Prečišćivač vazduha AF 20
Brzo prečišćavanje vazduha u prostorijama od 20 m² – 40 m²: kompaktni AF 20 prečistač vazduha sa H13 filtracijom i aktivnim ugljem uklanja patogene, finu prašinu, alergene i mirise.
Savršeno prečišćavanje vazduha za male sobe, dečije sobe i pojedinačne radne prostore – AF 20 prečišćivač vazduha čisti unutrašnji vazduh od alergena, zagađivača i patogena pomoću svog višeslojnog sistema filtera. Ostale karakteristike uključuju punjenje sa aktivnim ugljem, kao i displej koji alfanumerički pokazuje kvalitet vazduha u PM2,5 česticama u µg/m³ i kvalitet vazduha putem koda u boji. Prečišćivač vazduha je takođe odličan izbor zbog svoje funkcije tajmera, sigurnosne brave za decu, noćnog režima i ultra tihog rada, kao i efikasnosti filtera od 99,95% za čestice od 0,3 µm i visokokvalitetnog laserskog senzora za automatski režim. To znači da se automatski režim i nivo performansi automatski prilagođavaju nivou zagađenja vazduha. Štaviše, vek trajanja filtera je oko godinu dana, u zavisnosti od nivoa zagađenosti vazduha i intenziteta kojim se koristi.
Obeležja i prednosti
Filter visoke zaštite 13Za vezivanje mirisa i hemijskih isparenja.
Dvostruki sistem za ulaz vazduhaZahvaljujući usisniku vazduha sa obe strane, zagarantovan je visok protok vazduha.
EkranIndikacija kvaliteta vazduha u µg/m³, kao i status filtera i uređaja.
Tihi rad
- Glatki rad motora i ventilatora i tihi kanali za vazduh.
Automatski režim
- Senzor kontroliše automatski režim i prilagođava nivo performansi kvalitetu vazduha.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|100 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Priključna snaga (W)
|24
|Pogodna veličina prostorije (m²)
|do 40
|Propusnost vazduha (m³/h)
|do 220
|Efikasnost filtera u zavisnosti od veličine čestica (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Postavke napajanja
|3
|Boja
|bela
|Težina bez pribora (kg)
|3
|Težina sa ambalažom (kg)
|4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|220 x 220 x 346
* Preporučena veličina prostorije zasniva se na 3 m visokim plafonima i tri razmene vazduha za jedan sat tokom rada u najjačem stepenu performansi.
Oprema
- Dvostruki sistem filtera
- Indikator zamene filtera
- Displej za prikaz kvaliteta vazduha
- Pokretanje uređaja dodirom
- Automatski režim
- Noćni režim
- Funkcija zaključavanja
- Programiranje preko tajmera
Područja primene
- Enterijeri
Pribor
