Mop za paru SC 3 Upright

Dubinsko čišćenje tvrdih podova bez napora: vrhunski parni mop SC 3 Upright jednostavan za upotrebu eliminiše do 99,999% virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih bakterija u domaćinstvu²⁾.

Trenutni radni status je prikazan preko kodova boja na LED traci. Temeljnim čišćenjem uklanja se do 99,999% svih virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih bakterija u domaćinstvu²⁾ sa tipičnih tvrdih površina u domaćinstvu. Kada je reč o temeljnom čišćenju, SC 3 Upright je daleko superiorniji od konvencionalnih metoda, kao što je korišćenje krpe, zahvaljujući kombinaciji EasiFix podne mlaznice i visokokvalitetnih krpa za čišćenje poda. Zamena krpe na podnoj mlaznici bez ikakvog kontakta sa prljavštinom je zgodna zahvaljujući pričvršćivanju na kopču. Jednostavno stanite na veliki jezičak na krpi za čišćenje poda i povucite uređaj nagore. Za mek dodir: čak i podovi prekriveni tepisima mogu lako da se ožive pomoću klizača za tepihe.

Obeležja i prednosti
Mop za paru SC 3 Upright: Unapred su podešena 3 stepena regulacije količine pare za različite površine
Mogućnost izbora simbola za podnu oblogu – drvo, keramičke pločice i tepih – za idealnu količinu pare.
Mop za paru SC 3 Upright: Neprekidna para i integrisani kertridž za uklanjanje kamenca
Uklonjivi rezervoar se lako puni u bilo kom trenutku – za kontinuiranu paru bez prekidanja rada. Inteligentni kertridž za uklanjanje kamenca automatski uklanja kamenca iz vode, dramatično produžavajući vek trajanja uređaja.
Mop za paru SC 3 Upright: Kratko vreme zagrevanja
Sa vremenom zagrevanja od samo 30 sekundi, uređaj je spreman za upotrebu za kratko vreme.
LED traka na drški signalizira stepen zagrejanosti i spremnost za korišćenje
  • Veoma laka upotreba zahvaljujući tome što uređaj neprekidno obaveštava o svom radnom stanju.
  • Crveno treptanje signalizira zagrevanje, dok konstantno zeleno svetlo signalizira spremnost za rad.
Mlaznica za pod EasyFix sa fleksibilnim zglobom i fiksiranjem krpe za pod pomoću čičak trake
  • Optimalni rezultati čišćenja na različitim tvrdim podovima u domaćinstvu zahvaljujući efikasnoj lamelnoj tehnologiji.
  • Promena krpe bez kontakta s prljavštinom i zgodno postavljanje krpe za pod zahvaljujući sistemu sa čičkom.
  • Ergonomsko, efikasno čišćenje pri punom kontaktu sa podom kod svake visine tela zahvaljujući fleksibilnom zglobu mlaznice.
Pametno podešavanje tvrdoće vode
  • Tvrdoća vode se može individualno podesiti od meke do veoma tvrde.
  • Uređaj ima dug vek trajanja zahvaljujući optimalnoj zaštiti od kamenca.
Klizač za tepihe za osvežavanje tepiha
  • Pomoću klizača za tepihe, podovi sa tepisima se mogu jednostavno i komforno osvežiti.
Prekidač za uključivanje/isključivanje na uređaju
  • Uključivanje i isključivanje uređaja je lako.
Specifikacije

Tehnički podaci

Sertifikat o ispitivanju¹⁾ Uništava 99,999% virusa korona¹⁾ i 99,9% bakterija²⁾
Površinski učinak po punjenju rezervoara (m²) cca. 60
Grejna snaga (W) 1600
Dužina kabla (m) 5
Vreme zagrevanja (min) 0,5
Kapacitet rezervoara (l) 0,5
Faza (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Boja bela
Težina bez pribora (kg) 3,1
Težina sa ambalažom (kg) 4,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 314 x 207 x 1185

¹⁾ Ispitivanja su pokazala da se pri čišćenju osetljivih mesta u trajanju od 30 sekundi uz maksimalni nivo pare i direktni kontakt sa površinom koja se čisti, pomoću Kärcher parnih čistača može ukloniti 99,999% virusa u omotaču poput koronavirusa i virusa gripa (osim virusa koji izaziva hepatitis B) sa tipičnih glatkih i tvrdih kućnih površina (testirani mikrob: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Pri temeljnom čišćenju Kärcher parnim čistačem biće uništeno 99,99% svih poznatih bakterija u domaćinstvu sa glatkih i tvrdih površina, pod uslovom da se čišćenje odvija pri brzini od 30 cm/s pri maksimalnom nivou pare i pri direktnom kontaktu sa površinom koja se čisti (testirani mikrob: Enterococcus hirae).

Scope of supply

  • EasyFix univerzalna krpa za čišćenje podova: 1 Kom
  • Nastavak za tepih
  • Mlaznica za pod: EasyFix

Oprema

  • Sigurnosni ventil
  • Rezervoar: može se ukloniti i može se dopuniti kad god je potrebno
  • Integrisani prekidač za napajanje
Mop za paru SC 3 Upright
Videos
Područja primene
  • Tvrdi podovi
  • Osveženje tepiha
Pribor
