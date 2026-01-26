Riješite se prljavštine pomoću higijenske pare: Karcher SC 1 Upright čisti zaptivene tvrde podove bez napora i bezbrige. Temeljno čišćenje sa Karcher parnim čistačem uklanja 99,999% svih virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih bakterija u domaćinstvu²⁾ sa tvrdih površina. Uključite i počnite: parni čistač se zagreva i spreman za upotrebu za samo 30 sekundi. Rezervoar za svežu vodu može se lako ukloniti radi punjenja. Funkcija automatskog uklanjanja kamenca sa kertridžom za uklanjanje kamenca u uređaju obezbeđuje dug životni vek. Zamena krpe na podnoj mlaznici bez ikakvog kontakta sa prljavštinom je pogodna zahvaljujući pričvršćivanju na kopču. Jednostavno stanite na veliki jezičak na krpi za čišćenje poda i povucite uređaj nagore. Parkiranje i odlaganje parnog čistača je takođe veoma zgodno: tanak i lagan uređaj ostaje uspravan sam.