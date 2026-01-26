Gurajuća mašina za metenje S 6 Twin
Idealna za velike i široke površine i urednost do same ivice tokom cele godine: mašina za metenje S 6 Twin sa 2 bočne metlice, posudom za otpad 38 l i širinom metenja od 860 mm.
Bilo da je proleće, leto, jesen ili zima – nova mašina za metenje S 6 Twin od Kärchera pogodna je za celogodišnje čišćenje oko kuće i u bašti. Ona je efikasna: zahvaljujući svom snažnom valjku za metenje, dvema bočnim metlicama i širini metenja od ukupno 860 milimetara, mete bez napora površine do 3000 m² na sat. Ona je ergonomska: Ručka za guranje može se jednostavno podesiti u 2 položaja, bez saginjanja, i može se optimalno prilagoditi prema telesnom rastu korisnika. Ona je uredna: Smeće upada direktno u kantu za smeće od 38 litara, a prilikom njenog pražnjenja nema prljanja ruku. Dodatna prednost je podešavanje visine bočne metlice što omogućava prilagođavanje potisnog pritiska prema svakom smeću – a time i optimalan rezultat metenja. S 6 Twin se može kompletno sklopiti jednostavno pritiskom na gazište na ramu za odlaganje koje štedi prostor. Zahvaljujući postavljanju bočnih metlica bez alata, mašina za metenje je odmah spremna za rad.
Obeležja i prednosti
Praktična završna kapa za bočne metlicePostavljanje bočne metlice bez alata za brzu montažu i primenu.
Komforno gazišteKompletno sklapanje mašine za metenje bez saginjanja – za odlaganje koje štedi prostor.
Fleksibilno usklađivanje visine bočnih metlicaIndividualno podesivi potisni pritisak za različite vrste prljavština.
Veliki rezervoar za metenje
- Često pražnjenje rezervoara za smeće nije neophodno.
Jednostavno uklanjanje rezervoara za smeće
- Jednostavno pražnjenje rezervoara za smeće.
Samostojeći rezervoar za đubre
- Pražnjenje rezervoara za smeće bez kontakta sa prljavštinom.
Velika širina metenja
- Visok efekat u čišćenju.
Metenje u blizini točka
- Temeljno metenje uglova, ivica i fuga.
2-struki pomični luk podesiv po visini
- Metenje koje štedi leđa zahvaljujući individualnom podešavanju visine.
Praktična drška za nošenje
- Zahvaljujući ručki za nošenje, mašina za metenje može jednostavno da se nosi i odlaže.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Radna širina sa bočnim četkama (mm)
|860
|Maks. učinak po površini (m²/h)
|3000
|Kućište/ram
|Plastika / plastika
|Posuda za otpad (l)
|38
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|14,8
|Težina, spremno za korišćenje (kg)
|14,8
|Težina sa ambalažom (kg)
|17,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|926 x 872 x 1032
Scope of supply
- Bočne četke: 2 Kom
Oprema
- Ergonomski pomični luk
- 2-struki pomični luk podesiv po visini
- Pozicija za čuvanje
- Gazište za odlaganje koje štedi prostor
- Bočne metlice sa kontinualnim podešavanjem
- Postavljanje bočne metlice bez alata
- Samostojeći rezervoar za đubre
Videos
Područja primene
- Prostorije oko kuće i bašte
- Podrum
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.