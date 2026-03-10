Baterijska kosilica za travu LMO 36-40 Battery garantuje čist otkos bez iskrzanih vlati trave. Sistem za košenje 2 u 1 može da prikuplja pokošenu travu u prihvatnoj posudi s izvedenim pokazivačem nivoa napunjenosti ili da je pomoću nastavka za usitnjavanje razastire po travnjaku kao prirodno đubrivo. Velika širina otkosa u spoju s pozamašnom prihvatnom posudom za travu omogućava brzo obavljanje posla bez prekida koji oduzimaju vreme. Češljevi za travu osiguravaju precizno rezanje čak i trave koja raste uz samu ivicu. Zavisno od potreba širina otkosa može se lako podešavati na pet različitih stepeni na poklopcu noža. Ugao drške za vođenje može se podešavati pod uglom za uspravno držanje pri radu koje štedi leđa. Akumulatorska kosilica za travu lako se odlaže zahvaljujući sklopivoj konstrukciji, dok drška presvučena penom i prekidači s obe strane obezbeđuju udobno opsluživanje. Sigurnosni ključ služi za zaštitu dece, sprečavajući slučajno pokretanje kosilice.