LMO 18-33 Battery Set
Za upravljanje po bašti s lakoćom: laka i izuzetno upravljiva baterijska kosilica LMO 18-33 Battery Set sa baterijom i brzim punjačem.
Baterijska kosilica LMO 18-33 Battery Set je kart-vozilo za košenje. Njena mala težina i izuzetna upravljivost omogućavaju i košenje složenijih travnjaka s lakoćom. Sistem za košenje 2 u 1 može da prikuplja pokošenu travu u prihvatnoj posudi ili da je pomoću nastavka za usitnjavanje razastire po travnjaku kao prirodno đubrivo. Kada se prihvatna posuda napuni, indikator nivoa napunjenosti će vam signalizirati da je potrebno isprazniti posudu. Zahvaljujući naoštrenom čeličnom nožu, rez je uvek uredan – bez iskrzanih vlati trave. Što se rada tiče, uz udobnu dršku od penastog materijala i prekidače sa obe strane, baterijska kosilica donosi uživanje. Sigurnosni ključ služi za zaštitu dece, sprečavajući slučajno pokretanje uređaja. Po visini podesiva drška za vođenje omogućava udoban radni položaj, a preklopni dizajn štedi prostor prilikom odlaganja. Češljevi za travu hvataju čak i travu koja raste uz samu ivicu i seku je precizno. Isporučuje se s jednim akumulatorom i brzim punjačem.
Obeležja i prednosti
Pregledna i okretnaZbog male težine se može voditi i preko neravnog terena. Okretnost: veoma lako manevrisanje čak i oko prepreka u bašti.
Košenje do ivice travnjakaČešljevi za travu automatski zahvataju i travu u blizini točka. Ručno doterivanje više nije potrebno.
Sistem košenja 2 u 1Trava se tokom šišanja efikasno sakuplja u posudi. Funkcija zagrtanja: Uz komplet za zagrtanje, trava se tokom šišanja može izbacivati na travnjak, kao prirodno đubrivo. Naoštreni čelični noža za uredan rezultat rezanja bez iskrzanih vlati trave.
Dizajn koji štedi prostor
- Sklopiva vodeća ručka omogućava uštedu prostora pri odlaganju.
- Posuda od platna može se preklopiti i tako smanjena zauzeti vrlo malo mesta na kosilici.
Jednostavno podešavanje visine košenja
- Visina košenja se može podesiti u 4 različita položaja.
Indikator nivoa
- Indikator nivoa napunjenosti signaliziraće vam kada je potrebno isprazniti posudu.
integrisana ručka za nošenje
- Integrisana ručka za nošenje za transport bez napora.
Ergonomski koncept rukovanja
- Vodeća ručka se može individualno prilagoditi telesnom rastu – za pravilno držanje u svakom trenutku rada.
- drška od penaste gume za sigurno držanje i udoban osećaj pri radu.
- Prekidač sa obe strane omogućava komforno rukovanje.
Sigurnosni ključ
- Zaštita za decu: sprečeno je nekontrolisano pokretanje kosilice.
Kärcher Battery Power platforma od 18 V
- Tehnologija realnog vremena sa LCD displejem baterije: preostalo vreme rada, preostalo vreme punjenja i kapacitet baterije.
- Dugotrajne i snažne zahvaljujući litijum-jonskim ćelijama.
- Izmenljiva baterija se može koristiti i u drugim uređajima Kärcher Battery Power platforme na 18 V.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 18 V
|Širina otkosa (cm)
|33
|Visina košenja (mm)
|35 - 65
|Podešavanje visine košenja
|4-struki
|Kapacitet posude za sakupljanje trave (l)
|35
|Broj obrtaja (rpm)
|4000
|Tip baterije
|Litijum jonska akumulatorska baterija
|Napon (V)
|18
|Zapremina (Ah)
|5
|Snaga po punjenju akumulatorske baterije* (m²)
|max. 250 (5,0 Ah)
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|max. 24 (5,0 Ah)
|Vreme punjenja baterije na brzom punjaču 80% / 100% (min)
|94 / 143
|Struja punjenja (A)
|2,5
|Napajanje punjača baterije (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|11,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1251 x 371 x 992
¹⁾ Visina košenja: nivo 4.
Scope of supply
- Variant: Isporučuje se s akumulatorom i punjačem
- Baterija: Baterija 18 V / 5,0 Ah Battery Power (1 kom.)
- Punjač baterije: Brzi Battery Power punjač od 18 V (1 kom.)
- Komplet za malčiranje
- Grass catcher
Oprema
- Nož
- integrisana ručka za nošenje
- Indikator nivoa
Područja primene
- Travnjak
