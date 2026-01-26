Usisivač VC 3 (ERP)
Štedi vam potrebu da menjate filter kese i kupujete zamene: VC 3 Premium usisivač sa multiciklonskom tehnologijom i providnim kontejnerom za otpad koji se može prati.
Kompaktni VC 3 kanister usisivač sa multiciklon tehnologijom omogućava vam da usisavate bez filter vrećice. Ovo vam štedi potrebu da menjate i kupujete nove skupe filter kese. Takođe možete na prvi pogled videti kada je potrebno isprazniti providni kontejner za otpad. Pored toga, sistem bez vrećice ne proizvodi neprijatne mirise, što svi – a ne samo alergičari – mogu da cene. Zahvaljujući svojoj kompaktnoj veličini, VC 3 je savršen za širok spektar primena u stanovima i manjim kućama. Mlaznica za pukotine i mekana četka za prašinu znače da možete temeljno očistiti uske praznine i osetljive površine, kao i tvrde podove i tepihe. Ostale karakteristike opreme na usisivaču su HEPA higijenski filter, koji pouzdano filtrira najfinije prljavštine kao što su polen ili druge čestice koje izazivaju alergije, i praktičan položaj za parkiranje.
Obeležja i prednosti
Multiciklonska tehnologijaEliminiše potrebu za stalnom promenom filter kesa i kupovinom skupih rezervnih delova. Posuda za otpad se može jednostavno očistiti vodom.
HEPA 13 filterPouzdano filtrira najfiniju prljavštinu, poput polena i drugih čestica koje izazivaju alergije. Čist izduvni vazduh – za zdravo životno okruženje.
Odvojiva mlaznica za podMogućnost dodavanja dodatne opreme za idealno čišćenje u svakom delu doma.
Parking pozicija
- Brzo i bezbedno parkiranje uređaja tokom prekida u radu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|700
|Volumen rezervoara za nečistoću (l)
|0,9
|Nivo jačine zvuka (dB(A))
|76
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Težina bez pribora (kg)
|4,4
|Težina sa ambalažom (kg)
|7,4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|388 x 269 x 334
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 1.5 m
- Tip usisnog creva: sa savijenom drškom
- Teleskopska usisna cev, materijal: Metal
- HEPA tip filtera: HEPA 13 filter
- Mlaznica za pod
- Uski nastavak
- Meka četka za prašinu
Oprema
- Preklopna podna papučica za suvo usisavanje
- Praktičan položaj za odlaganje
- Automatsko namotavanje kabla
Videos
Područja primene
- Tvrdi podovi
- Tepisi
- Teško dostupna mesta (uglovi, pukotine, praznine itd.)
- Osetljive površine
Pribor
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.