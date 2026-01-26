Bežična električna metla KB 5
Za efikasno srednje čišćenje: KB 5 akumulatorska električna metla je brzo spremna za upotrebu i odlikuje se izuzetnim performansama čišćenja u najmanjim prostorima.
Akumulatorska električna metla KB 5 je idealan srednji uređaj za čišćenje tvrdih podova i tepiha. KB 5 se napaja litijum-jonskom baterijom i pruža izuzetne performanse čišćenja u kompaktnom dizajnu. Ova lagana akumulatorska električna metla koja štedi prostor u potpunosti uklanja vidljivu prljavštinu svojom univerzalnom četkom. Zahvaljujući svom fleksibilnom dvostrukom spoju, može bez napora da stane između stolica i ispod nameštaja, čisti stepeništa bez problema i efikasno briše do ivica. Može se koristiti za ergonomski rad bez potrebe da se saginje i ima funkciju automatskog uključivanja/isključivanja, kao i pogodan kontejner za otpad koji se može ukloniti sa strane.
Obeležja i prednosti
Kärcher Adaptive Cleaning sistemPouzdano odstranjuje nečistoću na svim podnim oblogama. Inovativni pokretni ugaonik s metlom za optimalno sakupljanje nečistoće. Poboljšana unutrašnja geometrija s optimalnim vođenjem nečistoće za sigurno odstranjivanje nečistoće.
Jednostavno skidanje i postavljanje rezervoara za prljavštinuBrzo i jednostavno pražnjenje bez kontakta s nečistoćom.
Fleksibilni dvostruki zglobDrška se lagano pomera u svim smerovima. Lako za manevrisanje. Takođe između nameštaja i stolica.
Automatsko uključenje/isključenje
- Udobno uključivanje i isključivanje.
- Intuitivno i brzo.
- Nije potrebno saginjanje.
Univerzalna četka
- Za idealno sakupljanje nečistoće i na tvrdim podovima i na tepisima.
- Omogućuje jednostavno odstranjivanje dlaka.
- Omogućuje takođe metenje uz ćoškove.
Jednostavno vađenje i umetanje univerzalne četke
- Brzo i jednostavno jednom rukom.
- Olakšava čišćenje univerzalne četke.
Tehnologija litijum-jonskih baterija
- S trajanjem baterije do 30 minuta na tvrdim podovima.
- Bez memorijskog efekta.
- Mogućnost korišćenja u svako doba.
Odlaganje na malom prostoru
- Za jednostavno odlaganje na malom prostoru, takođe u male niše.
- Akumulatorska metla je upravo tamo gde je potrebna.
Parking pozicija
- Uređaj se kod kratkih prekida rada može udobno odložiti u prostoriji.
Mala težina
- Lako za transportovanje i za manevrisanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Radna širina univerzalne četke (mm)
|210
|Zapremina posude (ml)
|370
|Napon baterije (V)
|3,6
|Trajanje baterije na tvrdim podovima (min)
|30
|Trajanje baterije na tepisima (min)
|20
|Tip baterije
|Litijum-jonska baterija
|Napon (V)
|100 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Boja
|bela
|Težina bez pribora (kg)
|0,8
|Težina sa baterijom (kg)
|1,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|215 x 230 x 1120
Scope of supply
- Punjač
Oprema
- Univerzalna četka: odvojivo
Područja primene
- Tvrdi podovi
- Tepisi
- Teško dostupna mesta (uglovi, pukotine, praznine itd.)
- Stepenice
