KIRA BD 200 este o mașină de frecat-uscat inteligentă, complet autonomă, cu o tehnologie testată a periilor cu disc - ideală pentru pardoseli netede, delicate și lucioase. Datorită lățimii mari de lucru, vitezei mari de deplasare și periilor durabile, atinge o performanță ridicată pe suprafață, fiind în același timp deosebit de silențioasă în funcționare. Este o opțiune versatilă, cu o gamă variată de discuri și perii disponibile, inclusiv discuri diamantate pentru a crea sau menține un finisaj lucios. Un sistem puternic multi-senzor cu vizibilitate panoramică de 360° asigură o navigare fiabilă și recunoaște chiar și consolele și suprafețele din sticlă. Pentru o autonomie maximă, o stație de andocare este disponibilă ca dotare opțională - aceasta se ocupă de umplerea cu apă proaspătă, golirea apei murdare și încărcarea bateriei, toate automat. Funcția flexibilă de calendar poate fi utilizată pentru a planifica în avans și a adapta sarcinile de curățare, după cum este necesar. KIRA BD 200 poate funcționa complet autonom sau poate fi controlată manual ca o mașină de condus. Este conectată în permanență prin intermediul KIRA Equipment Manager și al aplicației KIRA Robots.