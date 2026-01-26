Uz električni strugač leda EDI 4 napokon je došao kraj napornom struganju leda deo po deo. Zahvaljujući rotirajućem disku i robusnim plastičnim oštricama, strugač leda lako uklanja i najtvrđi led s prozora automobila u samo jednom potezu. Ako se EDI 4 nalazi u stanju mirovanja, dovoljan je blagi pritisak odozgo da bi disk za skidanje leda počeo da se okreće: led će nestati kao čarolijom. Ako se oštrice istroše, disk strugača se može zameniti bez alata (disk se nabavlja kao rezervni deo). Savremeni i kompaktni dizajn sa zaštitnim poklopcem osiguravaju lako rukovanje i odlaganje. Jedno punjenje baterije dovoljno je za nekoliko korišćenja. Integrisana LED lampica treperi kada uređaj treba napuniti.