Bilo da je proleće, leto, jesen ili zima – nova mašina za metenje S 6 Twin od Kärchera pogodna je za celogodišnje čišćenje oko kuće i u bašti. Ona je efikasna: zahvaljujući svom snažnom valjku za metenje, dvema bočnim metlicama i širini metenja od ukupno 860 milimetara, mete bez napora površine do 3000 m² na sat. Ona je ergonomska: Ručka za guranje može se jednostavno podesiti u 2 položaja, bez saginjanja, i može se optimalno prilagoditi prema telesnom rastu korisnika. Ona je uredna: Smeće upada direktno u kantu za smeće od 38 litara, a prilikom njenog pražnjenja nema prljanja ruku. Dodatna prednost je podešavanje visine bočne metlice što omogućava prilagođavanje potisnog pritiska prema svakom smeću – a time i optimalan rezultat metenja. S 6 Twin se može kompletno sklopiti jednostavno pritiskom na gazište na ramu za odlaganje koje štedi prostor. Zahvaljujući postavljanju bočnih metlica bez alata, mašina za metenje je odmah spremna za rad.