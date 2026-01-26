Električni strugač leda EDI 4
Zahvaljujući svom rotirajućem disku, električni strugač leda EDI 4 bez napora i u jednom potezu struže i najtvrđi led s prozora automobila.
Uz električni strugač leda EDI 4 napokon je došao kraj napornom struganju leda deo po deo. Zahvaljujući rotirajućem disku i robusnim plastičnim oštricama, strugač leda lako uklanja i najtvrđi led s prozora automobila u samo jednom potezu. Ako se EDI 4 nalazi u stanju mirovanja, dovoljan je blagi pritisak odozgo da bi disk za skidanje leda počeo da se okreće: led će nestati kao čarolijom. Ako se oštrice istroše, disk strugača se može zameniti bez alata (disk se nabavlja kao rezervni deo). Savremeni i kompaktni dizajn sa zaštitnim poklopcem osiguravaju lako rukovanje i odlaganje. Jedno punjenje baterije dovoljno je za nekoliko korišćenja. Integrisana LED lampica treperi kada uređaj treba napuniti.
Obeležja i prednosti
Rotirajući disk sa stabilnim plastičnim šiljcimaPloča za skidanje otporna na udare bez problema uklanja i najdeblji led.
Moguća je promena nastavakaPloča za skidanje može da se zameni brzo i jednostavno bez alata.
Snažne litijum-jonske ćelijeJedno punjenje akumulatora za više primena.
Jednostavno rukovanje
- Laganim pritiskanjem odozgo počinje da rotira ploča za skidanje leda.
LED displej na uređaju
- Integrisano LED svetlo treperi kada se uređaj mora dopuniti.
Uključujući zaštitnu kapu
- Za bezbedno rukovanje i odlaganje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Tip baterije
|Litijum-jonska baterija
|Vreme trajanja ciklusa čišćenja po bateriji (min)
|15
|Vreme punjenja baterije (h)
|3
|Prečnik stakla (mm)
|100
|Broj obrtaja diska (rpm)
|500
|Težina bez pribora (kg)
|0,6
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|133 x 124 x 110
Scope of supply
- Litijum-jonska baterija
- Kabl za punjenje baterije
- Zaštitna kapa
- Disk strugača
Područja primene
- Automobilska stakla
