Dobro izbalansirani akumulatorski duvač lišća na 18 V ergonomski leži u ruci i postiže maksimalnu brzinu vazduha od 210 km/h. Odvojiva ravna mlaznica sa ivicom za grebanje omogućava da se lišće kontrolisano i ciljano pomera, kao i da se odvoji vlažno i utabano lišće.