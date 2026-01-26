Sredstvo za čišćenje površina PCL 4 čistač terasa

Čistač terasa PCL 4 temeljno i ravnomerno odstranjuje prljavštinu sa drvenih terasa zahvaljujući rotirajućim četkastim valjcima i integrisanim raspršivačem vode.

Pomoću električnog čistača PCL 4 drvene terase lako se, temeljno i pre svega ravnomerno čiste od tvrdokorne prljavštine. Čistač terasa očas posla priključite na baštensko crevo i krenite s čišćenjem. Zahvaljujući kombinaciji dva rotirajuća i izmenjiva četkasta valjka i podesivoj količini vode nečistoća se sigurno razlaže i istovremeno spira. Terasa je za tili čas blistava – uz potrošnju vode primerenu obimu čišćenja. Širina i položaj valjaka osmišljena je tako da omogući čišćenje dve širine podnih dasaka u jednom koraku do same ivice čime se dodatno štedi vreme. Zahvaljujući izmenjivim četkastim valjcima, sem drveta i drveno-plastičnih kompozita, takođe je moguće temeljno i nežno čišćenje kamenih pločica i ploča sa zatvorenom površinskom strukturom.

Obeležja i prednosti
Dva visokokvalitetna četkasta valjka (za drvene površine, sadržana u isporuci)
Dva visokokvalitetna četkasta valjka (za drvene površine, sadržana u isporuci)
Temeljno i ravnomerno čišćenje drvenih površina na otvorenom s odličnim učinkom po površini.
Dve mlaznice iznad četkastih valjaka
Dve mlaznice iznad četkastih valjaka
Razlaganje i spiranje nečistoća u jednom radnom koraku. Uklanjanje tvrdokorne prljavštine.
Količina vode podesiva pomoću ventila
Količina vode podesiva pomoću ventila
Čišćenje uz uštedu vode
Centralno fiksiranje četkastih valjaka
  • Čišćenje sve do ruba – čak i u uglovima i ivicama.
Izmenjivi četkasti valjci
  • Četkasti valjci za drvene površine prikladni su za čišćenje drvenih terasa i obloga od drveno-plastičnih kompozita. Četkasti valjci za kamen dostupni su kao pribor i prikladni za kamene pločice sa zatvorenom površinskom strukturom.
Snažan pogonski motor za četkaste valjke
  • Jednostavan rad s primerenom primenom sile.
Specifikacije

Tehnički podaci

Maks. pritisak (bar) 10
Područje pritiska Nizak pritisak
Potrošnja vode pri 4 bara (l/h) max. 180
Naznačena ulazna snaga (kW) 0,6
Brzina četke (rpm) 600 - 800
Radna širina četkastih valjaka (mm) 300
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 5
Težina sa ambalažom (kg) 6,7
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1281 x 307 x 350

Oprema

  • 2 mlaznice za vodu
  • Ventil za regulaciju količine vode
  • Oslona ivica
  • Ergonomska drška i ručica
Videos
Područja primene
  • Terasa
  • Balkon
  • Drvene površine
  • Mahovina
Pribor
Find parts

