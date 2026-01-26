Njegov maksimalni kapacitet pumpe od 9.500 litara na sat čini SP 9.500 Dirt savršenim početnim modelom za brzo ispumpavanje i prenošenje vode iz vodotoka i baštenskih jezerca. Pouzdano ispumpava čistu i prljavu vodu koja sadrži čestice prljavštine prečnika do 20 mm. Za veliku prljavštinu može se ugraditi opcioni predfilter, koji štiti radno kolo pumpe od začepljenja uzrokovanih granama, na primer. Zaptivanje sa kliznim prstenom – isprobano i testirano rešenje iz našeg profesionalnog asortimana, ugrađeno u sve potopljene pumpe – ​​takođe garantuje da pumpa ima izuzetno dug životni vek. Postoji i mogućnost produženja garancije na pet godina. Potopna pumpa za prljavu vodu takođe je opremljena prekidačem sa plovkom koji uključuje i isključuje pumpu u zavisnosti od nivoa vode, čime se takođe sprečava rad na suvo. Zahvaljujući priključku za fiksiranje plivajućeg prekidača, pumpa se može koristiti čak i pri niskom nivou vode do dubine preostale vode od 25 mm. Ostale praktične karakteristike: Quick Connect priključni navoj omogućava brzo i jednostavno povezivanje creva od 1", 1 1/4" i 1 1/2".