Očistite podove pritiskom na dugme: od sada, pametni robotski mop RCF 3 brine se za inače dosadno i dugotrajno mokro brisanje tvrdih podova. Zahvaljujući dokazanoj FC tehnologiji valjaka, RCF 3 ne uklanja samo tvrdokornu prljavštinu ili osušene tečnosti, već i prašinu i suve mrvice. Pri tome automatski detektuje tepihe i vešto ih izbegava. RCF 3 ima dva rezervoara koji mu omogućavaju da stalno snabdeva svežom vodom valjak i odvojeno sakuplja prljavu vodu. Lagana, suva prljavština se lako pokupi i takođe transportuje u rezervoar za prljavu vodu. Pomoću praktične kontrole aplikacije mogu se podesiti različiti načini čišćenja. Robot se tako može veoma fleksibilno prilagoditi širokom spektru potreba i zahteva. Za čišćenje, robot se lako pokreće putem aplikacije ili pritiskom na dugme na uređaju. Ako je RCF 3 potrebna pomoć, u mnogim situacijama će vam reći putem govornog izlaza ili putem aplikacije.