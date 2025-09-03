GSH 18-20 Battery

Sve što treba: Akumulatorskim makazama za travu GSH 18-20 Battery 2 u 1 ivice travnjaka dobijaju preciznu liniju, a grmlje elegantan oblik. Za precizne rezultate sečenja.

Baštovani vole čiste linije i definisane oblike koji su znak s ljubavlju negovane bašte. Ali tokom šišanja duž kamenja, staza ili pločnika, kosilicom se nikada ne može postići jasna, uredna ivica. Tada moćne akumulatorske makaze za travu GSH 18-20 Battery dolaze do izražaja. Oštrica za travu dužine 12 cm šiša ivice travnjaka s vrhunskom preciznošću. Mala težina i izuzetno snažna baterija čine ih savršenim alatom za duži rad bez zaustavljanja i za moćne performanse sečenja. To nije sve što one mogu: Mogu uredno oblikovati žbunje – pod uslovom da se na njih postavi prava oštrica. Oštrica za žbunje dužine 20 cm, dvostruka i sa dijamantski naoštrenom reznom ivicom, može se brzo pričvrstiti pomoću navojnog sistema bez alata. Nakon sređivanja svih neurednih ivica travnjaka i grančica koje štrče, ovaj prilagodljiv 2 u 1 alat se zahvaljujući ušicama ostavljenim na štitniku oštrice može okačiti da visi u hladovini ili garaži. Odlaganje alata bez zauzimanja prostora do sledeće prilike.

Obeležja i prednosti
GSH 18-20 Battery: Funkcija 2 u 1
Funkcija 2 u 1
Lako prebacivanje između noža za travu i grmlje – po potrebi.
GSH 18-20 Battery: Zamena noževa bez alata
Zamena noževa bez alata
Zahvaljujući pametnom sistemu sa navojima.
GSH 18-20 Battery: Noževi izbrušeni dijamantima sa oštricama sečiva sa obe strane
Noževi izbrušeni dijamantima sa oštricama sečiva sa obe strane
Postizanje preciznih rezultata.
Štitnik za nož i kuka za vešanje
  • Za skladištenje uz uštedu prostora.
Ergonomski dizajn ručke
  • Za prijatnije držanje čak i pri dužem radu.
Sigurnosni prekidač
  • Sprečava nenamerno pokretanje makaza za travu i žbunje.
Kärcher Battery Power platforma od 18 V
  • Real Time Technology sa LCD displejom baterije: Preostalo vreme do pražnjenja, preostalo vreme punjenja i kapacitet baterije. Dugotrajne i učinkovite zahvaljujući litijum-jonskim ćelijama. Izmenljiva baterija se može koristiti i u drugim Kärcher Battery Power uređajima na 18 V.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Akumulatorska platforma Akumulatorska platforma od 18 V
Dužina reza noža za žbunje (cm) 20
Razmak između zubaca na nožu za žbunje (mm) 10
Širina otkosa noža za travu (cm) 12
Tip baterije Litijum jonska akumulatorska baterija
Napon (V) 18
Snaga po punjenju akumulatorske baterije – sečenje žbunja * (m) max. 800 (2,5 Ah) / max. 1600 (5,0 Ah)
Snaga po punjenju akumulatorske baterije – sečenje trave (m) max. 1000 (2,5 Ah) / max. 2000 (5,0 Ah)
Vreme rada po punjenju baterije (min) max. 100 (2,5 Ah) / max. 200 (5,0 Ah)
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 1,2
Težina sa ambalažom (kg) 2,3
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 582 x 100 x 174

* dužnih metara, dužina noža

Scope of supply

  • Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
  • Nož za žbunje
  • Nož za travu
  • Štitnik za nož

Oprema

  • Kuka za vešanje
GSH 18-20 Battery
GSH 18-20 Battery
Područja primene
  • Obrezivanje i oblikovanje žbunova i grmlja
Pribor
