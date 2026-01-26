LBL 2 Battery Set
U kompletu sa baterijom i punjačem: snažan Kärcher Battery Power akumulatorski duvač lišća na 18 V. Dostiže brzinu vazduha od mak. 210 km/h i pritom je izvanredno izbalansiran u ruci.
Set akumulatorskog duvača lišća na 18 V kompanije Kärcher daje punu snagu za bilo kakav rad sa lišćem. Duvač postiže brzinu vazduha od maks. 210 km/h, pri tom je izuzetno izbalansiran i ergonomski leži u ruci. Da bi lišće moglo lako da se odvaja i ciljano pomera, duvač lišća ima odvojivu ravnu mlaznicu sa ivicom za grebanje. U obimu isporuke nalaze se zamenljiva akumulatorska baterija 18 V Kärcher Battery Power i punjač.
Obeležja i prednosti
Cev za izduvavanjeIntenzivno uklanjanje lišća i odvajanje prljavština svuda oko kuće i u garaži.
Odvojiva ravna mlaznicaZa precizno čišćenje. Lišće se može ciljano duvati npr. na jednu hrpu.
Integrisana ivica za struganjeMokro lišće i zgažena prljavština mogu da se odvoje ivicom za struganje.
Ergonomski dizajn
- Savršeno izbalansirano za radove bez zamora.
Bajonetni zatvarač
- Radi skladištenja koje štedi prostor, cev za izduvavanje se može jednostavno skinuti.
Kärcher Battery Power platforma od 18 V
- Dugotrajne i učinkovite zahvaljujući litijum-jonskim ćelijama.
- Izmenljiva baterija se može koristiti i u drugim uređajima Kärcher Battery Power platforme na 18 V.
- Tehnologija realnog vremena sa LCD displejem baterije: preostalo vreme rada, preostalo vreme punjenja i kapacitet baterije.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 18 V
|Brzina rada (km/h)
|max. 210
|Propusnost vazduha (m³/h)
|220
|Regulacija brzine
|ne
|Tip baterije
|Litijum jonska akumulatorska baterija
|Napon (V)
|18
|Zapremina (Ah)
|2,5
|Učinak po punjenju baterije (m²)
|max. 400 (2,5 Ah)
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|max. 22 (2,5 Ah)
|Vreme punjenja baterije na standardnom punjaču (min)
|300
|Struja punjenja (A)
|0,5
|Napajanje punjača baterije (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|2
|Težina sa ambalažom (kg)
|3,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|975 x 170 x 305
Scope of supply
- Variant: Isporučuje se s akumulatorom i punjačem
- Baterija: Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kom.)
- Punjač baterije: Standardni Battery Power punjač od 18 V (1 kom.)
- Cev za izduvavanje
- Ravna mlaznica sa ivicom za struganje
Videos
Područja primene
- Uklanjanje lišća oko kuće
- Uklanjanje baštenskog otpada posle orezivanja žbunja i žive ograde
- Prostorije oko kuće i bašte
Pribor
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.