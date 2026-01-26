Sredstvo za čišćenje površina PCL 4 čistač terasa
Čistač terasa PCL 4 temeljno i ravnomerno odstranjuje prljavštinu sa drvenih terasa zahvaljujući rotirajućim četkastim valjcima i integrisanim raspršivačem vode.
Pomoću električnog čistača PCL 4 drvene terase lako se, temeljno i pre svega ravnomerno čiste od tvrdokorne prljavštine. Čistač terasa očas posla priključite na baštensko crevo i krenite s čišćenjem. Zahvaljujući kombinaciji dva rotirajuća i izmenjiva četkasta valjka i podesivoj količini vode nečistoća se sigurno razlaže i istovremeno spira. Terasa je za tili čas blistava – uz potrošnju vode primerenu obimu čišćenja. Širina i položaj valjaka osmišljena je tako da omogući čišćenje dve širine podnih dasaka u jednom koraku do same ivice čime se dodatno štedi vreme. Zahvaljujući izmenjivim četkastim valjcima, sem drveta i drveno-plastičnih kompozita, takođe je moguće temeljno i nežno čišćenje kamenih pločica i ploča sa zatvorenom površinskom strukturom.
Obeležja i prednosti
Dva visokokvalitetna četkasta valjka (za drvene površine, sadržana u isporuci)Temeljno i ravnomerno čišćenje drvenih površina na otvorenom s odličnim učinkom po površini.
Dve mlaznice iznad četkastih valjakaRazlaganje i spiranje nečistoća u jednom radnom koraku. Uklanjanje tvrdokorne prljavštine.
Količina vode podesiva pomoću ventilaČišćenje uz uštedu vode
Centralno fiksiranje četkastih valjaka
- Čišćenje sve do ruba – čak i u uglovima i ivicama.
Izmenjivi četkasti valjci
- Četkasti valjci za drvene površine prikladni su za čišćenje drvenih terasa i obloga od drveno-plastičnih kompozita. Četkasti valjci za kamen dostupni su kao pribor i prikladni za kamene pločice sa zatvorenom površinskom strukturom.
Snažan pogonski motor za četkaste valjke
- Jednostavan rad s primerenom primenom sile.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. pritisak (bar)
|10
|Područje pritiska
|Nizak pritisak
|Potrošnja vode pri 4 bara (l/h)
|max. 180
|Naznačena ulazna snaga (kW)
|0,6
|Brzina četke (rpm)
|600 - 800
|Radna širina četkastih valjaka (mm)
|300
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|5
|Težina sa ambalažom (kg)
|6,7
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1281 x 307 x 350
Oprema
- 2 mlaznice za vodu
- Ventil za regulaciju količine vode
- Oslona ivica
- Ergonomska drška i ručica
Područja primene
- Terasa
- Balkon
- Drvene površine
- Mahovina
Pribor
