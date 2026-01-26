RCF 3
RCF 3 potpuno autonomno briše tvrde podove i daje odlične rezultate zahvaljujući FC tehnologiji valjaka. Opremljen detekcijom tepiha, spreman je za upotrebu u svakom domaćinstvu.
Očistite podove pritiskom na dugme: od sada, pametni robotski mop RCF 3 brine se za inače dosadno i dugotrajno mokro brisanje tvrdih podova. Zahvaljujući dokazanoj FC tehnologiji valjaka, RCF 3 ne uklanja samo tvrdokornu prljavštinu ili osušene tečnosti, već i prašinu i suve mrvice. Pri tome automatski detektuje tepihe i vešto ih izbegava. RCF 3 ima dva rezervoara koji mu omogućavaju da stalno snabdeva svežom vodom valjak i odvojeno sakuplja prljavu vodu. Lagana, suva prljavština se lako pokupi i takođe transportuje u rezervoar za prljavu vodu. Pomoću praktične kontrole aplikacije mogu se podesiti različiti načini čišćenja. Robot se tako može veoma fleksibilno prilagoditi širokom spektru potreba i zahteva. Za čišćenje, robot se lako pokreće putem aplikacije ili pritiskom na dugme na uređaju. Ako je RCF 3 potrebna pomoć, u mnogim situacijama će vam reći putem govornog izlaza ili putem aplikacije.
Obeležja i prednosti
FC tehnologija valjakaRobotski mop RCF 3 radi sa Karcher-ovom dokazanom tehnologijom valjaka, što obezbeđuje posebno temeljno mokro čišćenje tvrdih podova. Laka, suva prljavština, npr. prašinu, sitne mrvice ili prljavštinu sa puta, sakupljaju se direktno tokom mokrog brisanja i skupljaju se sa korišćenom vodom za brisanje u rezervoaru za prljavu vodu. Tehnologija valjaka sa kontinuiranim čišćenjem valjka i sistem sa 2 rezervoara obezbeđuju optimalne rezultate čak i na većim površinama, jer uvek radite sa čistim valjkom.
Sistem sa 2 rezervoara sa indikatorima nivoa punjenjaSa pametnim sistemom sa 2 rezervoara: valjak od mikrovlakana se stalno vlaži svežom vodom iz rezervoara za svežu vodu. Iskorišćena voda i prljavština se sakupljaju u 2. rezervoaru. Indikatori nivoa napunjenosti rezervoara pokazuju da li je rezervoar za prljavu vodu pun ili je rezervoar za svežu vodu prazan. U oba slučaja, robot prekida svoj rad i vraća se na stanicu za punjenje. Displej se prikazuje preko LED dioda direktno na robotu za čišćenje, kao i putem obaveštenja u aplikaciji.
Otkrivanje i izbegavanje tepihaRCF 3 automatski detektuje površine prekrivene tepihom pomoću ultrazvučnog senzora i prikazuje ih na mapi u aplikaciji. Tokom čišćenja, robot se kreće oko tepiha pametnom strategijom vožnje i sprečava da se pokvase. Ako je potrebno, izbegavanje tepiha se takođe može deaktivirati putem aplikacije, tako da robotska krpa prelazi preko svih površina - čak i tepiha sa niskom dlakom.
Funkcija samočišćenja valjka
- Na ivici strugača, prljavština se kontinuirano uklanja sa valjka tokom čišćenja i pouzdano se skuplja na češlju za kosu ili transportuje u rezervoar za prljavu vodu.
- Najbolji rezultati čišćenja sa dokazanom tehnologijom valjaka i sistemom sa 2 rezervoara: prljava voda i čestice se uklanjaju iz valjka tokom čišćenja. Takođe idealno za veće površine.
Praktična kontrola aplikacije putem WLAN-a
- Aplikacija se može koristiti za prilagođavanje mnogih podešavanja kako bi odgovarala individualnim željama.
- Aplikacija omogućava da se robot za čišćenje kontroliše i konfiguriše sa bilo koje lokacije. Čak i ako niste kod kuće.
- Informacije o trenutnom statusu uređaja i ekran koji prikazuje trenutni napredak čišćenja dostupni su putem aplikacije.
Precizno mapiranje postojećih spratova i raznovrsne opcije prilagođavanja u aplikaciji
- Aplikacija može da skladišti više mapa, npr. za više spratova.
- Definišite zone preko kojih se ne treba voziti i čistiti (npr. tepisi, prostori za igru i veće prepreke) ili kojima treba posebno prići i pojedinačno ih brisati.
- Definisanje individualnih podešavanja čišćenja (intenzitet čišćenja, količina vode, broj prolaza) za određene prostorije ili područja u zavisnosti od zahteva za čišćenje ili stepena zaprljanosti.
Programiranje preko tajmera
- Možete zakazati vreme čišćenja i kreirati planove čišćenja putem aplikacije.
- RCF 3 nezavisno počinje operacije čišćenja na osnovu zakazanih datuma/vremena.
Glasovni izlaz
- Uvek dobro informisan: RCF 3 koristi glasovni izlaz da pruži važne informacije i podeli trenutni status.
- Ako je robotskoj krpi potrebna pomoć ili servis, u mnogim situacijama će vam to reći putem glasovnog izlaza.
Senzori protiv pada
- Senzori pada pouzdano sprečavaju da RCF 3 padne niz stepenice ili izbočine.
- Senzori neprekidno skeniraju pod. Ako se otkrije veliki pad ili sličan rizik, kontroler prima signal koji pokreće robota da se okrene.
Zaštita podataka i ažuriranja
- Kao proizvođač sa sedištem u Nemačkoj, Kärcher pridaje veliki značaj zaštiti podataka i izuzetno se trudi da osigura da su ispunjeni svi važeći zakonski zahtevi u tom pogledu.
- Ceo prenos podataka između aplikacije Home Robots na vašem pametnom telefonu i vašeg robotskog mopa ide preko oblaka do servera koji se nalaze samo u Nemačkoj.
- Redovna ažuriranja poboljšavaju i proširuju performanse robotske krpe i aplikacije. Ovo takođe znači da se bezbednost sistema stalno ažurira kako bi odgovarala trenutnim specifikacijama.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Vreme punjenja baterije (min)
|180
|Tip baterije
|Litijum-jonska baterija
|Kapacitet baterije (Ah)
|5,2
|Trajanje čišćenja po punjenju (min)
|120
|Performanse područja (zavisno od režima čišćenja) (m²)
|80
|Rezervoar sveže vode (ml)
|430
|Rezervoar za prljavu vodu (ml)
|115
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|100 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Težina robota za brisanje (kg)
|4,5
|Težina stanice za punjenje (kg)
|0,4
|Težina sa ambalažom (kg)
|7,2
|Prečnik robota (mm)
|340
|Dimenzije stanice za punjenje (D x Š x V) (mm)
|142 x 153 x 124
Scope of supply
- Valjak od mikrovlakana: 2 Kom
- Alat za čišćenje
- Rezervoar sveže vode
- Rezervoar za prljavu vodu
- Stanica za punjenje
Oprema
- autonomno čišćenje
- Senzori protiv pada
- Senzor za tepih
- rukovanje preko aplikacije
- Veza preko WLAN-a
- pametne usluge/funkcije u aplikaciji
- Glasovni izlaz
- Laserski navigacioni sistem (LiDAR)
- Programiranje preko tajmera: moguće više tajmera
- Vrste čišćenja: Mokro čišćenje/ Automatski sistem/ Mesto
Područja primene
- Zapečaćeni tvrdi podovi
Pribor
Sredstva za čišćenje
