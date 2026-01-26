Sa FC 4-4 čistačem podova više ne morate da usisavate pre brisanja i možete da uklonite suvu i mokru svakodnevnu prljavštinu u jednom koraku. Uz dugo vreme rada baterije od maksimalno 30 minuta po punjenju baterije, površine do 90 kvadratnih metara mogu se očistiti bez napora. Isporučeni Duo brzi punjač omogućava punjenje za samo 70 minuta. Vizuelni signal se koristi za komunikaciju kada rezervoar sveže vode treba ponovo napuniti, a rezervoar za prljavu vodu isprazniti. Nakon aktiviranja uređaja, dva valjka se automatski navlaže vodom iz rezervoara sveže vode. Količina vode se može podesiti prema podnoj oblogi pomoću dva načina čišćenja. FC 4-4 čisti čak i teško dostupna mesta i lako skuplja kosu. Direktan kontakt sa prljavštinom je izbegnut zahvaljujući integrisanom i higijenskom rezervoaru za prljavu vodu, koji se može ukloniti i očistiti nakon upotrebe uređaja. FC 4-4 stoji samostalno i može se skladištiti na način koji štedi prostor zahvaljujući ručki koja se može ukloniti. Uređaj je pogodan za sve tvrde podove. Zamenljive baterije 4 V Karcher Batteri Pover su kompatibilne sa svim Karcher Batteri Pover uređajima od 4 V.