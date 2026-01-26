Usisivač VC 2 (ERP)
Idealan za praktično čišćenje stanova i manjih kuća: kompaktni usisivač s kesom VC 2 jednostavan je za rukovanje.
Kärcherov VC 2 osvaja higijenskim i komfornim filterskim sistemom: Pune kese mogu se sasvim praktično izvaditi bez kontakta s nečistoćom. Ovaj kompaktni usisivač prašine posebno je dobar za primenu u stanovima ili manjim kućama. Idealan za temeljno čišćenje tvrdih podova i tepiha ili, zahvaljujući mlaznici za fuge i četki za nameštaj, za čišćenje uskih međuprostora i osetljivih površina. Dodatna prednost usisivača VC 2 je njegov HEPA higijenski filter, koji pouzdano filtrira najsitniju nečistoću, poput polena i drugih čestica koje izazivaju alergije. Dodatni komfor u radu osigurava integrisani pretinac s priborom, regulacija snage na uređaju i praktični parkirni položaj.
Obeležja i prednosti
Sistem filter vrećica koji je jednostavan za upotrebuJednostavno vađenje. Nema kontakta s nečistoćom.
Čuvanje priboraPribor se može uredno odložiti na uređaju. Tako su mlaznice uvek nadohvat ruke.
Odvojiva mlaznica za podMogućnost dodavanja dodatne opreme za idealno čišćenje u svakom delu doma.
Parking pozicija
- Brzo i bezbedno parkiranje uređaja tokom prekida u radu.
HEPA 13 filter
- Pouzdano filtrira najfiniju prljavštinu, poput polena i drugih čestica koje izazivaju alergije.
- Čist izduvni vazduh – za zdravo životno okruženje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|700
|Radni prečnik (m)
|7,5
|Zapremina filter vreće (l)
|2,8
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|76
|Nivo jačine zvuka (dB(A))
|76
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Težina bez pribora (kg)
|5,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|8,4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|435 x 288 x 249
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 1.5 m
- Tip usisnog creva: sa savijenom drškom
- Teleskopska usisna cev, materijal: Metal
- Filterska vrećica: flis
- HEPA tip filtera: HEPA 13 filter
- Mlaznica za pod
- Uski nastavak
- Meka četka za prašinu
Oprema
- Preklopna podna papučica za suvo usisavanje
- Praktičan položaj za odlaganje
- Automatsko namotavanje kabla
Područja primene
- Tvrdi podovi
- Tepisi
- Teško dostupna mesta (uglovi, pukotine, praznine itd.)
- Osetljive površine
Pribor
Find parts
