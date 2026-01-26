Gurajuća mašina za metenje S 6
Zapremina rezervoara za smeće 38 l, bočne metlice i širina metenja 670 mm: Model S 6 je idealna mašina za metenje preko cele godine, za velike i široke površine i urednost do same ivice.
Bilo da je proleće, leto, jesen ili zima – nova mašina za metenje S 6 od Kärchera pogodna je za celogodišnje čišćenje oko kuće i u bašti. Ona je efikasna: Zahvaljujući svom snažnom valjku za metenje, bočnoj metlici i širini metenja od ukupno 670 milimetara, mete bez napora površine do 2500 m² na sat. Ona je ergonomska: Ručka za guranje može se jednostavno podesiti u 2 položaja, bez saginjanja, i može se optimalno prilagoditi prema telesnom rastu korisnika. Ona je uredna: Smeće upada direktno u kantu za smeće od 38 litara, a prilikom njenog pražnjenja nema prljanja ruku. Dodatna prednost je podešavanje visine bočne metlice što omogućava prilagođavanje potisnog pritiska prema svakom smeću – a time i optimalan rezultat metenja. S 6 se može kompletno sklopiti jednostavno pritiskom na gazište na ramu za odlaganje koje štedi prostor. Zahvaljujući postavljanju bočnih metlica bez alata, mašina za metenje je odmah spremna za rad.
Obeležja i prednosti
Praktična završna kapa za bočne metlicePostavljanje bočne metlice bez alata za brzu montažu i primenu.
Komforno gazišteKompletno sklapanje mašine za metenje bez saginjanja – za odlaganje koje štedi prostor.
Fleksibilno usklađivanje visine bočnih metlicaIndividualno podesivi potisni pritisak za različite vrste prljavština.
Veliki rezervoar za metenje
- Često pražnjenje rezervoara za smeće nije neophodno.
Jednostavno uklanjanje rezervoara za smeće
- Jednostavno pražnjenje rezervoara za smeće.
Samostojeći rezervoar za đubre
- Pražnjenje rezervoara za smeće bez kontakta sa prljavštinom.
Velika širina metenja
- Visok efekat u čišćenju.
Metenje u blizini točka
- Temeljno metenje uglova, ivica i fuga.
2-struki pomični luk podesiv po visini
- Metenje koje štedi leđa zahvaljujući individualnom podešavanju visine.
Praktična drška za nošenje
- Zahvaljujući ručki za nošenje, mašina za metenje može jednostavno da se nosi i odlaže.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Radna širina sa bočnim četkama (mm)
|670
|Maks. učinak po površini (m²/h)
|2500
|Kućište/ram
|Plastika / plastika
|Posuda za otpad (l)
|38
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|14,2
|Težina, spremno za korišćenje (kg)
|14,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|17,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|926 x 795 x 1032
Scope of supply
- Bočne četke: 1 Kom
Oprema
- Ergonomski pomični luk
- 2-struki pomični luk podesiv po visini
- Pozicija za čuvanje
- Gazište za odlaganje koje štedi prostor
- Bočne metlice sa kontinualnim podešavanjem
- Postavljanje bočne metlice bez alata
- Samostojeći rezervoar za đubre
Područja primene
- Prostorije oko kuće i bašte
- Podrum
