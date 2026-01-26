Prečišćivač vazduha AF 30

AF 30 prečišćivač vazduha s automatskim načinom rada, ekranom, H13 filtracijom i filtracijom s aktivnim ugljenom uklanja patogene, alergene i mirise u prostorijama veličine od 30 do 40 m².

Savršeno prečišćavanje vazduha za sobe srednje veličine, dnevne sobe i radna mesta: AF 30 prečišćivač vazduha čisti unutrašnji vazduh od alergena, zagađivača i patogena pomoću svog višeslojnog sistema filtera. Ostale karakteristike uključuju: punjenje sa aktivnim ugljem, kao i displej za označavanje kvaliteta vazduha u alfanumeričkim terminima u PM2,5 česticama u µg/m³ i za označavanje kvaliteta vazduha pomoću koda boje, temperature i relativne vlažnosti. Prečišćivač vazduha je takođe odličan izbor zbog svoje funkcije tajmera, sigurnosne brave za decu, noćnog režima i ultra tihog rada, kao i efikasnosti filtera od 99,95% za čestice od 0,3 µm i visokokvalitetnog laserskog senzora za automatski režim. To znači da se automatski režim i nivo performansi automatski prilagođavaju nivou zagađenja vazduha. Štaviše, vek trajanja filtera je oko godinu dana, u zavisnosti od nivoa zagađenosti vazduha i intenziteta upotrebe.

Obeležja i prednosti
Prečišćivač vazduha AF 30: Filter visoke zaštite 13
Filter visoke zaštite 13
Za vezivanje mirisa i hemijskih isparenja.
Prečišćivač vazduha AF 30: Dvostruki sistem za ulaz vazduha
Dvostruki sistem za ulaz vazduha
Zahvaljujući usisniku vazduha sa obe strane, zagarantovan je visok protok vazduha.
Prečišćivač vazduha AF 30: Ekran u boji
Ekran u boji
Prikazuje temperaturu, vlažnost i kvalitet vazduha, kao i status filtera i uređaja.
Tihi rad
  • Glatki rad motora i ventilatora i tihi kanali za vazduh.
Automatski režim
  • Senzor kontroliše automatski režim i prilagođava nivo performansi kvalitetu vazduha.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 1
Napon (V) 100 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Priključna snaga (W) 36
Pogodna veličina prostorije (m²) do 60
Propusnost vazduha (m³/h) max. 320
Efikasnost filtera u zavisnosti od veličine čestica (µm) 0,3 µm >= 99,95 %
Postavke napajanja 5
Boja bela
Težina bez pribora (kg) 5,8
Težina sa ambalažom (kg) 7,5
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 260 x 260 x 486

* Preporučena veličina prostorije zasniva se na 3 m visokim plafonima i tri razmene vazduha za jedan sat tokom rada u najjačem stepenu performansi.

Oprema

  • Dvostruki sistem filtera
  • Indikator zamene filtera
  • Displej za prikaz kvaliteta vazduha
  • Prikaz temperature
  • Displej za prikaz relativne vlažnosti vazduha
  • Pokretanje uređaja dodirom
  • Automatski režim
  • Noćni režim
  • Funkcija zaključavanja
  • Programiranje preko tajmera
Prečišćivač vazduha AF 30
Područja primene
  • Enterijeri
Pribor
