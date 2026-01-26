Prelepa kuća takođe uključuje podove koji se održavaju. Ono što je ranije bio komplikovan proces sa puno ručnih koraka, sada je neverovatno jednostavan zahvaljujući savremenoj opremi. Sa svojom velikom brzinom, FP 303 mašina za poliranje podova doprinosi savršenim rezultatima poliranja podova kao što su parket, laminat, kamen, pluta, linoleum ili PVC. Nakon otključavanja nožnim prekidačem, uređaj se može udobno uključiti i isključiti okretanjem ručke. Sa funkcijom usisavanja prašina za poliranje se usisava. Takođe je lako doći do uglova zahvaljujući optimizovanom trouglastom obliku glave za poliranje. A ravna glava za poliranje vam omogućava poliranje ispod nameštaja. Ergonomska ručka garantuje udoban rad bez zamora. Kabl se može jednostavno i uredno odložiti na kalem kabla direktno na ručku. Visokokvalitetna tekstilna vreća, koja je takođe ovde pričvršćena, uključuje papirnu filter vreću. Odvojivi jastučići za poliranje mogu se čuvati u posebnom odeljku za pribor kako bi se uštedio prostor. Točkovi koji se lako kreću garantuju lak i jednostavan transport FP 303.