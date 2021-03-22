VIBRIRAJUĆI AKUMULATORSKI BRISAČ
Dobre vibracije! Vibracije pružaju još temeljnije čišćenje, posebno s novim vibrirajućim akumulatorskim brisačem KV 4. Glatke površine biće navlažene očas posla, a prljavština razmekšana. Usisivač za prozore obavlja preostali deo posla i usisava mešavinu prljavštine i vode.
Razmekšava tvrdokornu prljavštinu vibracijama - bez ikakvog ribanja
Savršeno upotpunjuje usisivač za prozore
Čistoća bez tragova u samo 2 koraka
Čišćenje
Uz automatsko navlaživanje krpe za brisanje moguće je obrisati svaku površinu bez dodatnog naprskavanja.
Usisavanje
Zatim usisajte prljavu vodu usisivačem za prozore. Gotovo.
Prednost br. 1
Automatsko doziranje vode: uz automatsko navlaživanje krpe za brisanje okolne površine neće se nakvasiti. Ruke i podovi ostaju suvi. A štedite i vreme, jer otpada korak naprskavanja.
Prednost br. 2
Funkcija vibriranja: čišćenje je potpomognuto tehnologijom vibriranja, što znači da je potrebno manje truda. Zamorno ribanje postaje izlišno.
Dobre vibracije? Veoma je jednostavno.
Karakteristike
Pretčišćenje bez napora
Savršen spoj vibracija i automatskog navlaživanja rastvara prljavštinu.
Intuitivna upotreba
Desnim dugmetom uključuje se navlaživanje, levim vibracije. Eto koliko je lako.