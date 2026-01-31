Masina de maturat-aspirat KM 130/300 R D Classic
Masina de maturat aspirat cu post de conducere KM 130/300 R Classic, cu filtru tip buzunar, recipient mare de maturare, sasiu robust din otel, maneta de operare usor de manevrat, tracțiune hidraulică spate și sistem flexibil-Footprint.
Masina de maturat-aspirat industriala KM 130/300 R Classic este dotata pentru utilizari solicitante in domeniul materialelor de constructie, al prelucrarilor metalice si in alte domenii industriale ce produc mari cantitati de reziduuri. Maturatorul cu post de conducere poate fi operat comod folosind doar manete. Containerul poate fi golit folosind liftul hidraulic. Capacitatea uriasa a containerului este de 300 L, permitand perioade lungi de folosire neintrerupta. Masina este dotata pentru uz intens in cele mai dificile conditii datorita sasiului metalic cu protectie impotriva coroziunii. Roata hidraulica de ghidaj din spate asigura o buna manevrabilitate si in spatii stramte. O alta dotare este sistemul Flexibil Footprint ce asigura rezultate optime de curatare pe diferite tipuri de suprafete- si acestea cu uzura minima a periilor. In caz de interventii tehnice pentru reparatii sau intretinere, toate componentele sunt usor accesibile. Rotile standard din cauciuc dur fac curatarea posibila pe toate tipurile de teren si elimina intreruperile cauzate de penele de cauciuc.
Caracteristici si beneficii
Roata hidraulica de directie spate cu cauciucuri solideManevrare usoara chiar si in spatii inguste Functioneaza chiar si pe suprafete ascutite fara intepaturi in cauciucuri Afisaj intuitiv si butoane rezistente pentru utilizare usoara
Filtru buzunar cu suprafata mare de filtrare cu motor pe vibratieZona mare de filtrare pentru aspirare fara praf Curatarea prin intermediul vibratiilor motorului
Sasiu robust cu protectii multiple la coroziunePoate fi folosit in conditii dificile Aparat si componente rezistente
Servisare usoara
- Tehnologie simpla cu componente sigure: actionare hidraulica integrala. Electrica in loc de electronica.
- Acces usor la toate componentele tehnice
Sistem hidraulic de evacuare cantitati mari de reziduuri
- Deseurile pot fi eliminate usor, in siguranta si fara niciun contact
- Ridicarea containerului fara efort pana la 1.52 m
Principiul fărașului
- Prelevare buna de reziduuri cu particule fine si grosiere
- Generare redusa de praf.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Motorină
|Tracțiune
|Motor în patru timpi
|Producator motoare
|Yanmar
|Putere de antrenare (kW)
|15,8
|Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
|13000
|Lățime de lucru (mm)
|1000
|Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
|1300
|Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm)
|1550
|Recipient murdărie (l)
|300
|Capacitate de urcare (%)
|18
|Viteza de lucru (km/h)
|10
|Suprafata filtrare (m²)
|7,8
|Greutatea cu accesorii (kg)
|923
|Greutate, gata de funcționare (kg)
|923
|Greutate cu ambalaj (kg)
|923
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|2040 x 1330 x 1430
Pachet de livrare
- Filtru buzunar
- Roţi, din cauciuc
Echipament
- Curaţarea manuala a filtrelor
- Valt principal de maturare reglabil
- Servo directie
- Reglare putere de aspirare
- Principiul fărașului
- Actionare inainte
- Actionare inapoi
- Aspirare
- Golire hidraulica pe partea de sus
- Utilizare in exterior
- Contoar ore de functionare
- Funcţie de maturare, cu oprire
Video
Domenii de intrebuintare
- Centre de procesare a materialelor de constructie
- Turanatorii
- Centre de prelucrari metalice
- Spatii de depozitare
- Santiere de constructii
- Lucrari metalice
- Centre de prelucrare a materialelor