Masina de maturat-aspirat KM 130/300 R D Classic

Masina de maturat aspirat cu post de conducere KM 130/300 R Classic, cu filtru tip buzunar, recipient mare de maturare, sasiu robust din otel, maneta de operare usor de manevrat, tracțiune hidraulică spate și sistem flexibil-Footprint.

Masina de maturat-aspirat industriala KM 130/300 R Classic este dotata pentru utilizari solicitante in domeniul materialelor de constructie, al prelucrarilor metalice si in alte domenii industriale ce produc mari cantitati de reziduuri. Maturatorul cu post de conducere poate fi operat comod folosind doar manete. Containerul poate fi golit folosind liftul hidraulic. Capacitatea uriasa a containerului este de 300 L, permitand perioade lungi de folosire neintrerupta. Masina este dotata pentru uz intens in cele mai dificile conditii datorita sasiului metalic cu protectie impotriva coroziunii. Roata hidraulica de ghidaj din spate asigura o buna manevrabilitate si in spatii stramte. O alta dotare este sistemul Flexibil Footprint ce asigura rezultate optime de curatare pe diferite tipuri de suprafete- si acestea cu uzura minima a periilor. In caz de interventii tehnice pentru reparatii sau intretinere, toate componentele sunt usor accesibile. Rotile standard din cauciuc dur fac curatarea posibila pe toate tipurile de teren si elimina intreruperile cauzate de penele de cauciuc.

Caracteristici si beneficii
Masina de maturat-aspirat KM 130/300 R D Classic: Roata hidraulica de directie spate cu cauciucuri solide
Roata hidraulica de directie spate cu cauciucuri solide
Manevrare usoara chiar si in spatii inguste Functioneaza chiar si pe suprafete ascutite fara intepaturi in cauciucuri Afisaj intuitiv si butoane rezistente pentru utilizare usoara
Masina de maturat-aspirat KM 130/300 R D Classic: Filtru buzunar cu suprafata mare de filtrare cu motor pe vibratie
Filtru buzunar cu suprafata mare de filtrare cu motor pe vibratie
Zona mare de filtrare pentru aspirare fara praf Curatarea prin intermediul vibratiilor motorului
Masina de maturat-aspirat KM 130/300 R D Classic: Sasiu robust cu protectii multiple la coroziune
Sasiu robust cu protectii multiple la coroziune
Poate fi folosit in conditii dificile Aparat si componente rezistente
Servisare usoara
  • Tehnologie simpla cu componente sigure: actionare hidraulica integrala. Electrica in loc de electronica.
  • Acces usor la toate componentele tehnice
Sistem hidraulic de evacuare cantitati mari de reziduuri
  • Deseurile pot fi eliminate usor, in siguranta si fara niciun contact
  • Ridicarea containerului fara efort pana la 1.52 m
Principiul fărașului
  • Prelevare buna de reziduuri cu particule fine si grosiere
  • Generare redusa de praf.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Angrenaj Motorină
Tracțiune Motor în patru timpi
Producator motoare Yanmar
Putere de antrenare (kW) 15,8
Capacitate maximă de suprafață (m²/h) 13000
Lățime de lucru (mm) 1000
Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm) 1300
Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm) 1550
Recipient murdărie (l) 300
Capacitate de urcare (%) 18
Viteza de lucru (km/h) 10
Suprafata filtrare (m²) 7,8
Greutatea cu accesorii (kg) 923
Greutate, gata de funcționare (kg) 923
Greutate cu ambalaj (kg) 923
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 2040 x 1330 x 1430

Pachet de livrare

  • Filtru buzunar
  • Roţi, din cauciuc

Echipament

  • Curaţarea manuala a filtrelor
  • Valt principal de maturare reglabil
  • Servo directie
  • Reglare putere de aspirare
  • Principiul fărașului
  • Actionare inainte
  • Actionare inapoi
  • Aspirare
  • Golire hidraulica pe partea de sus
  • Utilizare in exterior
  • Contoar ore de functionare
  • Funcţie de maturare, cu oprire
Video

Domenii de intrebuintare
  • Centre de procesare a materialelor de constructie
  • Turanatorii
  • Centre de prelucrari metalice
  • Spatii de depozitare
  • Santiere de constructii
  • Lucrari metalice
  • Centre de prelucrare a materialelor
Accesorii