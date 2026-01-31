Aspiratorul industrial IVR-L 120/24-2 Tc Me este un aparat compact cu șasiu basculant. Aspiratorul pentru lichide oferă un recipient din oțel inoxidabil de 120 de litri pentru cantități mari de lichide și/sau solide în mare parte fără praf, cum ar fi așchii. Solidele pot fi separate fără probleme de lichide prin intermediul coșului opțional pentru șpan. IVR-L 120/24-2 Tc Me poate aspira chiar și medii corozive mulțumită construcției sale din oțel inoxidabil. Racordul pentru furtun de pe capul de aspirație se poate roti la 360° și garantează o libertate excelentă de mișcare, prevenind încolăcirea enervantă a furtunului de aspirare. Nivelul de umplere la un moment dat poate fi citit în mod comod pe conducta de golire. Golirea se realizează fie prin conducta de golire, fie prin utilizarea șasiului basculant. Designul robust, care include roți pivotante și cablul de alimentare rezistente la ulei, asigură o durată lungă de viață chiar și cazul utilizării zilnice în medii industriale dure. Mulțumită designului robust, ridicarea utilajului cu ajutorul unui stivuitor se face fără absolut nici o problemă.