LBL 2 Battery

Snažan akumulatorski duvač lišća na 18 V kompanije Kärcher dostiže maksimalnu brzinu vetra od 210 km/h i impresionira ergonomskim rukovanjem i dobrim balansom.

Dobro izbalansirani akumulatorski duvač lišća na 18 V ergonomski leži u ruci i postiže maksimalnu brzinu vazduha od 210 km/h. Odvojiva ravna mlaznica sa ivicom za grebanje omogućava da se lišće kontrolisano i ciljano pomera, kao i da se odvoji vlažno i utabano lišće.

Obeležja i prednosti
LBL 2 Battery: Cev za izduvavanje
Cev za izduvavanje
Intenzivno uklanjanje lišća i odvajanje prljavština svuda oko kuće i u garaži.
LBL 2 Battery: Odvojiva ravna mlaznica
Odvojiva ravna mlaznica
Za precizno čišćenje. Lišće se može ciljano duvati npr. na jednu hrpu.
LBL 2 Battery: Integrisana ivica za struganje
Integrisana ivica za struganje
Mokro lišće i zgažena prljavština mogu da se odvoje ivicom za struganje.
Ergonomski dizajn
  • Savršeno izbalansirano za radove bez zamora.
Bajonetni zatvarač
  • Radi skladištenja koje štedi prostor, cev za izduvavanje se može jednostavno skinuti.
Kärcher Battery Power platforma od 18 V
  • Dugotrajne i učinkovite zahvaljujući litijum-jonskim ćelijama.
  • Izmenljiva baterija se može koristiti i u drugim uređajima Kärcher Battery Power platforme na 18 V.
  • Tehnologija realnog vremena sa LCD displejem baterije: preostalo vreme rada, preostalo vreme punjenja i kapacitet baterije.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Akumulatorska platforma Akumulatorska platforma od 18 V
Brzina rada (km/h) max. 210
Propusnost vazduha (m³/h) 220
Regulacija brzine ne
Tip baterije Litijum jonska akumulatorska baterija
Napon (V) 18
Učinak po punjenju baterije (m²) max. 400 (2,5 Ah) / max. 800 (5,0 Ah)
Vreme rada po punjenju baterije (min) max. 22 (2,5 Ah) / max. 44 (5,0 Ah)
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 2
Težina sa ambalažom (kg) 3,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 975 x 170 x 305

Scope of supply

  • Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
  • Cev za izduvavanje
  • Ravna mlaznica sa ivicom za struganje
LBL 2 Battery
LBL 2 Battery
Videos
Područja primene
  • Uklanjanje lišća oko kuće
  • Uklanjanje baštenskog otpada posle orezivanja žbunja i žive ograde
  • Prostorije oko kuće i bašte
Pribor
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.