Usisivač sa vodenim filterom DS 6
Usisivač sa inovativnom tehnologijom filtera vode koja obezbeđuje svež vazduh i iskorišćeni vazduh prečišćen do 99,95%. Dobro za sve - ne samo za alergičare.
DS 6 je usisivač sa filterom za vodu koji ne samo da temeljno čisti podove, već obezbeđuje svež vazduh kao i iskorišćeni vazduh iz kojeg je uklonjeno do 99,95% prašine. Ovo značajno poboljšava vazduh, a samim tim i osećaj u prostoriji. Za razliku od konvencionalnih usisivača sa filter vrećama, DS 6 usisivač sa filterom za vodu oslanja se na prirodnu snagu vode koja se vrti oko filtera pri velikim brzinama. Prljavština koja je uvučena mora proći kroz ovu vrtložnu vodu koja je veoma efikasno filtrira iz vazduha i zadržava je u vodi. Rezultat je svež, izuzetno čist izduvni vazduh.
Obeležja i prednosti
Višestepeni sistem filtera se sastoji od inovativnog vodenog filtera, perivog među filtera i HEPA 13-filtera (EN1822:1998)Filtrira 99,95% prašine iz vazduha. Tako obezbeđuje svež i čist vazduh i prijatnu klimu u prostoriji. Pogodan za one koji imaju alergiju.
Izvadivi vodeni filterJednostavan za punjenje i za čišćenje.
Praktičan položaj za odlaganjeKod prekida u toku rada udoban kao i brz položaj za među parkiranje usisne cevi i podne mlaznice. Skladištenje koje štedi prostor.
Energetski efikasan motor
- Usisava podjednako jako kao i uređaj od 1400 W.
- Mala potrošnja energije.
Automatsko namotavanje kabla
- Brzo i komforno odlaganje priključnog kabla pritiskom na dugme.
Čuvanje pribora na uređaju
- U pregradi za pribor se mogu uredno odložiti svi delovi pribora i uvek biti na dohvat ruke.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|650
|Vodeni filter (l)
|2
|Radni prečnik (m)
|10,2
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Boja
|bela
|Težina bez pribora (kg)
|7,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|10,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|532 x 289 x 344
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 2.1 m
- Teleskopska usisna cev, materijal: hromirano
- Preklopna podna papučica za suvo usisavanje
- Uski nastavak
- Nastavak za tapacir
- HEPA tip filtera: HEPA 13 filter
- Odstranjivač pene "FoamStop"
- Filter za zaštitu motora
Oprema
- Praktičan položaj za odlaganje
- Čuvanje pribora na uređaju
Područja primene
- Tvrdi podovi
- Tepisi
- Tekstilne površine
- Među prostori
- Teško dostupna mesta (uglovi, pukotine, praznine itd.)
Pribor
Sredstva za čišćenje
