Diametrul nominal 50
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|73
|Filtru principal de praf
|M
|Suprafața filtrului principal (m²)
|2,2
|Greutate fără accesorii (kg)
|180
|Greutate cu ambalaj (kg)
|191,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1202 x 686 x 1495
Echipament
- Accesorii incluse in kit-ul de livrare: nu