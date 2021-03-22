KV 4 Automobil

VIBRIRAJUĆI AKUMULATORSKI BRISAČ

Dobre vibracije! Vibracije pružaju još temeljnije čišćenje, posebno s novim vibrirajućim akumulatorskim brisačem KV 4. Glatke površine biće navlažene očas posla, a prljavština razmekšana. Usisivač za prozore obavlja preostali deo posla i usisava mešavinu prljavštine i vode.

Razmekšava tvrdokornu prljavštinu vibracijama - bez ikakvog ribanja

Savršeno upotpunjuje usisivač za prozore

Čistoća bez tragova u samo 2 koraka

Čišćenje

Uz automatsko navlaživanje krpe za brisanje moguće je obrisati svaku površinu bez dodatnog naprskavanja.

Usisavanje

Zatim usisajte prljavu vodu usisivačem za prozore. Gotovo.

Doziranje vode

Prednost br. 1

Automatsko doziranje vode: uz automatsko navlaživanje krpe za brisanje okolne površine neće se nakvasiti. Ruke i podovi ostaju suvi. A štedite i vreme, jer otpada korak naprskavanja.

Vibracije

Prednost br. 2

Funkcija vibriranja: čišćenje je potpomognuto tehnologijom vibriranja, što znači da je potrebno manje truda. Zamorno ribanje postaje izlišno.

Dobre vibracije? Veoma je jednostavno.

Karakteristike

pretčišćenje

Pretčišćenje bez napora

Savršen spoj vibracija i automatskog navlaživanja rastvara prljavštinu.

Rukovanje

Intuitivna upotreba

Desnim dugmetom uključuje se navlaživanje, levim vibracije. Eto koliko je lako.

Prljavština? Obrisana! Na svim glatkim površinama.

KV 4 Kuhinja
 
KV 4 Sto
 
KV 4 Kupatilo
 
Prozor
 
Kupatilo
 
Kuhinja
 