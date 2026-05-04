Rezultate de curățare de top, sisteme de economisire a resurselor, funcționare simplă și un nivel ridicat de utilizare ușoară: B 110 R convinge în toate domeniile. Acționat de o baterie puternică de 170 Ah, care este încărcată convenabil prin intermediul încărcătorului încorporat, 2 perii cu disc cu lățimea de lucru de 75 de centimetri, dozarea apei în funcție de viteză și sistemul de dozare a agentului de curățare DOSE asigură o putere de curățare ridicată cu un consum redus simultan de apă și agenți de curățare. Elementele de operare codificate prin culoare, comutatorul EASY Operation pentru selectarea programului de curățare și afișajul color mare, în 30 de limbi, asigură, de asemenea, o operare foarte simplă. Funcția de umplere automată a rezervorului de apă curată și sistemul de clătire a rezervorului pentru curățarea rapidă a rezervorului de apă murdară sunt integrate pentru o utilizare ușoară. Și mașina este echipată cu un scaun al șoferului reglabil pe înălțime și lumini de conducere vizibile în timpul zilei pentru confort sporit de lucru și siguranță.