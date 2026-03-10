LMO 36-40 Battery Set
Baterijska kosilica LMO 36-40 Battery Set sa velikom širinom reza i ogromnom prihvatnom posudom za brzo košenje sa malim brojem pauza. Baterija i brzi punjač su obuhvaćeni.
Snažna i moćna baterijska kosilica za travu LMO 36-40 Battery Set s lakoćom obavlja svaki posao. Zahvaljujući velikoj širini reza u spoju s velikom prihvatnom posudom za travu posao ćete obaviti brže i uz manji broj prekida. Sistem za košenje 2 u 1 može da prikuplja pokošenu travu u prihvatnoj posudi ili da je pomoću nastavka za usitnjavanje razastire po travnjaku kao prirodno đubrivo. Naoštreni čelični nož osigurava uredan otkos bez iskrzanih vlati trave. Visina otkosa može se lako podešavati na pet različitih stepeni na poklopcu noža. Drška za vođenje može se fiksirati i podešavati pod uglom za uspravan položaj pri radu. U ostala obeležja ubrajaju se sklopiva konstrukcija za prostorno štedljivo odlaganje, udobna drška od penastog materijala i prekidači s obe strane za zgodno rukovanje, pokazivač nivoa napunjenosti na prihvatnoj posudi za travu, sigurnosni ključ i zaštitni uređaj koja sprečava da deca nenamerno pokrenu uređaj, kao i češljevi za travu koji zahvataju čak i travu u blizini ruba točka za precizno sečenje. Isporučuje se s jednim akumulatorom i brzim punjačem.
Obeležja i prednosti
Košenje do ivice travnjakaČešljevi za travu automatski zahvataju i travu u blizini točka.
Veliki kapacitet posude za sakupljanje traveVelika zapremina štedi na čestom pražnjenju – za radove bez prekida. Posuda od platna može se preklopiti i tako smanjena zauzeti vrlo malo mesta na kosilici.
Sistem košenja 2 u 1Trava se tokom šišanja efikasno sakuplja u posudi. Funkcija zagrtanja: Uz komplet za zagrtanje, trava se tokom šišanja može izbacivati na travnjak, kao prirodno đubrivo. Naoštreni čelični noža za uredan rezultat rezanja bez iskrzanih vlati trave.
Centralno podešavanje visine košenja
- Visina košenja se može podesiti u 5 različitih položaja.
Indikator nivoa
- Indikator nivoa napunjenosti signaliziraće vam kada je potrebno isprazniti posudu.
Sklopiva vodeća drška
- Praktičan dizajn ručke omogućava uštedu prostora pri odlaganju.
Ergonomski koncept rukovanja
- Brzi zatvarači za jednostavno fiksiranje. Izmenljivi teleskopski štap za uspravan položaj u radu.
- drška od penaste gume za sigurno držanje i udoban osećaj pri radu.
- Prekidač sa obe strane omogućava komforno rukovanje.
Sigurnosni ključ
- Zaštita za decu: sprečeno je nekontrolisano pokretanje kosilice.
integrisana ručka za nošenje
- Integrisana ručka za nošenje za transport bez napora.
Akumulatorska platforma Battery Power na 36 V
- Tehnologija realnog vremena sa LCD displejem baterije: preostalo vreme rada, preostalo vreme punjenja i kapacitet baterije.
- Dugotrajne i snažne zahvaljujući litijum-jonskim ćelijama.
- Izmenljiva baterija se može koristiti i u drugim uređajima Kärcher Battery Power platforme na 36 V.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 36 V
|Širina otkosa (cm)
|40
|Visina košenja (mm)
|20 - 70
|Podešavanje visine košenja
|5-struki
|Kapacitet posude za sakupljanje trave (l)
|50
|Broj obrtaja (rpm)
|3550
|Tip baterije
|Litijum jonska akumulatorska baterija
|Napon (V)
|36
|Zapremina (Ah)
|5
|Snaga po punjenju akumulatorske baterije* (m²)
|max. 550 (5,0 Ah)
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|max. 30 (5,0 Ah)
|Vreme punjenja baterije na brzom punjaču 80% / 100% (min)
|98 / 138
|Struja punjenja (A)
|2,5
|Napajanje punjača baterije (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|18,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1284 x 459 x 1043
¹⁾ Visina košenja: nivo 5.
Scope of supply
- Variant: Isporučuje se s akumulatorom i punjačem
- Baterija: Baterija 36 V / 5,0 Ah Battery Power (1 kom.)
- Punjač baterije: Brzi Battery Power punjač od 36 V (1 kom.)
- Komplet za malčiranje
- Grass catcher
Oprema
- Nož
- integrisana ručka za nošenje
- Indikator nivoa
Područja primene
- Travnjak
