Masina de spalat pardoseli KIRA BD 200
KIRA BD 200 curăță eficient suprafețe mari. Cu perii disc ideale pentru pardoseli netede și delicate – inteligente, eficiente și puternice în fiecare aplicație.
KIRA BD 200 este o mașină de frecat-uscat inteligentă, complet autonomă, cu o tehnologie testată a periilor cu disc - ideală pentru pardoseli netede, delicate și lucioase. Datorită lățimii mari de lucru, vitezei mari de deplasare și periilor durabile, atinge o performanță ridicată pe suprafață, fiind în același timp deosebit de silențioasă în funcționare. Este o opțiune versatilă, cu o gamă variată de discuri și perii disponibile, inclusiv discuri diamantate pentru a crea sau menține un finisaj lucios. Un sistem puternic multi-senzor cu vizibilitate panoramică de 360° asigură o navigare fiabilă și recunoaște chiar și consolele și suprafețele din sticlă. Pentru o autonomie maximă, o stație de andocare este disponibilă ca dotare opțională - aceasta se ocupă de umplerea cu apă proaspătă, golirea apei murdare și încărcarea bateriei, toate automat. Funcția flexibilă de calendar poate fi utilizată pentru a planifica în avans și a adapta sarcinile de curățare, după cum este necesar. KIRA BD 200 poate funcționa complet autonom sau poate fi controlată manual ca o mașină de condus. Este conectată în permanență prin intermediul KIRA Equipment Manager și al aplicației KIRA Robots.
Caracteristici si beneficii
Stație de andocare (opțional)Permite o funcționare complet autonomă. Resursele pot fi completate autonom de un robot (reumplerea cu apă proaspătă, golirea apei murdare, clătirea rezervorului, încărcarea bateriei). Accesoriu opțional, robotul poate fi operat și fără stația de andocare.
Ghid pentru obstacoleDetectează în mod fiabil obstacolele necunoscute. Planifică în mod independent rute alternative. Manevre de conducere autonome la cerere.
Conexiune la infrastructurăKIRA BD 200 poate fi integrat perfect în infrastructurile existente. Ruloul și conexiunile VDA 5050 permit o colaborare eficientă și flexibilă cu alte sisteme și mașini pentru un grad ridicat de automatizare și optimizare a proceselor. Accesoriu opțional, robotul poate fi operat și fără stația de andocare.
Tehnologie dovedită a periilor cu disc
- Curățare extra puternică, dar delicată, pe suprafețe netede și delicate.
- Uzură redusă a periilor.
- Gamă largă de perii și discuri diferite din care puteți alege, inclusiv discuri diamantate care pot fi utilizate pentru a obține/menține un finisaj lucios.
Navigație fiabilă datorită sistemului multi-senzor
- Senzori puternici și vizibilitate completă la 360°.
- Detectare fiabilă a proeminențelor și a sticlei.
- Monitorizare senzorială a zonelor laterale.
Certificat de siguranță
- Detectarea sigură și fără contact a obstacolelor, căderilor și oamenilor.
- Certificat de siguranță conform CSA_22.2 Nr. 336-17 și IEC 63327.
- Potrivit pentru operare în zone cu trafic intens.
O gamă largă de aplicații posibile
- Poate fi operat autonom sau manual.
- Permite curățarea manuală a punctelor.
- Permite setarea mai multor profiluri de utilizator cu niveluri individuale de autorizare.
Conectivitate
- Acces direct la KIRA Equipment Manager și la aplicația KIRA Robots.
- Trimite notificări și mesaje de stare către dispozitivele mobile.
- Include rapoarte de curățare, starea mașinii, defecțiuni și multe altele.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Baterie
|puterea nominală de intrare (W)
|2250
|Putere motor de tracțiune (W)
|1300
|Putere turbina (W)
|552
|Putere motor perii (W)
|1200
|Lățime de lucru perii (mm)
|900
|Presiunea de contact a periilor (g/cm²)
|29
|Viteza periilor (rpm)
|177
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|1100
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|200 / 200
|Rezervor pentru detergent (l)
|10
|Performanța teoretică a zonei, autonomă (m²/h)
|max. 4860
|Randament de curățare per rezervor (m²)
|7143
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|100 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Numărul de baterii
|4
|Tipul bateriei
|Li-Ion
|Tensiunea/capacitatea bateriei (V/Ah)
|24 / 320
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|approx. 4
|Timp de încărcare a bateriei (h)
|approx. 4,7
|Viteză, autonomă (km/h)
|max. 5,4
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|64,5
|Lățimea de întoarcere a culoarului, autonomă (m)
|2,8
|Capacitate de urcare (%)
|max. 6
|Lățimea culoarului, autonomă (mm)
|1350
|Greutate fără accesorii (kg)
|635
|Greutatea cu accesorii (kg)
|635
|Greutate cu ambalaj (kg)
|637,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1944 x 1138 x 1471
Pachet de livrare
- Baterie și încărcător
- Perie disc: 2 Bucată
- Girofar
Echipament
- Baterie
- Tipul duzelor de aspirare: Linatex®
- DOSE
- Cu dozarea apei în funcție de viteză
- Ecran tactil mare, de înaltă definiție
- Compatibil cu andocare
- Comandă rulou pregătită
- Curățare autonomă
- Cu mod de acționare manuală
- Configurare ușoară și intuitivă, fără a fi nevoie de cunoștințe de specialitate
- Senzori de înaltă performanță
- Detectarea obstacolelor și a coliziunilor
- Virare autonomă la întâmpinarea obstacolelor
- Certificat de siguranță pentru zonele publice
- Crearea rapoartelor de curățare
- Notificări pe dispozitive mobile
- Funcție de programare
- Auto-Fill
- Lumini colorate pentru a afișa comportamentul și starea de funcționare a robotului
- Culoarea și conceptul de operare Kärcher
- Plutitor electric și mecanic de comutare
- Cu mod de învățare (Teach and Repeat)
- Tip perie: Perie disc
- Presiune de contact variabila
- Bară de aspirare robustă, din aluminiu turnat
- Funcționare prin intermediul aplicației
- Interfață de comunicare: VDA 5050
- Dozarea detergentului
Video
Domenii de intrebuintare
- Spații mari cu pardoseli delicate, netede și lucioase
- Pentru suprafețe mari și zone parțiale
- Potrivit pentru utilizare în spații publice
- Ideal pentru aeroporturi, gări, hale de producție și fabricație, hale logistice, centre de expoziții, săli de conferințe, săli de concerte și multe altele.
- Poate fi folosit în transport, industrie și curățarea clădirilor