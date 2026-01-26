Impresivne performanse: ručni usisivač CVH 2 na baterije je lagan, bez napora, ali moćan uređaj za uklanjanje povremene prljavštine, poput mrvica, prašine i kose sa nameštaja, podova i automobila. Njegov kompaktan, lagan dizajn znači da je ovaj usisivač takođe jednostavan za rukovanje i skladištenje. Osim toga, sistem filtera u dva koraka koji se može prati, koji se sastoji od fine čelične mreže za grubu prljavštinu i kosu i nizvodni HEPA filter (EN 1822:1998), osigurava da je izduvni vazduh ekstra čist.