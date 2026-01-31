Masina de spalat pardoseli KIRA BR 200
KIRA BR 200 curăță eficient suprafețe mari. Cu perii cilindrice ideale pentru pardoseli texturate și denivelate – inteligent, eficient și puternic în orice aplicație.
KIRA BR 200 combină tehnologia inteligentă cu performanțe ridicate pe suprafețe mari. Datorită lățimii mari de lucru și vitezei ridicate de deplasare, curăță eficient și temeinic, chiar și pe pardoseli texturate și denivelate. Pre-măturarea și spălarea se efectuează într-o singură etapă, datorită tehnicii economisitoare de timp a periei cu role. O perie laterală asigură rezultate curate până la margini. Sistemul puternic cu senzori multipli, cu vizibilitate panoramică la 360°, recunoaște în mod fiabil obstacolele, proeminențele și suprafețele din sticlă, pentru o navigare sigură. Stația de andocare disponibilă separat oferă autonomie maximă prin automatizarea umplerii cu apă proaspătă, golirea apei murdare și încărcarea bateriei. Funcția de calendar oferă o modalitate flexibilă și adaptabilă de a planifica în avans sarcinile de curățare. KIRA BR 200 poate funcționa complet autonom, dar poate fi controlat manual ca mașină cu șofer, dacă este necesar. Este conectat în rețea în permanență prin KIRA Equipment Manager și aplicația KIRA Robots și poate fi integrat cu ușurință în procesele existente.
Caracteristici si beneficii
Stație de andocare (opțional)
Ghid pentru obstacole
Conexiune la infrastructură
Operare simplă
Tehnica periei cu role
Perie laterală integrată
Navigație fiabilă datorită sistemului multi-senzor
Certificat de siguranță
O gamă largă de aplicații posibile
Conectivitate
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Baterie
|puterea nominală de intrare (W)
|2250
|Putere motor de tracțiune (W)
|1300
|Putere turbina (W)
|552
|Putere motor perii (W)
|1500
|Lățime de lucru perii (mm)
|850
|Presiunea de contact a periilor (g/cm²)
|215
|Viteza periilor (rpm)
|380 - 950
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|1100
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|200 / 220
|Rezervor pentru detergent (l)
|10
|Buncăr pentru gunoi (l)
|9
|Performanța teoretică a zonei, autonomă (m²/h)
|max. 4590
|Randament de curățare per rezervor (m²)
|7143
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|100 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Numărul de baterii
|4
|Tipul bateriei
|Li-Ion
|Tensiunea/capacitatea bateriei (V/Ah)
|24 / 320
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|approx. 4
|Timp de încărcare a bateriei (h)
|approx. 4,7
|Viteză, autonomă (km/h)
|max. 5,4
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|64,5
|Lățimea de întoarcere a culoarului, autonomă (m)
|2,8
|Capacitate de urcare (%)
|max. 6
|Lățimea culoarului, autonomă (mm)
|max. 1350
|Greutate fără accesorii (kg)
|630
|Greutatea cu accesorii (kg)
|630
|Greutate cu ambalaj (kg)
|632,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1944 x 1138 x 1471
Pachet de livrare
- Baterie și încărcător
- Include racletă
- Perie rolă: 2 Bucată
- Mături laterale
- Girofar
Echipament
- Baterie
- Tipul duzelor de aspirare: Linatex®
- DOSE
- Cu dozarea apei în funcție de viteză
- Ecran tactil mare, de înaltă definiție
- Compatibil cu andocare
- Comandă rulou pregătită
- Curățare autonomă
- Pre-măturare automată
- Cu mod de acționare manuală
- Configurare ușoară și intuitivă, fără a fi nevoie de cunoștințe de specialitate
- Senzori de înaltă performanță
- Detectarea obstacolelor și a coliziunilor
- Virare autonomă la întâmpinarea obstacolelor
- Certificat de siguranță pentru zonele publice
- Crearea rapoartelor de curățare
- Notificări pe dispozitive mobile
- Funcție de programare
- Auto-Fill
- Lumini colorate pentru a afișa comportamentul și starea de funcționare a robotului
- Culoarea și conceptul de operare Kärcher
- Plutitor electric și mecanic de comutare
- Cu mod de învățare (Teach and Repeat)
- Tip perie: Perie rotundă
- Presiune de contact variabila
- Bară de aspirare robustă, din aluminiu turnat
- Funcționare prin intermediul aplicației
- Interfață de comunicare: VDA 5050
- Dozarea detergentului
Video
Domenii de intrebuintare
- Suprafețe mari cu podele texturate și inegale
- Pentru suprafețe mari și zone parțiale
- Potrivit pentru utilizare în spații publice
- Ideal pentru aeroporturi, gări, hale de producție și fabricație, hale logistice, centre de expoziții, săli de conferințe, săli de concerte și multe altele.
- Poate fi folosit în transport, industrie și curățarea clădirilor