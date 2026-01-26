Parni usisivač SV 7
Parenje, usisavanje i sušenje u jednom koraku – parni usisivač SV 7 kombinuje multifunkcionalnost i maksimalnu udobnost u jednom uređaju.
Parni usisivač SV 7 iz Karcher-a kombinuje prednosti parnih čistača sa prednostima suvih usisivača. Usisava, na primer, mrvice sa poda, briše vlažnom krpom i zatim suši pod. I sve to radi udobno u jednom koraku. Uz ove impresivne svestrane mašine i odgovarajući pribor, svako može da održava svoj dom čistim – jednostavno, udobno, brzo i bez hemikalija.
Obeležja i prednosti
3-u-1 uređajParenje, usisavanje i sušenje u jednom postupku.
Višestepeni sistem filtriranjaVoda, krupna prljavština, pena i HEPA filteri (EN 1822:1998) uklanjaju čak i najsitnije čestice.
Praktična mlaznica za podBrza i jednostavna promena za 3 različite primene na svim tvrdim podovima i tepisima.
Jednostavno rukovanje
- Snaga usisavanja se može kontrolisati na dršci, a protok pare regulisati na uređaju.
4-stepena kontrola snage usisavanja
- Snaga usisavanja se može individualno podesiti prema površini i prljavštini.
5-stepena kontrola jačine pare
- Protok pare može se individualno prilagoditi svakoj površini i nivou zaprljanosti.
Neprekidna para
- Rezervoar se može brzo i lako napuniti za neprekidnu upotrebu.
Integrisani odeljak za odlaganje kabla
- Optimalno skladištenje kabla za uštedu prostora u uređajima.
Osigurač za zaštitu dece
- Zaključava funkciju pare radi zaštite od nepravilne upotrebe.
Širok spektar primene
- Multifunkcionalni uređaj sa bogatim dodacima je idealan za upotrebu u kući bez upotrebe hemikalija.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. snaga (W)
|2200
|Kotao za količinu vode za punjenje (l)
|0,45
|Maks. pritisak pare (bar)
|max. 4
|Vodeni filter (l)
|1,2
|Usisavanje (mbar/kPa)
|210 / 21
|Dužina kabla (m)
|6
|Vreme zagrevanja (min)
|5
|Kapacitet rezervoara (l)
|0,5
|Ispuštanje pare (g/min)
|80
|Filterski sistem
|Filter za vodu i HEPA filter
|Grejna snaga (W)
|1100
|Permanentno punjenje
|dodatna usisna zapremina (l)
|0,6
|Boja
|bela
|Težina bez pribora (kg)
|9,4
|Težina sa ambalažom (kg)
|15,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|515 x 336 x 340
Scope of supply
- HEPA tip filtera: HEPA-Filter (EN 1822:1998)
- Set za čišćenje poda sa funkcijom za usisavanje pare: 3 različita uloška za tvrd pod i tepih i 2 mlaznice za usisavanje pare po 0,5 m
- Ručna mlaznica sa funkcijom za usisavanje pare: Kombinovano sa mlaznicom za prozore (velika i mala), nastavak za četku ili frotirsku krpu
- Tačkasta mlaznica sa usisavanjem pare: Kombinovano sa produžetkom i okruglim četkama (4 različite boje)
- Mlaznica za tapacirung (velika i mala)
- Mlaznica za fuge, četakaca za nameštaj
- Odstranjivač pene "FoamStop"
- Menzura, četakaca za čišćenje, torbica za pribor
- mlaznica za prozore, mala i velika
- Frotirske navlake: 1 Kom
- Set okruglih četaka
- zamena krune četkice
- Cev za parno usisavanje: 2 Kom, 0.5 m
- Crevo za parno usisavanja sa drškom
Oprema
- Osigurač za zaštitu dece
- Sigurnosni ventil
- Regulacija količine pare: na uređaju (pet stepena)
- Regulisanje jačine usisavanja: na ručki (četvorostepeni)
- Sistem s 2 rezervoara
- Crevo za paru sa pištoljem: 1.75 m
Područja primene
- Tvrdi podovi
- Armatura
- Sudopere
- Zidne pločice
- Prozori i staklene površine
- Izduvne kape
- Ploče za kuvanje
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.