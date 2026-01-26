Akumulatorska električna metla KB 5 je idealan srednji uređaj za čišćenje tvrdih podova i tepiha. KB 5 se napaja litijum-jonskom baterijom i pruža izuzetne performanse čišćenja u kompaktnom dizajnu. Ova lagana akumulatorska električna metla koja štedi prostor u potpunosti uklanja vidljivu prljavštinu svojom univerzalnom četkom. Zahvaljujući svom fleksibilnom dvostrukom spoju, može bez napora da stane između stolica i ispod nameštaja, čisti stepeništa bez problema i efikasno briše do ivica. Može se koristiti za ergonomski rad bez potrebe da se saginje i ima funkciju automatskog uključivanja/isključivanja, kao i pogodan kontejner za otpad koji se može ukloniti sa strane.