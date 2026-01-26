Bežična električna metla KB 5

Za efikasno srednje čišćenje: KB 5 akumulatorska električna metla je brzo spremna za upotrebu i odlikuje se izuzetnim performansama čišćenja u najmanjim prostorima.

Akumulatorska električna metla KB 5 je idealan srednji uređaj za čišćenje tvrdih podova i tepiha. KB 5 se napaja litijum-jonskom baterijom i pruža izuzetne performanse čišćenja u kompaktnom dizajnu. Ova lagana akumulatorska električna metla koja štedi prostor u potpunosti uklanja vidljivu prljavštinu svojom univerzalnom četkom. Zahvaljujući svom fleksibilnom dvostrukom spoju, može bez napora da stane između stolica i ispod nameštaja, čisti stepeništa bez problema i efikasno briše do ivica. Može se koristiti za ergonomski rad bez potrebe da se saginje i ima funkciju automatskog uključivanja/isključivanja, kao i pogodan kontejner za otpad koji se može ukloniti sa strane.

Obeležja i prednosti
Bežična električna metla KB 5: Kärcher Adaptive Cleaning sistem
Kärcher Adaptive Cleaning sistem
Pouzdano odstranjuje nečistoću na svim podnim oblogama. Inovativni pokretni ugaonik s metlom za optimalno sakupljanje nečistoće. Poboljšana unutrašnja geometrija s optimalnim vođenjem nečistoće za sigurno odstranjivanje nečistoće.
Bežična električna metla KB 5: Jednostavno skidanje i postavljanje rezervoara za prljavštinu
Jednostavno skidanje i postavljanje rezervoara za prljavštinu
Brzo i jednostavno pražnjenje bez kontakta s nečistoćom.
Bežična električna metla KB 5: Fleksibilni dvostruki zglob
Fleksibilni dvostruki zglob
Drška se lagano pomera u svim smerovima. Lako za manevrisanje. Takođe između nameštaja i stolica.
Automatsko uključenje/isključenje
  • Udobno uključivanje i isključivanje.
  • Intuitivno i brzo.
  • Nije potrebno saginjanje.
Univerzalna četka
  • Za idealno sakupljanje nečistoće i na tvrdim podovima i na tepisima.
  • Omogućuje jednostavno odstranjivanje dlaka.
  • Omogućuje takođe metenje uz ćoškove.
Jednostavno vađenje i umetanje univerzalne četke
  • Brzo i jednostavno jednom rukom.
  • Olakšava čišćenje univerzalne četke.
Tehnologija litijum-jonskih baterija
  • S trajanjem baterije do 30 minuta na tvrdim podovima.
  • Bez memorijskog efekta.
  • Mogućnost korišćenja u svako doba.
Odlaganje na malom prostoru
  • Za jednostavno odlaganje na malom prostoru, takođe u male niše.
  • Akumulatorska metla je upravo tamo gde je potrebna.
Parking pozicija
  • Uređaj se kod kratkih prekida rada može udobno odložiti u prostoriji.
Mala težina
  • Lako za transportovanje i za manevrisanje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Radna širina univerzalne četke (mm) 210
Zapremina posude (ml) 370
Napon baterije (V) 3,6
Trajanje baterije na tvrdim podovima (min) 30
Trajanje baterije na tepisima (min) 20
Tip baterije Litijum-jonska baterija
Napon (V) 100 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Boja bela
Težina bez pribora (kg) 0,8
Težina sa baterijom (kg) 1,2
Težina sa ambalažom (kg) 1,5
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 215 x 230 x 1120

Scope of supply

  • Punjač

Oprema

  • Univerzalna četka: odvojivo
Područja primene
  • Tvrdi podovi
  • Tepisi
  • Teško dostupna mesta (uglovi, pukotine, praznine itd.)
  • Stepenice
