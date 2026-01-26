Kompaktni VC 3 kanister usisivač sa multiciklon tehnologijom omogućava vam da usisavate bez filter vrećice. Ovo vam štedi potrebu da menjate i kupujete nove skupe filter kese. Takođe možete na prvi pogled videti kada je potrebno isprazniti providni kontejner za otpad. Pored toga, sistem bez vrećice ne proizvodi neprijatne mirise, što svi – a ne samo alergičari – mogu da cene. Zahvaljujući svojoj kompaktnoj veličini, VC 3 je savršen za širok spektar primena u stanovima i manjim kućama. Mlaznica za pukotine i mekana četka za prašinu znače da možete temeljno očistiti uske praznine i osetljive površine, kao i tvrde podove i tepihe. Ostale karakteristike opreme na usisivaču su HEPA higijenski filter, koji pouzdano filtrira najfinije prljavštine kao što su polen ili druge čestice koje izazivaju alergije, i praktičan položaj za parkiranje.