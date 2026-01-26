Gurajuća mašina za metenje S 6

Zapremina rezervoara za smeće 38 l, bočne metlice i širina metenja 670 mm: Model S 6 je idealna mašina za metenje preko cele godine, za velike i široke površine i urednost do same ivice.

Bilo da je proleće, leto, jesen ili zima – nova mašina za metenje S 6 od Kärchera pogodna je za celogodišnje čišćenje oko kuće i u bašti. Ona je efikasna: Zahvaljujući svom snažnom valjku za metenje, bočnoj metlici i širini metenja od ukupno 670 milimetara, mete bez napora površine do 2500 m² na sat. Ona je ergonomska: Ručka za guranje može se jednostavno podesiti u 2 položaja, bez saginjanja, i može se optimalno prilagoditi prema telesnom rastu korisnika. Ona je uredna: Smeće upada direktno u kantu za smeće od 38 litara, a prilikom njenog pražnjenja nema prljanja ruku. Dodatna prednost je podešavanje visine bočne metlice što omogućava prilagođavanje potisnog pritiska prema svakom smeću – a time i optimalan rezultat metenja. S 6 se može kompletno sklopiti jednostavno pritiskom na gazište na ramu za odlaganje koje štedi prostor. Zahvaljujući postavljanju bočnih metlica bez alata, mašina za metenje je odmah spremna za rad.

Obeležja i prednosti
Gurajuća mašina za metenje S 6: Praktična završna kapa za bočne metlice
Praktična završna kapa za bočne metlice
Postavljanje bočne metlice bez alata za brzu montažu i primenu.
Gurajuća mašina za metenje S 6: Komforno gazište
Komforno gazište
Kompletno sklapanje mašine za metenje bez saginjanja – za odlaganje koje štedi prostor.
Gurajuća mašina za metenje S 6: Fleksibilno usklađivanje visine bočnih metlica
Fleksibilno usklađivanje visine bočnih metlica
Individualno podesivi potisni pritisak za različite vrste prljavština.
Veliki rezervoar za metenje
  • Često pražnjenje rezervoara za smeće nije neophodno.
Jednostavno uklanjanje rezervoara za smeće
  • Jednostavno pražnjenje rezervoara za smeće.
Samostojeći rezervoar za đubre
  • Pražnjenje rezervoara za smeće bez kontakta sa prljavštinom.
Velika širina metenja
  • Visok efekat u čišćenju.
Metenje u blizini točka
  • Temeljno metenje uglova, ivica i fuga.
2-struki pomični luk podesiv po visini
  • Metenje koje štedi leđa zahvaljujući individualnom podešavanju visine.
Praktična drška za nošenje
  • Zahvaljujući ručki za nošenje, mašina za metenje može jednostavno da se nosi i odlaže.
Specifikacije

Tehnički podaci

Radna širina sa bočnim četkama (mm) 670
Maks. učinak po površini (m²/h) 2500
Kućište/ram Plastika / plastika
Posuda za otpad (l) 38
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 14,2
Težina, spremno za korišćenje (kg) 14,2
Težina sa ambalažom (kg) 17,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 926 x 795 x 1032

Scope of supply

  • Bočne četke: 1 Kom

Oprema

  • Ergonomski pomični luk
  • 2-struki pomični luk podesiv po visini
  • Pozicija za čuvanje
  • Gazište za odlaganje koje štedi prostor
  • Bočne metlice sa kontinualnim podešavanjem
  • Postavljanje bočne metlice bez alata
  • Samostojeći rezervoar za đubre
Videos
Područja primene
  • Prostorije oko kuće i bašte
  • Podrum
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.