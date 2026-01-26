Prečišćivač vazduha AF 30
AF 30 prečišćivač vazduha s automatskim načinom rada, ekranom, H13 filtracijom i filtracijom s aktivnim ugljenom uklanja patogene, alergene i mirise u prostorijama veličine od 30 do 40 m².
Savršeno prečišćavanje vazduha za sobe srednje veličine, dnevne sobe i radna mesta: AF 30 prečišćivač vazduha čisti unutrašnji vazduh od alergena, zagađivača i patogena pomoću svog višeslojnog sistema filtera. Ostale karakteristike uključuju: punjenje sa aktivnim ugljem, kao i displej za označavanje kvaliteta vazduha u alfanumeričkim terminima u PM2,5 česticama u µg/m³ i za označavanje kvaliteta vazduha pomoću koda boje, temperature i relativne vlažnosti. Prečišćivač vazduha je takođe odličan izbor zbog svoje funkcije tajmera, sigurnosne brave za decu, noćnog režima i ultra tihog rada, kao i efikasnosti filtera od 99,95% za čestice od 0,3 µm i visokokvalitetnog laserskog senzora za automatski režim. To znači da se automatski režim i nivo performansi automatski prilagođavaju nivou zagađenja vazduha. Štaviše, vek trajanja filtera je oko godinu dana, u zavisnosti od nivoa zagađenosti vazduha i intenziteta upotrebe.
Obeležja i prednosti
Filter visoke zaštite 13Za vezivanje mirisa i hemijskih isparenja.
Dvostruki sistem za ulaz vazduhaZahvaljujući usisniku vazduha sa obe strane, zagarantovan je visok protok vazduha.
Ekran u bojiPrikazuje temperaturu, vlažnost i kvalitet vazduha, kao i status filtera i uređaja.
Tihi rad
- Glatki rad motora i ventilatora i tihi kanali za vazduh.
Automatski režim
- Senzor kontroliše automatski režim i prilagođava nivo performansi kvalitetu vazduha.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|100 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Priključna snaga (W)
|36
|Pogodna veličina prostorije (m²)
|do 60
|Propusnost vazduha (m³/h)
|max. 320
|Efikasnost filtera u zavisnosti od veličine čestica (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Postavke napajanja
|5
|Boja
|bela
|Težina bez pribora (kg)
|5,8
|Težina sa ambalažom (kg)
|7,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|260 x 260 x 486
* Preporučena veličina prostorije zasniva se na 3 m visokim plafonima i tri razmene vazduha za jedan sat tokom rada u najjačem stepenu performansi.
Oprema
- Dvostruki sistem filtera
- Indikator zamene filtera
- Displej za prikaz kvaliteta vazduha
- Prikaz temperature
- Displej za prikaz relativne vlažnosti vazduha
- Pokretanje uređaja dodirom
- Automatski režim
- Noćni režim
- Funkcija zaključavanja
- Programiranje preko tajmera
Videos
Područja primene
- Enterijeri
Pribor
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.