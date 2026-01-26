Parni usisivač SV 7 iz Karcher-a kombinuje prednosti parnih čistača sa prednostima suvih usisivača. Usisava, na primer, mrvice sa poda, briše vlažnom krpom i zatim suši pod. I sve to radi udobno u jednom koraku. Uz ove impresivne svestrane mašine i odgovarajući pribor, svako može da održava svoj dom čistim – jednostavno, udobno, brzo i bez hemikalija.