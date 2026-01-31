KIRA BR 200 combină tehnologia inteligentă cu performanțe ridicate pe suprafețe mari. Datorită lățimii mari de lucru și vitezei ridicate de deplasare, curăță eficient și temeinic, chiar și pe pardoseli texturate și denivelate. Pre-măturarea și spălarea se efectuează într-o singură etapă, datorită tehnicii economisitoare de timp a periei cu role. O perie laterală asigură rezultate curate până la margini. Sistemul puternic cu senzori multipli, cu vizibilitate panoramică la 360°, recunoaște în mod fiabil obstacolele, proeminențele și suprafețele din sticlă, pentru o navigare sigură. Stația de andocare disponibilă separat oferă autonomie maximă prin automatizarea umplerii cu apă proaspătă, golirea apei murdare și încărcarea bateriei. Funcția de calendar oferă o modalitate flexibilă și adaptabilă de a planifica în avans sarcinile de curățare. KIRA BR 200 poate funcționa complet autonom, dar poate fi controlat manual ca mașină cu șofer, dacă este necesar. Este conectat în rețea în permanență prin KIRA Equipment Manager și aplicația KIRA Robots și poate fi integrat cu ușurință în procesele existente.