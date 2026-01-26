Savršeno prečišćavanje vazduha za male sobe, dečije sobe i pojedinačne radne prostore – AF 20 prečišćivač vazduha čisti unutrašnji vazduh od alergena, zagađivača i patogena pomoću svog višeslojnog sistema filtera. Ostale karakteristike uključuju punjenje sa aktivnim ugljem, kao i displej koji alfanumerički pokazuje kvalitet vazduha u PM2,5 česticama u µg/m³ i kvalitet vazduha putem koda u boji. Prečišćivač vazduha je takođe odličan izbor zbog svoje funkcije tajmera, sigurnosne brave za decu, noćnog režima i ultra tihog rada, kao i efikasnosti filtera od 99,95% za čestice od 0,3 µm i visokokvalitetnog laserskog senzora za automatski režim. To znači da se automatski režim i nivo performansi automatski prilagođavaju nivou zagađenja vazduha. Štaviše, vek trajanja filtera je oko godinu dana, u zavisnosti od nivoa zagađenosti vazduha i intenziteta kojim se koristi.