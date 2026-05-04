Masina de maturat-aspirat KM 100/120 R G

KM 100/120 R este conceput pentru a reduce TCO-ul clientului. Acest lucru se realizează prin maximizarea productivității datorată volumului containerului de murdărie de 120 l.

Mașină de măturat confortabilă și productivă KM 100/120 R cu basculantă hidraulică înaltă este noul nostru versatil pentru aplicații multiple în interior și exterior. Pe baza succesului îndelungat al KM 100/100 R (low dump), am optimizat în continuare conceptul tehnologic și am adăugat noi beneficii clienților. Rezultatul este o mașină de măturat extrem de robustă și eficientă, cu funcție de descărcare mare.

Caracteristici si beneficii
Productivitate ridicată
Rezultat excelent de măturare datorită sistemului de perii cu role plutitoare. Capacitate mare a containerului pentru deșeuri (120 l) pentru utilizare îndelungată și neîntreruptă. Design robust și componente dovedite pentru puține opriri ale mașinii.
Operare convenabilă și sigură
Nivel ridicat de confort de conducere și golire hidraulică ridicată a containerului până la o înălțime de 152 cm. Operare simplă și aranjare clară și ergonomică a elementelor de control. Conectarea logică a funcțiilor pentru a preveni erorile de operare.
Suprafață mare a filtrului cu curățare automată a filtrului
Curățarea automată a filtrului la intervale de cinci minute și după oprire. Curățarea eficientă a filtrului a zonei de filtrare de 6 m² dublează durata de viață. Practic fără praf, măturare continuă, indiferent de volumul de murdărie.
Întreținere simplă și întreținere foarte ușoară
  • Toate componentele importante sunt ușor de verificat și înlocuit fără unelte necesare.
  • Concept inteligent de capotă pentru acces foarte ușor la toate componentele mașinii.

Specificatii tehnice

Tracțiune hidraulic
Putere de antrenare (kW) 6,3
Angrenaj Benzina
Capacitate maximă de suprafață (m²/h) 7000
Performanță maximă de suprafață 2 perii laterale (m²/h) 8890
Lățime de lucru (mm) 730
Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm) 1000
Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm) 1270
Recipient murdărie (l) 120
Capacitate de urcare (%) 18
Viteza de lucru (km/h) 7
Suprafata filtrare (m²) 6
Greutatea cu accesorii (kg) 572,9
Greutate, gata de funcționare (kg) 570
Greutate cu ambalaj (kg) 575
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1700 x 1195 x 1370

Pachet de livrare

  • Filtru rotund din poliester
  • Roti pneumatice

Echipament

  • Curaţarea manuala a filtrelor
  • Curățarea automată a filtrului
  • Perie cilindrica principala oscilanta
  • Servo directie
  • Reglare putere de aspirare
  • Clapeta pentru particule grosiere de murdarie
  • Principiul măturării de deasupra capului
  • Actionare inainte
  • Actionare inapoi
  • Aspirare
  • Golire hidraulica pe partea de sus
  • Utilizare in exterior
  • Contoar ore de functionare
  • Funcţie de maturare, cu oprire
  • Cu catalizator
  • Maturi laterale cu declanşare automata
  • Maturi laterale acţionate pneumatic
  • Posibilitate de prindere Home Base
Domenii de intrebuintare
  • Pentru curățarea rapidă de întreținere în parcări
  • De asemenea, potrivită pentru ateliere, școli, stații de servicii sau reprezentanțe auto
  • Potrivit pentru utilizare în spații exterioare, în zonele de încărcare și pe șantiere
Accesorii