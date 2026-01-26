Električni strugač leda EDI 4

Zahvaljujući svom rotirajućem disku, električni strugač leda EDI 4 bez napora i u jednom potezu struže i najtvrđi led s prozora automobila.

Uz električni strugač leda EDI 4 napokon je došao kraj napornom struganju leda deo po deo. Zahvaljujući rotirajućem disku i robusnim plastičnim oštricama, strugač leda lako uklanja i najtvrđi led s prozora automobila u samo jednom potezu. Ako se EDI 4 nalazi u stanju mirovanja, dovoljan je blagi pritisak odozgo da bi disk za skidanje leda počeo da se okreće: led će nestati kao čarolijom. Ako se oštrice istroše, disk strugača se može zameniti bez alata (disk se nabavlja kao rezervni deo). Savremeni i kompaktni dizajn sa zaštitnim poklopcem osiguravaju lako rukovanje i odlaganje. Jedno punjenje baterije dovoljno je za nekoliko korišćenja. Integrisana LED lampica treperi kada uređaj treba napuniti.

Obeležja i prednosti
Električni strugač leda EDI 4: Rotirajući disk sa stabilnim plastičnim šiljcima
Rotirajući disk sa stabilnim plastičnim šiljcima
Ploča za skidanje otporna na udare bez problema uklanja i najdeblji led.
Električni strugač leda EDI 4: Moguća je promena nastavaka
Moguća je promena nastavaka
Ploča za skidanje može da se zameni brzo i jednostavno bez alata.
Električni strugač leda EDI 4: Snažne litijum-jonske ćelije
Snažne litijum-jonske ćelije
Jedno punjenje akumulatora za više primena.
Jednostavno rukovanje
  • Laganim pritiskanjem odozgo počinje da rotira ploča za skidanje leda.
LED displej na uređaju
  • Integrisano LED svetlo treperi kada se uređaj mora dopuniti.
Uključujući zaštitnu kapu
  • Za bezbedno rukovanje i odlaganje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Tip baterije Litijum-jonska baterija
Vreme trajanja ciklusa čišćenja po bateriji (min) 15
Vreme punjenja baterije (h) 3
Prečnik stakla (mm) 100
Broj obrtaja diska (rpm) 500
Težina bez pribora (kg) 0,6
Težina sa ambalažom (kg) 0,9
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 133 x 124 x 110

Scope of supply

  • Litijum-jonska baterija
  • Kabl za punjenje baterije
  • Zaštitna kapa
  • Disk strugača
Videos
Područja primene
  • Automobilska stakla
Pribor
Find parts

