Mop za paru SC 1 Upright
Lagan, tanak i uspravnog dizajna: početni model je spreman za upotrebu za samo 30 sekundi za bezbrižno, dubinsko čišćenje parom.
Riješite se prljavštine pomoću higijenske pare: Karcher SC 1 Upright čisti zaptivene tvrde podove bez napora i bezbrige. Temeljno čišćenje sa Karcher parnim čistačem uklanja 99,999% svih virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih bakterija u domaćinstvu²⁾ sa tvrdih površina. Uključite i počnite: parni čistač se zagreva i spreman za upotrebu za samo 30 sekundi. Rezervoar za svežu vodu može se lako ukloniti radi punjenja. Funkcija automatskog uklanjanja kamenca sa kertridžom za uklanjanje kamenca u uređaju obezbeđuje dug životni vek. Zamena krpe na podnoj mlaznici bez ikakvog kontakta sa prljavštinom je pogodna zahvaljujući pričvršćivanju na kopču. Jednostavno stanite na veliki jezičak na krpi za čišćenje poda i povucite uređaj nagore. Parkiranje i odlaganje parnog čistača je takođe veoma zgodno: tanak i lagan uređaj ostaje uspravan sam.
Obeležja i prednosti
Tanki dizajn proizvoda i podna glava sa okretnim zglobom
- Ergonomsko, efikasno čišćenje uz potpun kontakt sa podom bez obzira na visinu korisnika, i to zahvaljujući savitljivom zglobu na mlaznici.
Neprekidna para i integrisani kertridž za uklanjanje kamenca
- Zahvaljujući inteligentnom ulošku za dekacifikaciju, nasuta voda se potpuno automatski oslobađa kamenca.
- Uklonjivi rezervoar se lako puni u bilo kom trenutku – za kontinuiranu paru bez prekidanja rada.
Kratko vreme zagrevanja
- Sa vremenom zagrevanja od samo 30 sekundi, uređaj je spreman za upotrebu za kratko vreme.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Sertifikat o ispitivanju¹⁾
|Uništava 99,999% virusa korona¹⁾ i 99,9% bakterija²⁾
|Površinski učinak po punjenju rezervoara (m²)
|30
|Grejna snaga (W)
|1300
|Dužina kabla (m)
|5
|Vreme zagrevanja (min)
|0,5
|Kapacitet rezervoara (l)
|0,2
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Boja
|bela
|Težina bez pribora (kg)
|2,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|3,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|314 x 147 x 1197
¹⁾ Ispitivanja su pokazala da se pri čišćenju osetljivih mesta u trajanju od 30 sekundi uz maksimalni nivo pare i direktni kontakt sa površinom koja se čisti, pomoću Kärcher parnih čistača može ukloniti 99,999% virusa u omotaču poput koronavirusa i virusa gripa (osim virusa koji izaziva hepatitis B) sa tipičnih glatkih i tvrdih kućnih površina (testirani mikrob: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Pri temeljnom čišćenju Kärcher parnim čistačem biće uništeno 99,99% svih poznatih bakterija u domaćinstvu sa glatkih i tvrdih površina, pod uslovom da se čišćenje odvija pri brzini od 30 cm/s pri maksimalnom nivou pare i pri direktnom kontaktu sa površinom koja se čisti (testirani mikrob: Enterococcus hirae).
Scope of supply
- EasyFix Velika univerzalna krpa za čišćenje podova: 2 Kom
- Mlaznica za pod: EasyFix Large
Oprema
- Sigurnosni ventil
- Rezervoar: može se ukloniti i može se dopuniti kad god je potrebno
Videos
Područja primene
- Zapečaćeni tvrdi podovi
- Tvrdi podovi
Pribor
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.