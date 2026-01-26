Set akumulatorskog duvača lišća na 18 V kompanije Kärcher daje punu snagu za bilo kakav rad sa lišćem. Duvač postiže brzinu vazduha od maks. 210 km/h, pri tom je izuzetno izbalansiran i ergonomski leži u ruci. Da bi lišće moglo lako da se odvaja i ciljano pomera, duvač lišća ima odvojivu ravnu mlaznicu sa ivicom za grebanje. U obimu isporuke nalaze se zamenljiva akumulatorska baterija 18 V Kärcher Battery Power i punjač.