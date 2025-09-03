Baštovani vole čiste linije i definisane oblike koji su znak s ljubavlju negovane bašte. Ali tokom šišanja duž kamenja, staza ili pločnika, kosilicom se nikada ne može postići jasna, uredna ivica. Tada moćne akumulatorske makaze za travu GSH 18-20 Battery dolaze do izražaja. Oštrica za travu dužine 12 cm šiša ivice travnjaka s vrhunskom preciznošću. Mala težina i izuzetno snažna baterija čine ih savršenim alatom za duži rad bez zaustavljanja i za moćne performanse sečenja. To nije sve što one mogu: Mogu uredno oblikovati žbunje – pod uslovom da se na njih postavi prava oštrica. Oštrica za žbunje dužine 20 cm, dvostruka i sa dijamantski naoštrenom reznom ivicom, može se brzo pričvrstiti pomoću navojnog sistema bez alata. Nakon sređivanja svih neurednih ivica travnjaka i grančica koje štrče, ovaj prilagodljiv 2 u 1 alat se zahvaljujući ušicama ostavljenim na štitniku oštrice može okačiti da visi u hladovini ili garaži. Odlaganje alata bez zauzimanja prostora do sledeće prilike.