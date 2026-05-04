Masina de spalat pardoseli B 220 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Mașina de spălat cu post de conducere B 220 R curăță 9.000 m²/h. Mașina are un cap de periere cu disc, lățime de lucru de 90 cm, o baterie de 240 Ah și un încărcător încorporat.
Echipat cu o racletă robustă de ultimă generație din aluminiu turnat sub presiune, un cap cu perii disc cu o lățime de lucru de 90 cm, un senzor de unghi de bracaj pentru siguranță sporită la viteze de lucru de 10 km/h, sistemul DOSE de dozare a detergentului (care conservă resursele) și sistemul de dozare a apei sensibil la viteză, mașina de spălat cu post de conducere B 220 R impresionează prin rezultate de curățare remarcabile.vEste, de asemenea, extrem de ușor și sigur de utilizat. Printre altele, acest lucru se datorează ecranului color mare, în 30 de limbi, și sistemului de chei patentat KIK (care poate fi utilizat pentru a atribui utilizatorilor diferiți drepturi de acces și, prin urmare, poate elimina erorile operatorului). Mașina vine, de asemenea, cu funcția Auto-Fill pentru umplerea rapidă a rezervorului de apă curată de 220 litri, precum și cu sistemul automat de clătire a rezervorului, care facilitează curățarea rezervorului de apă murdară. Încărcătorul său încorporat facilitează încărcarea bateriei puternice de 240 Ah. O lumină de zi este, de asemenea, integrată ca dotare standard pentru o vizibilitate îmbunătățită.
Caracteristici si beneficii
Lamelă robustă din aluminiu turnat sub presiune
- Cu lamele de aspirare Linatex® rezistente la rupere, de lungă durată pentru rezultate excelente de aspirare.
- Înlocuirea rapidă și simplă a lamelei de aspirare.
- Se retrage la contactul cu peretele, evitând astfel deteriorarea.
Cap de perie cu tehnica de disc.
- Periile disc și plăcile de antrenare a pad-urilor sunt ușor de schimbat.
- Periile disc sunt disponibile în diferite niveluri de duritate: moale, mediu și tare.
- Modele de curățare cu disc, în special pentru utilizarea pe suprafețe netede.
Sistem inovator KIK
- Securitate crescută împotriva operării incorecte
- Reducerea costurilor de servisare
- Reglare ușoară la rezervoarele de curățare individuale, fără prea mult efort din partea utilizatorului.
Modul de eficiență ecologică de economisire a energiei
- Consum redus de energie.
- Durată de funcționare cu 40% mai mare la fiecare reîncărcare a bateriei.
- Și mai silențios și, prin urmare, ideal pentru zonele sensibile la zgomot (curățenia de zi, spitale, hoteluri etc.).
Cu un sistem pentru unitatea de dozare a agentului de curățare "DOSE"
- Economii de detergent.
- Dozare precisă și uniformă (reglabilă de la 0 la 3%).
- Detergentul poate fi înlocuit fără a fi necesară golirea rezervorului de apă curată.
Sistem de clătire a rezervorului
- Curățare ușoară a rezervorului cu apă murdară
- Economii de apă de până la 70% comparativ cu curățarea cu un furtun de apă convențional.
- O igienă mai bună.
Afisaj mare color
- Afisare clară a programului curent.
- Operare simplă și durată de instruire mai scurtă.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Baterie
|Tracțiune
|Electric
|Lățime de lucru perii (mm)
|900 - 900
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|1180 - 1180
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|220 / 220
|Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
|9000
|Tipul bateriei
|Cu întreținere redusă
|Baterie (V/Ah)
|36 / 240
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 5
|Timp de încărcare a bateriei (h)
|approx. 7
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Viteza de conducere (km/h)
|10
|Capacitate de urcare (%)
|10
|Viteza periilor (rpm)
|180 - 180
|Presiunea de contact a periilor (kg)
|94
|Consumul de apă (l/min)
|max. 7
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|67
|Puterea motorului (W)
|2400
|Greutate totală admisă (kg)
|994
|Actualizări software disponibile până la
|2032-01-01
|Greutate fără accesorii (kg)
|230
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1925 x 1070 x 1420
Pachet de livrare
- Perie disc: 2 Bucată
- Baterie
- Încărcător integrat
- Bară de aspirație, curbată
- Bară de aspirare robustă, din aluminiu turnat
- Canistră de dozare pentru agentul de curățare cu sistem în buclă închisă
Echipament
- Auto-Fill
- Mecanism de tracțiune
- Sistem automat de oprire a apei
- DOSE
- Frână de parcare
- Supapă magnetică
- Sistem cu două rezervoare
- Indicator nivel de apă proaspătă: Prin presiunea apei
- Lumină standard de deplasare pe timp de zi
- Dozarea agentului de curățare în cantități mici de până la 0,25%
- Tipul duzelor de aspirare: Linatex®
- Bară față robustă
- Cu dozarea apei în funcție de viteză
- Actualizările de software și evaluarea pierderilor pot fi realizate de la distanță prin intermediul Kärcher Fleet Management
- Culoarea și conceptul de operare Kärcher
- Sistemul Kärcher Intelligent Key (KIK) cu peste 30 de limbi pentru utilizatori și drepturi individuale ale utilizatorilor
- Opțiuni Home Base de fixare pentru mop sau alte elemente similare
- Reducerea vitezei în curbe pentru o siguranță sporită
- Plutitor electric și mecanic de comutare
- Comutator selector Easy Operation
Domenii de intrebuintare
- Pentru aplicații în hale și depozite de producție, logistică și industria grea
- Parcari auto multietajate
- Pentru sarcini de curățare în industria alimentară și chimică