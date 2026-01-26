Potapajuća pumpa za prljavu vodu SP 1 Dirt
Robusna i pouzdana: Potopna pumpa SP 9,500 Dirt kapaciteta do 9500 l/h uključujući prekidač s plovkom je kompaktna pumpa početnog nivoa za ispumpavanje i prenošenje prljave vode.
Njegov maksimalni kapacitet pumpe od 9.500 litara na sat čini SP 9.500 Dirt savršenim početnim modelom za brzo ispumpavanje i prenošenje vode iz vodotoka i baštenskih jezerca. Pouzdano ispumpava čistu i prljavu vodu koja sadrži čestice prljavštine prečnika do 20 mm. Za veliku prljavštinu može se ugraditi opcioni predfilter, koji štiti radno kolo pumpe od začepljenja uzrokovanih granama, na primer. Zaptivanje sa kliznim prstenom – isprobano i testirano rešenje iz našeg profesionalnog asortimana, ugrađeno u sve potopljene pumpe – takođe garantuje da pumpa ima izuzetno dug životni vek. Postoji i mogućnost produženja garancije na pet godina. Potopna pumpa za prljavu vodu takođe je opremljena prekidačem sa plovkom koji uključuje i isključuje pumpu u zavisnosti od nivoa vode, čime se takođe sprečava rad na suvo. Zahvaljujući priključku za fiksiranje plivajućeg prekidača, pumpa se može koristiti čak i pri niskom nivou vode do dubine preostale vode od 25 mm. Ostale praktične karakteristike: Quick Connect priključni navoj omogućava brzo i jednostavno povezivanje creva od 1", 1 1/4" i 1 1/2".
Obeležja i prednosti
Keramička prstenasta klizna zaptivkaZa ekstra dugačak radni vek.
Prekidač plovkaU zavisnosti od nivoa vode uključuje i opet isključuje pumpu i tako dodatno štiti od zaribavanja.
Brzo povezivanjePriključni navoj za brzo i jednostavno povezivanje creva od 1", 1 1/4" i 1 1/2" ili G1 priključka.
Predviđeno za prljavu vodu
- Pouzdano istakanje vode sa komadićima prljavštine veličine do 20 mm.
Mogućnost fiksiranja prekidača sa plovkom
- Za prekopčavanje na kontinuirani rad.
Komforna drška za nošenje
- Da se udobno uhvatiti i može dodatno da se koristi kao držač užeta.
Robusni predfilter koji se jednostavno postavlja kao pribor
- Štiti pumpu od prevelikog prljanja i na taj način sprečava zaglavljivanje radnog kola pumpe.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Naznačena ulazna snaga (W)
|280
|Kapacitet maks. (l/h)
|< 9500
|Transportna temperatura (°C)
|max. 35
|Potisna visina (m)
|6
|Pritisak (bar)
|max. 0,6
|Granulacija (mm)
|max. 20
|Dubina uranjanja (m)
|max. 7
|Min. preostala voda, ručno (mm)
|25
|Visina preostale vode (mm)
|25
|Priključni navoj
|G1 1/2
|Priključni navoj na potisnoj strani
|Unutrašnji navoj G1 1/2
|Priključni kabl (m)
|10
|Napon (V)
|230 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|3,8
|Težina sa ambalažom (kg)
|4,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|229 x 238 x 303
Scope of supply
- Priključni deo za crevo: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Oprema
- Komforna drška za nošenje
- Brzo priključivanje
- Prebacivanje za ručni/automatski rad: Mogućnost fiksiranja plovka
- Prekidač plovka
- U automatskom radu (auto) pumpa se automatski uključuje s nivoom vode
- U manualnom radu pumpa stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode
- Keramička prstenasta klizna zaptivka
Područja primene
- Za istakanje vode iz baštenskih jezera
- Za angažovanje pri poplavama
