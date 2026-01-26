Usisivač VC 3 (ERP)

Štedi vam potrebu da menjate filter kese i kupujete zamene: VC 3 Premium usisivač sa multiciklonskom tehnologijom i providnim kontejnerom za otpad koji se može prati.

Kompaktni VC 3 kanister usisivač sa multiciklon tehnologijom omogućava vam da usisavate bez filter vrećice. Ovo vam štedi potrebu da menjate i kupujete nove skupe filter kese. Takođe možete na prvi pogled videti kada je potrebno isprazniti providni kontejner za otpad. Pored toga, sistem bez vrećice ne proizvodi neprijatne mirise, što svi – a ne samo alergičari – mogu da cene. Zahvaljujući svojoj kompaktnoj veličini, VC 3 je savršen za širok spektar primena u stanovima i manjim kućama. Mlaznica za pukotine i mekana četka za prašinu znače da možete temeljno očistiti uske praznine i osetljive površine, kao i tvrde podove i tepihe. Ostale karakteristike opreme na usisivaču su HEPA higijenski filter, koji pouzdano filtrira najfinije prljavštine kao što su polen ili druge čestice koje izazivaju alergije, i praktičan položaj za parkiranje.

Obeležja i prednosti
Usisivač VC 3 (ERP): Multiciklonska tehnologija
Multiciklonska tehnologija
Eliminiše potrebu za stalnom promenom filter kesa i kupovinom skupih rezervnih delova. Posuda za otpad se može jednostavno očistiti vodom.
Usisivač VC 3 (ERP): HEPA 13 filter
HEPA 13 filter
Pouzdano filtrira najfiniju prljavštinu, poput polena i drugih čestica koje izazivaju alergije. Čist izduvni vazduh – za zdravo životno okruženje.
Usisivač VC 3 (ERP): Odvojiva mlaznica za pod
Odvojiva mlaznica za pod
Mogućnost dodavanja dodatne opreme za idealno čišćenje u svakom delu doma.
Parking pozicija
  • Brzo i bezbedno parkiranje uređaja tokom prekida u radu.
Specifikacije

Tehnički podaci

Nazivna ulazna snaga / Amps (W) 700
Volumen rezervoara za nečistoću (l) 0,9
Nivo jačine zvuka (dB(A)) 76
Faza (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Težina bez pribora (kg) 4,4
Težina sa ambalažom (kg) 7,4
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 388 x 269 x 334

Scope of supply

  • Dužina usisnog creva: 1.5 m
  • Tip usisnog creva: sa savijenom drškom
  • Teleskopska usisna cev, materijal: Metal
  • HEPA tip filtera: HEPA 13 filter
  • Mlaznica za pod
  • Uski nastavak
  • Meka četka za prašinu

Oprema

  • Preklopna podna papučica za suvo usisavanje
  • Praktičan položaj za odlaganje
  • Automatsko namotavanje kabla
Videos
Područja primene
  • Tvrdi podovi
  • Tepisi
  • Teško dostupna mesta (uglovi, pukotine, praznine itd.)
  • Osetljive površine
Pribor
Find parts

