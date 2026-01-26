CVH 2

Moćno rešavanje problema: CVH 2 na baterije je lagan i kompaktan i posebno pogodan kao pouzdana pomoć za svakodnevne zadatke čišćenja u kuhinji, dnevnoj sobi, spavaćoj sobi i automobilu.

Impresivne performanse: ručni usisivač CVH 2 na baterije je lagan, bez napora, ali moćan uređaj za uklanjanje povremene prljavštine, poput mrvica, prašine i kose sa nameštaja, podova i automobila. Njegov kompaktan, lagan dizajn znači da je ovaj usisivač takođe jednostavan za rukovanje i skladištenje. Osim toga, sistem filtera u dva koraka koji se može prati, koji se sastoji od fine čelične mreže za grubu prljavštinu i kosu i nizvodni HEPA filter (EN 1822:1998), osigurava da je izduvni vazduh ekstra čist.

Obeležja i prednosti
CVH 2: Lagan i kompaktan
Lagan i kompaktan
Bez napora obavljajte male svakodnevne zadatke čišćenja.
CVH 2: Spremno za upotrebu odmah
Spremno za upotrebu odmah
Može se koristiti bilo kada i bilo gde zahvaljujući kompaktnom dizajnu i jednostavnoj upotrebi dodatne opreme.
CVH 2: Dvostepeni sistem filtriranja
Dvostepeni sistem filtriranja
Idealna kombinacija fine čelične mrežice za krupnu prljavštinu i kosu, kao i HEPA filtera (EN 1822:1998).
Veliki učinak čišćenja
  • Optimalna usisna snaga za sve vrste manjih zadataka čišćenja.
Filter i posuda za prašinu koji se mogu prati
  • Lako se čisti pod mlazom vode i može se ponovo koristiti.
Praktični dodaci
  • Pogodan za osetljive površine i teško dostupna mesta.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Posuda (l) 0,15
Nivo jačine zvuka (dB(A)) < 78
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) 70
Vreme rada u min. režimu (min) 10
Tip baterije Litijum-jonska baterija
Napon baterije (V) 7,2
Napon (V) 7,2
Kapacitet baterije (Ah) 2
Vreme punjenja baterije na standardnom punjaču (h) 4
Napajanje punjača baterije (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Boja bela
Težina bez pribora (kg) 0,7
Težina sa ambalažom (kg) 1,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 330 x 76 x 76

Scope of supply

  • Punjač baterije: 5 V / 2 A USB kabl + adapter (1 od svakog)
  • Uski nastavak 2-u-1
  • HEPA tip filtera: HEPA-Filter (EN 1822:1998)
CVH 2
CVH 2
CVH 2
Videos
Područja primene
  • Nameštaj
  • Unutrašnjost vozila
Pribor
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.