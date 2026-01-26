Nema više usisavanja pre brisanja! Zahvaljujući tehnologiji sa 4 valjka sa suprotnom rotacijom, naš FC 7 bežični čistač podova brzo i bez napora uklanja svakodnevnu mokru i suvu prljavštinu sa svih tvrdih podova – a sa funkcijom pojačanja koja se može uključiti, može se koristiti i za veoma tvrdoglavu prljavštinu i pravo na gore. do ivice. Može čak i da pokupi kosu zahvaljujući filteru za kosu. Ovo rezultira uštedom vremena do 50%** u poređenju sa konvencionalnim metodama čišćenja i oko 20% boljim rezultatima čišćenja u poređenju sa normalnom krpom*. Uz vreme rada od 45 minuta, moćna baterija može da očisti do 175 m² otpornih tvrdih podova i pukotina. Zapremina vode i brzina rotacije automatski navlaženih valjaka mogu se podesiti na dva nivoa čišćenja kako bi odgovarali tipu poda, i nema potrebe da vučite kante okolo zahvaljujući odvojenim rezervoarima za svežu i prljavu vodu.