Pomoću električnog čistača PCL 4 drvene terase lako se, temeljno i pre svega ravnomerno čiste od tvrdokorne prljavštine. Čistač terasa očas posla priključite na baštensko crevo i krenite s čišćenjem. Zahvaljujući kombinaciji dva rotirajuća i izmenjiva četkasta valjka i podesivoj količini vode nečistoća se sigurno razlaže i istovremeno spira. Terasa je za tili čas blistava – uz potrošnju vode primerenu obimu čišćenja. Širina i položaj valjaka osmišljena je tako da omogući čišćenje dve širine podnih dasaka u jednom koraku do same ivice čime se dodatno štedi vreme. Zahvaljujući izmenjivim četkastim valjcima, sem drveta i drveno-plastičnih kompozita, takođe je moguće temeljno i nežno čišćenje kamenih pločica i ploča sa zatvorenom površinskom strukturom.