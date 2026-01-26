Čistač tvrdih podova FC 7 Cordless

Sveže očišćeni podovi bez prethodnog usisavanja: FC 7 bežični čistač podova uklanja sve vrste svakodnevne suve i mokre prljavštine u jednom koraku. ​

Nema više usisavanja pre brisanja! Zahvaljujući tehnologiji sa 4 valjka sa suprotnom rotacijom, naš FC 7 bežični čistač podova brzo i bez napora uklanja svakodnevnu mokru i suvu prljavštinu sa svih tvrdih podova – a sa funkcijom pojačanja koja se može uključiti, može se koristiti i za veoma tvrdoglavu prljavštinu i pravo na gore. do ivice. Može čak i da pokupi kosu zahvaljujući filteru za kosu. Ovo rezultira uštedom vremena do 50%** u poređenju sa konvencionalnim metodama čišćenja i oko 20% boljim rezultatima čišćenja u poređenju sa normalnom krpom*. Uz vreme rada od 45 minuta, moćna baterija može da očisti do 175 m² otpornih tvrdih podova i pukotina. Zapremina vode i brzina rotacije automatski navlaženih valjaka mogu se podesiti na dva nivoa čišćenja kako bi odgovarali tipu poda, i nema potrebe da vučite kante okolo zahvaljujući odvojenim rezervoarima za svežu i prljavu vodu.

Obeležja i prednosti
2 u 1: uklanja svakodnevnu prljavštinu u samo jednom koraku
  • Ušteda vremena od 50%**: Duo!Move tehnologija sa dva para valjaka koji se rotiraju u suprotnim smerama omogućava temeljno brisanje bez zamornog prethodnog usisavanja.
  • Optimalno sakupljanje dlačica pomoću integrisanog filtera za dlačice.
  • Čisti do same ivice.
Brisanje je 20%* čistije nego krpom i mnogo praktičnije
  • Sistem sa 2 rezervoara sa Hygienic!Spin+: trajno vlaženje valjaka iz rezervoara za svežu vodu dok se prljavština sakuplja u rezervoaru za prljavu vodu. Za eliminaciju bakterija do 99,9%***.
  • Bez napora: Nema vučenja kante, nema ručnog ceđenja krpe za čišćenje poda, nema ribanja.
  • Pure!Roll valjci se mogu prati u mašini na 60 °C.
Može se nagnuti za 180°, lako se manevriše i samostoji
  • Lako čišćenje oko predmeta i ispod nameštaja zahvaljujući fleksibilnom okretnom zglobu i dizajnu Pass!Under koji se otvara od 180°.
  • Dva para valjaka Duo!Move, rotirajuća u suprotnim smerama, obezbeđuju nežno i lako klizanje po podu.
  • Praktično za prekide u radu: Uređaj stoji samostalno.
Izuzetno tiho
  • Prijatna jačina zvuka od samo 59 dB.
Dva različita režima čišćenja s funkcijom pojačanja snage
  • Broj obrtaja valjaka i količina vode mogu se podešavati prema vrsti prljavštine i poda, uz dodatnu funkciju pojačanja snage za tvrdokornu prljavštinu.
  • Pogodno za sve tvrde podove - uključujući parket, laminat, kamen i keramičke pločice, PVC i vinil.
  • Niska preostala vlažnost znači da se po podovima može ponovo hodati nakon otprilike 2 minuta.
Vreme trajanja oko 45 minuta zahvaljujući moćnom litijum-jonskom akumulatoru
  • Maksimalna sloboda kretanja prilikom čišćenja zahvaljujući nezavisnosti od utičnica – nema potrebe za stalnim menjanjem utičnica.
  • Trostepeni LED displej deluje kao intuitivni indikator nivoa baterije.
Jednostavno čišćenje uređaja pomoću funkcije System!Clean
  • Režim samočišćenja System!Clean za brzo čišćenje creva i valjaka sa 400 obrtaja valjaka u minuti.
  • Jednostavno čišćenje filtera za dlake pomoću priložene četkice za čišćenje.
  • Rezervoar za otpadnu vodu, pogodan za pranje u mašini za sudove, može se isprazniti bez kontakta sa prljavštinom.
Pametan nadzor napunjenosti rezervoara
  • Vizuelni i zvučni signal za prazan rezervoar za svežu vodu i pun rezervoar za prljavu vodu.
  • Zaštita od prelivanja: automatsko isključivanje ako rezervoar za prljavu vodu nije ispražnjen.
Parkirna i čisteća stanica
  • Viši položaj uređaja u parkirnoj stanici omogućava lako skidanje i sušenje valjaka.
  • Praktično odlaganje pribora na stanici za čišćenje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Performans površine po punjenju baterije (m²) cca. 175
Kapacitet rezervoara za čistu vodu (ml) 400
Kapacitet rezervoara za prljavu vodu (ml) 200
Faza (Ph) 1
Napon (V) 100 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Radna širina valjka (mm) 300
Vreme sušenja očišćenog poda (min) cca. 2
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 59
Napon baterije (V) 25
Kapacitet baterije (Ah) 2,85
Vreme trajanja ciklusa čišćenja po bateriji (min) cca. 45
Vreme punjenja baterije (h) 4
Tip baterije Litijum-jonska baterija
Boja bela
Težina bez pribora (kg) 4,3
Težina sa ambalažom (kg) 8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 310 x 230 x 1210

* Čistač podova Kärcher postiže i do 20% bolje rezultate čišćenja nego klasični brisko sa krpom za pod u kategoriji na testu „Brisanje“. Odnosi se na prosečne rezultate ispitivanja efikasnosti čišćenja, prikupljanja nečistoće i čišćenja do ivice. /
** Čistač podova FC 7 Cordless skraćuje vreme čišćenja i do 50%, jer je uobičajenu prljavštinu u domaćinstvu moguće ukloniti s tvrdih podova u jednom koraku, eliminišući potrebu za usisavanjem pre brisanja.

Scope of supply

  • Univerzalna roler četka: 4 Kom
  • Deterdžent: Čišćenje podova Universal RM 536 30 ml, 30 ml
  • Stanica za čišćenje i parkirna stanica
  • Punjač
  • Četka za čišćenje

Oprema

  • Rotacija valjka i količina vode se mogu podešavati
  • Sistem s 2 rezervoara
  • Režim automatskog čišćenja
Područja primene
  • Tvrdi podovi
  • Čak i tvrdokorna prljavština
  • Krupna prljavština
  • Fina prljavština
  • Suva prljavština
  • Vlažna zemlja
Sredstva za čišćenje
