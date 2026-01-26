Čistač tvrdih podova FC 4
Precizno čišćenje: FC 4-4 uklanja suvu i mokru svakodnevnu prljavštinu precizno i brzo sa svoja dva načina čišćenja. Uključuje izmenljive baterije i Duo brzi punjač.
Sa FC 4-4 čistačem podova više ne morate da usisavate pre brisanja i možete da uklonite suvu i mokru svakodnevnu prljavštinu u jednom koraku. Uz dugo vreme rada baterije od maksimalno 30 minuta po punjenju baterije, površine do 90 kvadratnih metara mogu se očistiti bez napora. Isporučeni Duo brzi punjač omogućava punjenje za samo 70 minuta. Vizuelni signal se koristi za komunikaciju kada rezervoar sveže vode treba ponovo napuniti, a rezervoar za prljavu vodu isprazniti. Nakon aktiviranja uređaja, dva valjka se automatski navlaže vodom iz rezervoara sveže vode. Količina vode se može podesiti prema podnoj oblogi pomoću dva načina čišćenja. FC 4-4 čisti čak i teško dostupna mesta i lako skuplja kosu. Direktan kontakt sa prljavštinom je izbegnut zahvaljujući integrisanom i higijenskom rezervoaru za prljavu vodu, koji se može ukloniti i očistiti nakon upotrebe uređaja. FC 4-4 stoji samostalno i može se skladištiti na način koji štedi prostor zahvaljujući ručki koja se može ukloniti. Uređaj je pogodan za sve tvrde podove. Zamenljive baterije 4 V Karcher Batteri Pover su kompatibilne sa svim Karcher Batteri Pover uređajima od 4 V.
Obeležja i prednosti
Sve u jednom: uklanja svu suvu i vlažnu prljavštinu u jednom koraku50% uštede vremena: Tehnologija grubog sakupljanja prljavštine omogućava brisanje bez muke prethodnog usisavanja. Optimalno sakupljanje dlačica pomoću integrisanog filtera za dlačice. Čisti do same ivice.
Brisanje je 20%* čistije nego krpom i mnogo praktičnijeSistem dva rezervoara: neprekidno kvašenje valjaka vodom iz rezervoara i sakupljanje prljavštine u rezervoaru za prljavu vodu. Bez napora: Nema vučenja kante, nema ručnog ceđenja krpe za čišćenje poda, nema ribanja. Valjci se mogu prati u mašini na 60 °C.
Dva različita načina čišćenjaRotacija valjka i količina vode su podesivi prema vrsti prljavštine i poda. Pogodno za sve tvrde podove – uključujući parket, laminat, kamene i keramičke pločice, PVC i vinil. Niska preostala vlaga znači da se po podovima može ponovo hodati nakon otprilike 2 minuta.
4 V Karcher baterija
- Dugotrajan i moćan zahvaljujući litijum-jonskim ćelijama.
- Izmenljiva baterija se može koristiti u svim ostalim Karcher Batteri Pover uređajima od 4 V.
Samostalan i lako upravljiv
- Praktično za prekide u radu: Uređaj stoji samostalno.
- Čišćenje bez napora ispod nameštaja i oko predmeta.
Pametan nadzor napunjenosti rezervoara
- Uravnotežen odnos: rezervoar za prljavu vodu je pun kada je rezervoar za svežu vodu prazan.
Jednostavno čišćenje uređaja
- Funkcija čišćenja uređaja i valjka.
- Jednostavno čišćenje filtera za dlake pomoću priložene četkice za čišćenje.
- Rezervoar za otpadnu vodu, pogodan za pranje u mašini za sudove, može se isprazniti bez kontakta sa prljavštinom.
Uklonjiva ručka i parking stanica sa skladištem za rolere
- Skladište koje štedi prostor zahvaljujući podesivoj visini za odlaganje, koja se može smanjiti za oko 30 cm.
- Valjci se mogu uredno odložiti direktno na parking stanicu.
Izuzetno tiho
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Akumulatorska platforma
|4 V platforma za baterije
|Kapacitet rezervoara za čistu vodu (ml)
|400
|Kapacitet rezervoara za prljavu vodu (ml)
|200
|Radna širina valjka (mm)
|300
|Vreme sušenja očišćenog poda (min)
|cca. 2
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|57
|Tip baterije
|Litijum jonska akumulatorska baterija
|Napon (V)
|nominalno 7,2 - 7,4 - max. 8,4
|Zapremina (Ah)
|2,5
|Broj potrebnih baterija (Kom)
|2
|Učinak po punjenju baterije (m²)
|cca. 90 (2,5 Ah)
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|cca. 30 (2,5 Ah)
|Vreme punjenja baterije na brzom punjaču 80% / 100% (min)
|50 / 70
|Struja punjenja (A)
|2 x 2,5
|Napajanje punjača baterije (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Težina bez pribora (kg)
|3,4
|Težina sa ambalažom (kg)
|6,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|225 x 310 x 1200
* Čistač podova Kärcher postiže i do 20% bolje rezultate čišćenja nego klasični brisko sa krpom za pod u kategoriji na testu „Brisanje“. Odnosi se na prosečne rezultate ispitivanja efikasnosti čišćenja, prikupljanja nečistoće i čišćenja do ivice.
- Variant: Baterije i punjač uključeni
- Baterija: Baterija 2,5 Ah Baterija za napajanje (2 kom.)
- Punjač baterije: Brzi Battery Power punjač od 4 V (1 kom.)
- Univerzalna roler četka: 2 Kom
- Deterdžent: Čišćenje podova Universal RM 536 30 ml, 30 ml
- Četka za čišćenje
Oprema
- Sistem s 2 rezervoara
- Rotacija valjka i količina vode se mogu podešavati
- Stanica za čišćenje i parking stanica sa skladištenjem valjaka
- Režim automatskog čišćenja
Područja primene
- Tvrdi podovi
- Čak i tvrdokorna prljavština
- Krupna prljavština
- Fina prljavština
- Suva prljavština
- Vlažna zemlja
Pribor
Sredstva za čišćenje
