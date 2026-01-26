Ručni čistač KHB 6 Battery Set
Set za efikasno međučišćenje baštenskog nameštaja, igračaka i još mnogo toga: KHB 6 Battery je lagan ručni čistač pod srednjim pritiskom na baterije, sa kojim dolazi i zamenljiva baterija od 18 V i punjač.
Nema strujne utičnice? Nikakav problem! KHB 6 Battery je lagan, ručni baterijski perač pod srednjim pritiskom iz Kärcher akumulatorske platforme od 18 V, koji bez uključivanja u struju čisti skoro sve na šta naiđe u dvorištu. Samo namestite crevo i spremni ste. Pomoću nežne ravne mlaznice uklonićete svu upornu prljavštinu sa baštenskog nameštaja, igračaka i još puno toga. Da li su vaše saksije pune fleka od zemlje i polena? To je već posao za efikasnu rotirajući mlaznicu, kojom se lako uklanjaju najtvrdokornije fleke. I mlaznice, i moćna zamenljiva litijum-jonska baterija i punjač deo su obima isporuke. Zamenljiva litijum-jonska baterija se može koristiti u svim baterijskim uređajima iz Kärcher akumulatorske platforme od 18 V. Zahvaljujući inovativnoj Real Time tehnologiji, LCD displej baterije prikazuje preostali kapacitet tokom rada, punjenja i čuvanja. Širok asortiman pribora čini primenu KHB 6 Battery uređaja još raznovrsnijom. Dostupni su i mlaznica za penu, četka za pranje i usisno crevo za korišćenje vode iz alternativnih izvora.
Obeležja i prednosti
18 V Kärcher Battery Power zamenljiva baterijaTehnologija realnog vremena sa LCD displejem baterije: preostalo vreme rada, preostalo vreme punjenja i kapacitet baterije. Dugotrajne i snažne zahvaljujući litijum-jonskim ćelijama. Kompatibilno sa svim uređajima na platformi baterija Kärcher Bateri Pover od 18 V.
Efikasniji i optimalno podešen srednji pritisakMaksimalno 24 bara za efikasno, mobilno i jednostavno čišćenje u međuvremenu. Lako zamenljive mlaznice za brzo povezivanje. Ravna mlaznica za nežno uklanjanje i rotirajuća mlaznica za tvrdokornu prljavštinu obuhvaćeni su obimom isporuke.
Lagan i inovativni dizajn uređajaOptimalna sloboda kretanja i fleksibilnost prilikom čišćenja. Ručni perač srednjeg pritiska na baterije za srednje čišćenje. Sa usisnim crevom, koje se prodaje odvojeno, bez obzira da li postoji priključak za vodu.
Dodatna oprema za širok spektar primene
- Za stepenice i manje površine: Ručni PS 20.
- Ručni uređaj MJ 24 kombinuje pet mlaznica i jednu raspršivačku cev za čišćenje i zalivanje.
- Za mesta koja su teško dostupna: Zglob od 360° na ručnom uređaju VJ 24.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 18 V
|Pritisak (bar)
|max. 24
|Područje pritiska
|Srednji pritisak
|Protok (l/h)
|max. 200
|Tip baterije
|Litijum jonska akumulatorska baterija
|Napon (V)
|18
|Zapremina (Ah)
|2,5
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|12 (2,5 Ah)
|Napajanje punjača baterije (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Boja
|crna
|Težina bez pribora (kg)
|1,3
|Težina sa ambalažom (kg)
|2,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|302 x 89 x 265
Scope of supply
- Variant: Isporučuje se s akumulatorom i punjačem
- Baterija: Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kom.)
- Punjač baterije: Standardni Battery Power punjač od 18 V (1 kom.)
- Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"
- DB 24 Prušitelj prljavštine
Oprema
- Usisavanje vode
- Mlazna cev: dugačak
- Flat jet nozzle
- Integrisani vodeni filter
- Filter uređaja
Videos
Područja primene
- Cvetne kadice
- Dečje igračke/Bobikar®/točkovi za trčanje
- Kante za smeće
- Baštenski alati i oprema
- Baštenski/terasa/balkonski nameštaj
- Bicikli
- Ograde
- Igračke za baštu
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.