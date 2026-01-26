Trenutni radni status je prikazan preko kodova boja na LED traci. Temeljnim čišćenjem uklanja se do 99,999% svih virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih bakterija u domaćinstvu²⁾ sa tipičnih tvrdih površina u domaćinstvu. Kada je reč o temeljnom čišćenju, SC 3 Upright je daleko superiorniji od konvencionalnih metoda, kao što je korišćenje krpe, zahvaljujući kombinaciji EasiFix podne mlaznice i visokokvalitetnih krpa za čišćenje poda. Zamena krpe na podnoj mlaznici bez ikakvog kontakta sa prljavštinom je zgodna zahvaljujući pričvršćivanju na kopču. Jednostavno stanite na veliki jezičak na krpi za čišćenje poda i povucite uređaj nagore. Za mek dodir: čak i podovi prekriveni tepisima mogu lako da se ožive pomoću klizača za tepihe.