Sredstvo za poliranje podova FP 303

Sa svojom velikom brzinom, FP 303 mašina za poliranje podova doprinosi savršenim rezultatima poliranja na svim podovima kao što su parket, laminat, pluta, kamen, linoleum ili PVC.

Prelepa kuća takođe uključuje podove koji se održavaju. Ono što je ranije bio komplikovan proces sa puno ručnih koraka, sada je neverovatno jednostavan zahvaljujući savremenoj opremi. Sa svojom velikom brzinom, FP 303 mašina za poliranje podova doprinosi savršenim rezultatima poliranja podova kao što su parket, laminat, kamen, pluta, linoleum ili PVC. Nakon otključavanja nožnim prekidačem, uređaj se može udobno uključiti i isključiti okretanjem ručke. Sa funkcijom usisavanja prašina za poliranje se usisava. Takođe je lako doći do uglova zahvaljujući optimizovanom trouglastom obliku glave za poliranje. A ravna glava za poliranje vam omogućava poliranje ispod nameštaja. Ergonomska ručka garantuje udoban rad bez zamora. Kabl se može jednostavno i uredno odložiti na kalem kabla direktno na ručku. Visokokvalitetna tekstilna vreća, koja je takođe ovde pričvršćena, uključuje papirnu filter vreću. Odvojivi jastučići za poliranje mogu se čuvati u posebnom odeljku za pribor kako bi se uštedio prostor. Točkovi koji se lako kreću garantuju lak i jednostavan transport FP 303.

Obeležja i prednosti
Ergonomska drška
Ergonomska drška
Za udoban i neumarajući rad.
Namotavanje kabla direktno na držalji
Namotavanje kabla direktno na držalji
Za jednostavno i čisto odlaganje kabla na obe kuke za kabl.
Visoko kvalitetna tekstilna vrećica uključujući zasebnu pregradu za pribor
Visoko kvalitetna tekstilna vrećica uključujući zasebnu pregradu za pribor
Za čuvanje isporučenih podloga za poliranje, koje ne zauzima puno mesta.
Ravna glava za poliranje trouglastog oblika
  • Za jednostavno poliranje u uglovima i ispod nameštaja.
Zaokretljiva držalja
  • Uključivanje i isključivanje uređaja bez savijanja.
Transportni točkovi
  • Pomoću lakohodnih točkova uređaj za usisavanje i poliranje može da se transportuje bez velikog utroška snage.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj obrtaja (rpm) 1000
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) 600
Radna širina (mm) 290
Zapremina filter vreće (l) 4
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Težina bez pribora (kg) 7
Težina sa ambalažom (kg) 8,5
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 385 x 339 x 1162

Scope of supply

  • Podloge za poliranje: 3 Kom
  • Filterska vrećica: Papir

Oprema

  • Namotavanje kabla
  • Tekstilna vrećica sa pregradom za pribor
Područja primene
  • Voskirani drveni podovi
  • Lakirani parket
  • Drveni podovi sa uljano-voskirnim premazom
  • Laminatni podovi
  • Kameni podovi
  • Podovi od plute
  • Podovi od linoleuma
  • PVC podovi
Pribor
Sredstva za čišćenje
