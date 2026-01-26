CVH 2
Moćno rešavanje problema: CVH 2 na baterije je lagan i kompaktan i posebno pogodan kao pouzdana pomoć za svakodnevne zadatke čišćenja u kuhinji, dnevnoj sobi, spavaćoj sobi i automobilu.
Impresivne performanse: ručni usisivač CVH 2 na baterije je lagan, bez napora, ali moćan uređaj za uklanjanje povremene prljavštine, poput mrvica, prašine i kose sa nameštaja, podova i automobila. Njegov kompaktan, lagan dizajn znači da je ovaj usisivač takođe jednostavan za rukovanje i skladištenje. Osim toga, sistem filtera u dva koraka koji se može prati, koji se sastoji od fine čelične mreže za grubu prljavštinu i kosu i nizvodni HEPA filter (EN 1822:1998), osigurava da je izduvni vazduh ekstra čist.
Obeležja i prednosti
Lagan i kompaktanBez napora obavljajte male svakodnevne zadatke čišćenja.
Spremno za upotrebu odmahMože se koristiti bilo kada i bilo gde zahvaljujući kompaktnom dizajnu i jednostavnoj upotrebi dodatne opreme.
Dvostepeni sistem filtriranjaIdealna kombinacija fine čelične mrežice za krupnu prljavštinu i kosu, kao i HEPA filtera (EN 1822:1998).
Veliki učinak čišćenja
- Optimalna usisna snaga za sve vrste manjih zadataka čišćenja.
Filter i posuda za prašinu koji se mogu prati
- Lako se čisti pod mlazom vode i može se ponovo koristiti.
Praktični dodaci
- Pogodan za osetljive površine i teško dostupna mesta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Posuda (l)
|0,15
|Nivo jačine zvuka (dB(A))
|< 78
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|70
|Vreme rada u min. režimu (min)
|10
|Tip baterije
|Litijum-jonska baterija
|Napon baterije (V)
|7,2
|Napon (V)
|7,2
|Kapacitet baterije (Ah)
|2
|Vreme punjenja baterije na standardnom punjaču (h)
|4
|Napajanje punjača baterije (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Boja
|bela
|Težina bez pribora (kg)
|0,7
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|330 x 76 x 76
Scope of supply
- Punjač baterije: 5 V / 2 A USB kabl + adapter (1 od svakog)
- Uski nastavak 2-u-1
- HEPA tip filtera: HEPA-Filter (EN 1822:1998)
Područja primene
- Nameštaj
- Unutrašnjost vozila
