Home Line
Osetite kako Kärcher u kući pravi razliku. Kärcher takođe u kući nudi celu lepezu ekskluzivnih rešenja za čišćenje i na taj način kompletan paket za sve zadatke u čišćenju. Iznad svega pomoću parnih čistača i akumulatorskih usisivača za prozore, ali i pomoću akumulatorskih metli, usisivača prašine, usisivača za pranje ili čistača za tvrde podove u domaćinstvu završavate prvoklasni posao. Isprobajte sami!
Uživajte kod kuće.
Svakodnevnica ponekad može da bude baš turbulentna. Sasvim svejedno da li ste sami, udvoje ili u velikoj porodici. Svi mi želimo da uživamo u životu i da se zajedno radujemo – a istovremeno imamo visoke zahteve u pogledu higijenske čistoće i brzog i efikasnog čišćenja, koje mora da se ispuni.
Sa preko 75 godina iskustva i naše visoke kompentencije u čišćenju razvijamo ne samo omiljene žute Kärcher uređaje, koji vezano za kuću i u bašti već odavno spadaju u članove porodice – nego odo ovog trenutka s novom Homeline i skupocena rešenja u čišćenju za porodičnu svakodnevnicu u kući. Visokih zahteva u dizajnu i komforni u rukovanju praktično okretom ruke dovode do perfektnih rezultata u čišćenju.
Ekskluzivan asortiman za specijalizovanu trgovinu.
Kärcher Home Line se javnosti po prvi put predstavila u septembru 2010. godine na Internacionalnoj radio izložbi IFA u Berlinu. Snažan asortiman ekskluzivno možete da dobijete u specijalizovanoj trgovini elektromaterijala, a sastoji se od najrazličitijih uređaja za parno čišćenje, pranje i usisavanje prašine, čišćenje tvrdog poda i metenje. Tome se priključuje akumulatorski usisivač za prozore – vrsta proizvoda, koja postoji samo u firmi Kärcher.
Parni čistači
Pouzdano rešenje u čišćenju sa dubinskim efektom. Kärcher parni čistači su pravi multifunkcionalni uređaji i skoro sve probleme u čišćenju rešavaju jednim okretom ruke.
Akumulatorski usisivači za prozore
Kärcher akumulatorski usisivač za prozore– širom sveta jedinstveni sistem za čišćenje prozora – brine za brze i jasne rezultate u čišćenju.
Akumulatorske metle
Uz inovativnu tehnologiju za zamenu četki Kärcher akumulatorske metle su idealne kako biste brzo i komforno očistili tepihe i tvrde podove.
Usisivači za prašinu sa vodenim filterom
Za sve koji insistiraju na maksimalnoj čistoći i svežem vazduhu u prostoriji, Kärcher ima sada ekstra nalet svežine: Novi usisivač za prašinu sa vodenim filterom.
Usisivači za prašinu
Prvi usisivač za prašinu sa glavom za čišćenje: Zahvaljujući mnogobrojnim obeležjima komfora usisavanje pomoću Kärcher-a se odvija naročito brzo i ide lako od ruke.
Usisivači za pranje
Kärcher usisivači za pranje su idealni pomoćnici, ako se radi o do u pore dubinskom i temeljnom čišćenju - pomoću serijskog nastavka za tvrde površine.
Hartbodenreiniger
Ovaj Kärcher uređaj snažno čisti sve tvrde površine u stambenom sektoru, u kuhinji ili u kupatilu čuvajući površine. Prljava voda biva odmah usisana.
Sistem parnih uređaja za peglanje
Parni čistač i daska za peglanje formiraju perfektan tim i donose 50% uštede vremena za peglanje