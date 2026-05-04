Echipat cu o racletă robustă de ultimă generație din aluminiu turnat sub presiune, un cap cu perii disc cu o lățime de lucru de 90 cm, un senzor de unghi de bracaj pentru siguranță sporită la viteze de lucru de 10 km/h, sistemul DOSE de dozare a detergentului (care conservă resursele) și sistemul de dozare a apei sensibil la viteză, mașina de spălat cu post de conducere B 220 R impresionează prin rezultate de curățare remarcabile.vEste, de asemenea, extrem de ușor și sigur de utilizat. Printre altele, acest lucru se datorează ecranului color mare, în 30 de limbi, și sistemului de chei patentat KIK (care poate fi utilizat pentru a atribui utilizatorilor diferiți drepturi de acces și, prin urmare, poate elimina erorile operatorului). Mașina vine, de asemenea, cu funcția Auto-Fill pentru umplerea rapidă a rezervorului de apă curată de 220 litri, precum și cu sistemul automat de clătire a rezervorului, care facilitează curățarea rezervorului de apă murdară. Încărcătorul său încorporat facilitează încărcarea bateriei puternice de 240 Ah. O lumină de zi este, de asemenea, integrată ca dotare standard pentru o vizibilitate îmbunătățită.