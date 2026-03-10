Baterijska kosilica LMO 18-33 Battery Set je kart-vozilo za košenje. Njena mala težina i izuzetna upravljivost omogućavaju i košenje složenijih travnjaka s lakoćom. Sistem za košenje 2 u 1 može da prikuplja pokošenu travu u prihvatnoj posudi ili da je pomoću nastavka za usitnjavanje razastire po travnjaku kao prirodno đubrivo. Kada se prihvatna posuda napuni, indikator nivoa napunjenosti će vam signalizirati da je potrebno isprazniti posudu. Zahvaljujući naoštrenom čeličnom nožu, rez je uvek uredan – bez iskrzanih vlati trave. Što se rada tiče, uz udobnu dršku od penastog materijala i prekidače sa obe strane, baterijska kosilica donosi uživanje. Sigurnosni ključ služi za zaštitu dece, sprečavajući slučajno pokretanje uređaja. Po visini podesiva drška za vođenje omogućava udoban radni položaj, a preklopni dizajn štedi prostor prilikom odlaganja. Češljevi za travu hvataju čak i travu koja raste uz samu ivicu i seku je precizno. Isporučuje se s jednim akumulatorom i brzim punjačem.