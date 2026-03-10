Snažna i moćna baterijska kosilica za travu LMO 36-40 Battery Set s lakoćom obavlja svaki posao. Zahvaljujući velikoj širini reza u spoju s velikom prihvatnom posudom za travu posao ćete obaviti brže i uz manji broj prekida. Sistem za košenje 2 u 1 može da prikuplja pokošenu travu u prihvatnoj posudi ili da je pomoću nastavka za usitnjavanje razastire po travnjaku kao prirodno đubrivo. Naoštreni čelični nož osigurava uredan otkos bez iskrzanih vlati trave. Visina otkosa može se lako podešavati na pet različitih stepeni na poklopcu noža. Drška za vođenje može se fiksirati i podešavati pod uglom za uspravan položaj pri radu. U ostala obeležja ubrajaju se sklopiva konstrukcija za prostorno štedljivo odlaganje, udobna drška od penastog materijala i prekidači s obe strane za zgodno rukovanje, pokazivač nivoa napunjenosti na prihvatnoj posudi za travu, sigurnosni ključ i zaštitni uređaj koja sprečava da deca nenamerno pokrenu uređaj, kao i češljevi za travu koji zahvataju čak i travu u blizini ruba točka za precizno sečenje. Isporučuje se s jednim akumulatorom i brzim punjačem.