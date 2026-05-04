Masina de spalat pardoseli B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+D75
B 110 R cu rezervoare de 110 litri, sistem de dozare a agentului de curățare DOSE, 2 perii cu discuri, precum și baterie de 170 Ah împreună cu încărcătorul încorporat.
Rezultate de curățare de top, sisteme de economisire a resurselor, funcționare simplă și un nivel ridicat de utilizare ușoară: B 110 R convinge în toate domeniile. Acționat de o baterie puternică de 170 Ah, care este încărcată convenabil prin intermediul încărcătorului încorporat, 2 perii cu disc cu lățimea de lucru de 75 de centimetri, dozarea apei în funcție de viteză și sistemul de dozare a agentului de curățare DOSE asigură o putere de curățare ridicată cu un consum redus simultan de apă și agenți de curățare. Elementele de operare codificate prin culoare, comutatorul EASY Operation pentru selectarea programului de curățare și afișajul color mare, în 30 de limbi, asigură, de asemenea, o operare foarte simplă. Funcția de umplere automată a rezervorului de apă curată și sistemul de clătire a rezervorului pentru curățarea rapidă a rezervorului de apă murdară sunt integrate pentru o utilizare ușoară. Și mașina este echipată cu un scaun al șoferului reglabil pe înălțime și lumini de conducere vizibile în timpul zilei pentru confort sporit de lucru și siguranță.
Caracteristici si beneficii
Scaun reglabil pe înălțimePoziție perfectă de șezut, indiferent de înălțimea fizică a operatorului. Scaun confortabil pentru utilizator. Permite intervale de lucru mai lungi, fără oboseală.
Dozare de apă dependentă de vitezăReduce alimentarea cu apă în viraje sau pe durata deplasării lente. Funcția de economisire a apei crește performanța spațiului acoperit Uscare mai rapidă a podelei și risc mai mic de apă reziduală în viraje.
Sistem inovator KIKChei codificate prin culori pentru diferite nivele de acces, pentru a proteja împotriva erorilor de operare. Modurile de curățare și alte funcții pot fi presetate pentru fiecare utilizator. Ajustare optimă la sarcinile individuale ale utilizatorului respectiv.
Lamelă robustă din aluminiu turnat sub presiune
- Cu lamele de aspirare Linatex® rezistente la rupere, de lungă durată pentru rezultate excelente de aspirare.
- Înlocuirea rapidă și simplă a lamelei de aspirare.
- Se retrage la contactul cu peretele, evitând astfel deteriorarea.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Baterie
|Tracțiune
|Motor de tracțiune
|Lățime de lucru perii (mm)
|750
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|950
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|110 / 110
|Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
|4500
|Randament practic pe suprafață (m²/h)
|3150
|Baterie (V/Ah)
|24 / 170
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 2,5
|Timp de încărcare a bateriei (h)
|7
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 230 / 50 - 60
|Capacitate de urcare (%)
|10
|Viteza periilor (rpm)
|180
|Presiunea de contact a periilor (kg)
|75
|Lățimea de întoarcere a culoarului (mm)
|1750
|Consumul de apă (l/min)
|max. 5,7
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|59
|Puterea motorului (W)
|up to 2350
|Greutate totală admisă (kg)
|650
|Actualizări software disponibile până la
|2032-01-01
|Greutate fără accesorii (kg)
|373
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Pachet de livrare
- Baterie și încărcător inclus pe aparat
- Bară de aspirație, curbată
- Canistră de dozare pentru agentul de curățare cu sistem în buclă închisă
Echipament
- Auto-Fill
- Sistem de clătire a rezervorului
- Mecanism de tracțiune
- Sistem automat de oprire a apei
- DOSE
- Frână de parcare
- Supapă magnetică
- Sistem cu două rezervoare
- Scaun reglabil pe înălțime
- Indicator nivel de apă proaspătă: Prin presiunea apei
- Lumină standard de deplasare pe timp de zi
- Dozarea agentului de curățare în cantități mici de până la 0,25%
- Bară față robustă
- Cu dozarea apei în funcție de viteză
- Actualizările de software și evaluarea pierderilor pot fi realizate de la distanță prin intermediul Kärcher Fleet Management
- Culoarea și conceptul de operare Kärcher
- Sistemul Kärcher Intelligent Key (KIK) cu peste 30 de limbi pentru utilizatori și drepturi individuale ale utilizatorilor
- Opțiuni Home Base de fixare pentru mop sau alte elemente similare
- Plutitor electric și mecanic de comutare
- Comutator selector Easy Operation
Domenii de intrebuintare
- Perfect pentru utilizare în supermarketuri, centre comerciale sau spitale
- De asemenea, potrivită pentru curățarea zonelor de producție și a depozitelor