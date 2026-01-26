Prečišćivač vazduha AF 20

Brzo prečišćavanje vazduha u prostorijama od 20 m² – 40 m²: kompaktni AF 20 prečistač vazduha sa H13 filtracijom i aktivnim ugljem uklanja patogene, finu prašinu, alergene i mirise.

Savršeno prečišćavanje vazduha za male sobe, dečije sobe i pojedinačne radne prostore – AF 20 prečišćivač vazduha čisti unutrašnji vazduh od alergena, zagađivača i patogena pomoću svog višeslojnog sistema filtera. Ostale karakteristike uključuju punjenje sa aktivnim ugljem, kao i displej koji alfanumerički pokazuje kvalitet vazduha u PM2,5 česticama u µg/m³ i kvalitet vazduha putem koda u boji. Prečišćivač vazduha je takođe odličan izbor zbog svoje funkcije tajmera, sigurnosne brave za decu, noćnog režima i ultra tihog rada, kao i efikasnosti filtera od 99,95% za čestice od 0,3 µm i visokokvalitetnog laserskog senzora za automatski režim. To znači da se automatski režim i nivo performansi automatski prilagođavaju nivou zagađenja vazduha. Štaviše, vek trajanja filtera je oko godinu dana, u zavisnosti od nivoa zagađenosti vazduha i intenziteta kojim se koristi.

Obeležja i prednosti
Prečišćivač vazduha AF 20: Filter visoke zaštite 13
Filter visoke zaštite 13
Za vezivanje mirisa i hemijskih isparenja.
Prečišćivač vazduha AF 20: Dvostruki sistem za ulaz vazduha
Dvostruki sistem za ulaz vazduha
Zahvaljujući usisniku vazduha sa obe strane, zagarantovan je visok protok vazduha.
Prečišćivač vazduha AF 20: Ekran
Ekran
Indikacija kvaliteta vazduha u µg/m³, kao i status filtera i uređaja.
Tihi rad
  • Glatki rad motora i ventilatora i tihi kanali za vazduh.
Automatski režim
  • Senzor kontroliše automatski režim i prilagođava nivo performansi kvalitetu vazduha.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 1
Napon (V) 100 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Priključna snaga (W) 24
Pogodna veličina prostorije (m²) do 40
Propusnost vazduha (m³/h) do 220
Efikasnost filtera u zavisnosti od veličine čestica (µm) 0,3 µm >= 99,95 %
Postavke napajanja 3
Boja bela
Težina bez pribora (kg) 3
Težina sa ambalažom (kg) 4
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 220 x 220 x 346

* Preporučena veličina prostorije zasniva se na 3 m visokim plafonima i tri razmene vazduha za jedan sat tokom rada u najjačem stepenu performansi.

Oprema

  • Dvostruki sistem filtera
  • Indikator zamene filtera
  • Displej za prikaz kvaliteta vazduha
  • Pokretanje uređaja dodirom
  • Automatski režim
  • Noćni režim
  • Funkcija zaključavanja
  • Programiranje preko tajmera
