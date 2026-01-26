Usisivač VC 2 (ERP)

Idealan za praktično čišćenje stanova i manjih kuća: kompaktni usisivač s kesom VC 2 jednostavan je za rukovanje.

Kärcherov VC 2 osvaja higijenskim i komfornim filterskim sistemom: Pune kese mogu se sasvim praktično izvaditi bez kontakta s nečistoćom. Ovaj kompaktni usisivač prašine posebno je dobar za primenu u stanovima ili manjim kućama. Idealan za temeljno čišćenje tvrdih podova i tepiha ili, zahvaljujući mlaznici za fuge i četki za nameštaj, za čišćenje uskih međuprostora i osetljivih površina. Dodatna prednost usisivača VC 2 je njegov HEPA higijenski filter, koji pouzdano filtrira najsitniju nečistoću, poput polena i drugih čestica koje izazivaju alergije. Dodatni komfor u radu osigurava integrisani pretinac s priborom, regulacija snage na uređaju i praktični parkirni položaj.

Obeležja i prednosti
Usisivač VC 2 (ERP): Sistem filter vrećica koji je jednostavan za upotrebu
Sistem filter vrećica koji je jednostavan za upotrebu
Jednostavno vađenje. Nema kontakta s nečistoćom.
Usisivač VC 2 (ERP): Čuvanje pribora
Čuvanje pribora
Pribor se može uredno odložiti na uređaju. Tako su mlaznice uvek nadohvat ruke.
Usisivač VC 2 (ERP): Odvojiva mlaznica za pod
Odvojiva mlaznica za pod
Mogućnost dodavanja dodatne opreme za idealno čišćenje u svakom delu doma.
Parking pozicija
  • Brzo i bezbedno parkiranje uređaja tokom prekida u radu.
HEPA 13 filter
  • Pouzdano filtrira najfiniju prljavštinu, poput polena i drugih čestica koje izazivaju alergije.
  • Čist izduvni vazduh – za zdravo životno okruženje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Nazivna ulazna snaga / Amps (W) 700
Radni prečnik (m) 7,5
Zapremina filter vreće (l) 2,8
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 76
Nivo jačine zvuka (dB(A)) 76
Faza (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Težina bez pribora (kg) 5,1
Težina sa ambalažom (kg) 8,4
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 435 x 288 x 249

Scope of supply

  • Dužina usisnog creva: 1.5 m
  • Tip usisnog creva: sa savijenom drškom
  • Teleskopska usisna cev, materijal: Metal
  • Filterska vrećica: flis
  • HEPA tip filtera: HEPA 13 filter
  • Mlaznica za pod
  • Uski nastavak
  • Meka četka za prašinu

Oprema

  • Preklopna podna papučica za suvo usisavanje
  • Praktičan položaj za odlaganje
  • Automatsko namotavanje kabla
Područja primene
  • Tvrdi podovi
  • Tepisi
  • Teško dostupna mesta (uglovi, pukotine, praznine itd.)
  • Osetljive površine
Pribor
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.