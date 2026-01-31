Modelul de vârf din gama noastră industrială de aspirație de tip super-clasic: IVS 100/75 M Z22 impresionează cu o gamă largă de aplicații, cu un nivel înalt de siguranță și date de performanță remarcabile. Potrivit atât pentru utilizarea mobilă, cât și pentru cea staționară, aspiratorul este echipat cu o suflantă cu canal lateral de 7,5 kW cu eficiență IE2 și pornire ușoară, pentru a evita vârfurile nedorite la pornirea mașinii. Este potrivit pentru aspirarea unor cantități foarte mari de pulberi fine care sunt periculoase pentru sănătate și prafuri potențial explozive, este permisă pentru utilizare în Zona 22 și certificată pentru clasa de praf M. Agitatorul cu filtru orizontal si cutia de viteze asigură o putere de aspirare optimă în orice moment, în timp ce recipientul din oțel inoxidabil de 100 litri cu mecanism de reglare este responsabil pentru intervale lungi de lucru și eliminare ușoară. Există diferite opțiuni pentru a așeza accesorii, astfel încât acestea să fie în siguranță pentru transport și să nu să piardă.