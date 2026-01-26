Kärcherov VC 2 osvaja higijenskim i komfornim filterskim sistemom: Pune kese mogu se sasvim praktično izvaditi bez kontakta s nečistoćom. Ovaj kompaktni usisivač prašine posebno je dobar za primenu u stanovima ili manjim kućama. Idealan za temeljno čišćenje tvrdih podova i tepiha ili, zahvaljujući mlaznici za fuge i četki za nameštaj, za čišćenje uskih međuprostora i osetljivih površina. Dodatna prednost usisivača VC 2 je njegov HEPA higijenski filter, koji pouzdano filtrira najsitniju nečistoću, poput polena i drugih čestica koje izazivaju alergije. Dodatni komfor u radu osigurava integrisani pretinac s priborom, regulacija snage na uređaju i praktični parkirni položaj.