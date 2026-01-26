LBL 2 Battery Set

U kompletu sa baterijom i punjačem: snažan Kärcher Battery Power akumulatorski duvač lišća na 18 V. Dostiže brzinu vazduha od mak. 210 km/h i pritom je izvanredno izbalansiran u ruci.

Set akumulatorskog duvača lišća na 18 V kompanije Kärcher daje punu snagu za bilo kakav rad sa lišćem. Duvač postiže brzinu vazduha od maks. 210 km/h, pri tom je izuzetno izbalansiran i ergonomski leži u ruci. Da bi lišće moglo lako da se odvaja i ciljano pomera, duvač lišća ima odvojivu ravnu mlaznicu sa ivicom za grebanje. U obimu isporuke nalaze se zamenljiva akumulatorska baterija 18 V Kärcher Battery Power i punjač.

Obeležja i prednosti
LBL 2 Battery Set: Cev za izduvavanje
Cev za izduvavanje
Intenzivno uklanjanje lišća i odvajanje prljavština svuda oko kuće i u garaži.
LBL 2 Battery Set: Odvojiva ravna mlaznica
Odvojiva ravna mlaznica
Za precizno čišćenje. Lišće se može ciljano duvati npr. na jednu hrpu.
LBL 2 Battery Set: Integrisana ivica za struganje
Integrisana ivica za struganje
Mokro lišće i zgažena prljavština mogu da se odvoje ivicom za struganje.
Ergonomski dizajn
  • Savršeno izbalansirano za radove bez zamora.
Bajonetni zatvarač
  • Radi skladištenja koje štedi prostor, cev za izduvavanje se može jednostavno skinuti.
Kärcher Battery Power platforma od 18 V
  • Dugotrajne i učinkovite zahvaljujući litijum-jonskim ćelijama.
  • Izmenljiva baterija se može koristiti i u drugim uređajima Kärcher Battery Power platforme na 18 V.
  • Tehnologija realnog vremena sa LCD displejem baterije: preostalo vreme rada, preostalo vreme punjenja i kapacitet baterije.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Akumulatorska platforma Akumulatorska platforma od 18 V
Brzina rada (km/h) max. 210
Propusnost vazduha (m³/h) 220
Regulacija brzine ne
Tip baterije Litijum jonska akumulatorska baterija
Napon (V) 18
Zapremina (Ah) 2,5
Učinak po punjenju baterije (m²) max. 400 (2,5 Ah)
Vreme rada po punjenju baterije (min) max. 22 (2,5 Ah)
Vreme punjenja baterije na standardnom punjaču (min) 300
Struja punjenja (A) 0,5
Napajanje punjača baterije (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 2
Težina sa ambalažom (kg) 3,9
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 975 x 170 x 305

Scope of supply

  • Variant: Isporučuje se s akumulatorom i punjačem
  • Baterija: Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kom.)
  • Punjač baterije: Standardni Battery Power punjač od 18 V (1 kom.)
  • Cev za izduvavanje
  • Ravna mlaznica sa ivicom za struganje
Područja primene
  • Uklanjanje lišća oko kuće
  • Uklanjanje baštenskog otpada posle orezivanja žbunja i žive ograde
  • Prostorije oko kuće i bašte
