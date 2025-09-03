GSH 18-20 Battery
Sve što treba: Akumulatorskim makazama za travu GSH 18-20 Battery 2 u 1 ivice travnjaka dobijaju preciznu liniju, a grmlje elegantan oblik. Za precizne rezultate sečenja.
Baštovani vole čiste linije i definisane oblike koji su znak s ljubavlju negovane bašte. Ali tokom šišanja duž kamenja, staza ili pločnika, kosilicom se nikada ne može postići jasna, uredna ivica. Tada moćne akumulatorske makaze za travu GSH 18-20 Battery dolaze do izražaja. Oštrica za travu dužine 12 cm šiša ivice travnjaka s vrhunskom preciznošću. Mala težina i izuzetno snažna baterija čine ih savršenim alatom za duži rad bez zaustavljanja i za moćne performanse sečenja. To nije sve što one mogu: Mogu uredno oblikovati žbunje – pod uslovom da se na njih postavi prava oštrica. Oštrica za žbunje dužine 20 cm, dvostruka i sa dijamantski naoštrenom reznom ivicom, može se brzo pričvrstiti pomoću navojnog sistema bez alata. Nakon sređivanja svih neurednih ivica travnjaka i grančica koje štrče, ovaj prilagodljiv 2 u 1 alat se zahvaljujući ušicama ostavljenim na štitniku oštrice može okačiti da visi u hladovini ili garaži. Odlaganje alata bez zauzimanja prostora do sledeće prilike.
Obeležja i prednosti
Funkcija 2 u 1Lako prebacivanje između noža za travu i grmlje – po potrebi.
Zamena noževa bez alataZahvaljujući pametnom sistemu sa navojima.
Noževi izbrušeni dijamantima sa oštricama sečiva sa obe stranePostizanje preciznih rezultata.
Štitnik za nož i kuka za vešanje
- Za skladištenje uz uštedu prostora.
Ergonomski dizajn ručke
- Za prijatnije držanje čak i pri dužem radu.
Sigurnosni prekidač
- Sprečava nenamerno pokretanje makaza za travu i žbunje.
Kärcher Battery Power platforma od 18 V
- Real Time Technology sa LCD displejom baterije: Preostalo vreme do pražnjenja, preostalo vreme punjenja i kapacitet baterije. Dugotrajne i učinkovite zahvaljujući litijum-jonskim ćelijama. Izmenljiva baterija se može koristiti i u drugim Kärcher Battery Power uređajima na 18 V.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 18 V
|Dužina reza noža za žbunje (cm)
|20
|Razmak između zubaca na nožu za žbunje (mm)
|10
|Širina otkosa noža za travu (cm)
|12
|Tip baterije
|Litijum jonska akumulatorska baterija
|Napon (V)
|18
|Snaga po punjenju akumulatorske baterije – sečenje žbunja * (m)
|max. 800 (2,5 Ah) / max. 1600 (5,0 Ah)
|Snaga po punjenju akumulatorske baterije – sečenje trave (m)
|max. 1000 (2,5 Ah) / max. 2000 (5,0 Ah)
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|max. 100 (2,5 Ah) / max. 200 (5,0 Ah)
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|1,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|2,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|582 x 100 x 174
* dužnih metara, dužina noža
Scope of supply
- Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
- Nož za žbunje
- Nož za travu
- Štitnik za nož
Oprema
- Kuka za vešanje
- Obrezivanje i oblikovanje žbunova i grmlja
