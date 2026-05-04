Masina de maturat-aspirat KM 100/120 R G
KM 100/120 R este conceput pentru a reduce TCO-ul clientului. Acest lucru se realizează prin maximizarea productivității datorată volumului containerului de murdărie de 120 l.
Mașină de măturat confortabilă și productivă KM 100/120 R cu basculantă hidraulică înaltă este noul nostru versatil pentru aplicații multiple în interior și exterior. Pe baza succesului îndelungat al KM 100/100 R (low dump), am optimizat în continuare conceptul tehnologic și am adăugat noi beneficii clienților. Rezultatul este o mașină de măturat extrem de robustă și eficientă, cu funcție de descărcare mare.
Caracteristici si beneficii
Productivitate ridicatăRezultat excelent de măturare datorită sistemului de perii cu role plutitoare. Capacitate mare a containerului pentru deșeuri (120 l) pentru utilizare îndelungată și neîntreruptă. Design robust și componente dovedite pentru puține opriri ale mașinii.
Operare convenabilă și sigurăNivel ridicat de confort de conducere și golire hidraulică ridicată a containerului până la o înălțime de 152 cm. Operare simplă și aranjare clară și ergonomică a elementelor de control. Conectarea logică a funcțiilor pentru a preveni erorile de operare.
Suprafață mare a filtrului cu curățare automată a filtruluiCurățarea automată a filtrului la intervale de cinci minute și după oprire. Curățarea eficientă a filtrului a zonei de filtrare de 6 m² dublează durata de viață. Practic fără praf, măturare continuă, indiferent de volumul de murdărie.
Întreținere simplă și întreținere foarte ușoară
- Toate componentele importante sunt ușor de verificat și înlocuit fără unelte necesare.
- Concept inteligent de capotă pentru acces foarte ușor la toate componentele mașinii.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Tracțiune
|hidraulic
|Putere de antrenare (kW)
|6,3
|Angrenaj
|Benzina
|Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
|7000
|Performanță maximă de suprafață 2 perii laterale (m²/h)
|8890
|Lățime de lucru (mm)
|730
|Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
|1000
|Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm)
|1270
|Recipient murdărie (l)
|120
|Capacitate de urcare (%)
|18
|Viteza de lucru (km/h)
|7
|Suprafata filtrare (m²)
|6
|Greutatea cu accesorii (kg)
|572,9
|Greutate, gata de funcționare (kg)
|570
|Greutate cu ambalaj (kg)
|575
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1700 x 1195 x 1370
Pachet de livrare
- Filtru rotund din poliester
- Roti pneumatice
Echipament
- Curaţarea manuala a filtrelor
- Curățarea automată a filtrului
- Perie cilindrica principala oscilanta
- Servo directie
- Reglare putere de aspirare
- Clapeta pentru particule grosiere de murdarie
- Principiul măturării de deasupra capului
- Actionare inainte
- Actionare inapoi
- Aspirare
- Golire hidraulica pe partea de sus
- Utilizare in exterior
- Contoar ore de functionare
- Funcţie de maturare, cu oprire
- Cu catalizator
- Maturi laterale cu declanşare automata
- Maturi laterale acţionate pneumatic
- Posibilitate de prindere Home Base
Domenii de intrebuintare
- Pentru curățarea rapidă de întreținere în parcări
- De asemenea, potrivită pentru ateliere, școli, stații de servicii sau reprezentanțe auto
- Potrivit pentru utilizare în spații exterioare, în zonele de încărcare și pe șantiere