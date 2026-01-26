Nema strujne utičnice? Nikakav problem! KHB 6 Battery je lagan, ručni baterijski perač pod srednjim pritiskom iz Kärcher akumulatorske platforme od 18 V, koji bez uključivanja u struju čisti skoro sve na šta naiđe u dvorištu. Samo namestite crevo i spremni ste. Pomoću nežne ravne mlaznice uklonićete svu upornu prljavštinu sa baštenskog nameštaja, igračaka i još puno toga. Da li su vaše saksije pune fleka od zemlje i polena? To je već posao za efikasnu rotirajući mlaznicu, kojom se lako uklanjaju najtvrdokornije fleke. I mlaznice, i moćna zamenljiva litijum-jonska baterija i punjač deo su obima isporuke. Zamenljiva litijum-jonska baterija se može koristiti u svim baterijskim uređajima iz Kärcher akumulatorske platforme od 18 V. Zahvaljujući inovativnoj Real Time tehnologiji, LCD displej baterije prikazuje preostali kapacitet tokom rada, punjenja i čuvanja. Širok asortiman pribora čini primenu KHB 6 Battery uređaja još raznovrsnijom. Dostupni su i mlaznica za penu, četka za pranje i usisno crevo za korišćenje vode iz alternativnih izvora.