Parni usisivač SV 7

Parenje, usisavanje i sušenje u jednom koraku – parni usisivač SV 7 kombinuje multifunkcionalnost i maksimalnu udobnost u jednom uređaju. ​

Parni usisivač SV 7 iz Karcher-a kombinuje prednosti parnih čistača sa prednostima suvih usisivača. Usisava, na primer, mrvice sa poda, briše vlažnom krpom i zatim suši pod. I sve to radi udobno u jednom koraku. Uz ove impresivne svestrane mašine i odgovarajući pribor, svako može da održava svoj dom čistim – jednostavno, udobno, brzo i bez hemikalija.

Obeležja i prednosti
Parni usisivač SV 7: 3-u-1 uređaj
3-u-1 uređaj
Parenje, usisavanje i sušenje u jednom postupku.
Parni usisivač SV 7: Višestepeni sistem filtriranja
Višestepeni sistem filtriranja
Voda, krupna prljavština, pena i HEPA filteri (EN 1822:1998) uklanjaju čak i najsitnije čestice.
Parni usisivač SV 7: Praktična mlaznica za pod
Praktična mlaznica za pod
Brza i jednostavna promena za 3 različite primene na svim tvrdim podovima i tepisima.
Jednostavno rukovanje
  • Snaga usisavanja se može kontrolisati na dršci, a protok pare regulisati na uređaju.
4-stepena kontrola snage usisavanja
  • Snaga usisavanja se može individualno podesiti prema površini i prljavštini.
5-stepena kontrola jačine pare
  • Protok pare može se individualno prilagoditi svakoj površini i nivou zaprljanosti.
Neprekidna para
  • Rezervoar se može brzo i lako napuniti za neprekidnu upotrebu.
Integrisani odeljak za odlaganje kabla
  • Optimalno skladištenje kabla za uštedu prostora u uređajima.
Osigurač za zaštitu dece
  • Zaključava funkciju pare radi zaštite od nepravilne upotrebe.
Širok spektar primene
  • Multifunkcionalni uređaj sa bogatim dodacima je idealan za upotrebu u kući bez upotrebe hemikalija.
Specifikacije

Tehnički podaci

Maks. snaga (W) 2200
Kotao za količinu vode za punjenje (l) 0,45
Maks. pritisak pare (bar) max. 4
Vodeni filter (l) 1,2
Usisavanje (mbar/kPa) 210 / 21
Dužina kabla (m) 6
Vreme zagrevanja (min) 5
Kapacitet rezervoara (l) 0,5
Ispuštanje pare (g/min) 80
Filterski sistem Filter za vodu i HEPA filter
Grejna snaga (W) 1100
Permanentno punjenje
dodatna usisna zapremina (l) 0,6
Boja bela
Težina bez pribora (kg) 9,4
Težina sa ambalažom (kg) 15,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 515 x 336 x 340

Scope of supply

  • HEPA tip filtera: HEPA-Filter (EN 1822:1998)
  • Set za čišćenje poda sa funkcijom za usisavanje pare: 3 različita uloška za tvrd pod i tepih i 2 mlaznice za usisavanje pare po 0,5 m
  • Ručna mlaznica sa funkcijom za usisavanje pare: Kombinovano sa mlaznicom za prozore (velika i mala), nastavak za četku ili frotirsku krpu
  • Tačkasta mlaznica sa usisavanjem pare: Kombinovano sa produžetkom i okruglim četkama (4 različite boje)
  • Mlaznica za tapacirung (velika i mala)
  • Mlaznica za fuge, četakaca za nameštaj
  • Odstranjivač pene "FoamStop"
  • Menzura, četakaca za čišćenje, torbica za pribor
  • mlaznica za prozore, mala i velika
  • Frotirske navlake: 1 Kom
  • Set okruglih četaka
  • zamena krune četkice
  • Cev za parno usisavanje: 2 Kom, 0.5 m
  • Crevo za parno usisavanja sa drškom

Oprema

  • Osigurač za zaštitu dece
  • Sigurnosni ventil
  • Regulacija količine pare: na uređaju (pet stepena)
  • Regulisanje jačine usisavanja: na ručki (četvorostepeni)
  • Sistem s 2 rezervoara
  • Crevo za paru sa pištoljem: 1.75 m
Parni usisivač SV 7
Područja primene
  • Tvrdi podovi
  • Armatura
  • Sudopere
  • Zidne pločice
  • Prozori i staklene površine
  • Izduvne kape
  • Ploče za kuvanje
Pribor
Sredstva za čišćenje
