Akumulatorski usisivač VC 4 Cordless myHome

Usisavanje bez napora zahvaljujući laganom dizajnu: VC 4 Cordless miHome umanjuje napor usisavanja u malim domaćinstvima.

Maksimalna sloboda kretanja i maksimalni komfor: VC 4 bežični usisivač miHome sa vremenom rada do 30 minuta štedi korisnika od potrebe da vuče po velikoj jedinici. Njegove mnoge inteligentne funkcije čine usisavanje užitkom: pražnjenje posude za prašinu jednim klikom, funkcija pojačanja, tihi rad, ergonomski dizajn i aktivna podna mlaznica koja garantuje pouzdano sakupljanje prljavštine na tvrdim podovima i tepisima. Praktična Pover Lock uklanja potrebu za stalnim držanjem dugmeta za napajanje. Njegov pažljivo osmišljen dizajn takođe znači da može očistiti teško dostupna mesta, kao što su duž sofe ili ispod nameštaja.

Obeležja i prednosti
Akumulatorski usisivač VC 4 Cordless myHome: Fino podešena tehnologija
Fino podešena tehnologija
Snažna baterija od 21,6 V, savršeno uklopljena sa aktivnom podnom papučicom. Optimizovano vreme rada od 30 minuta u normalnom režimu.
Akumulatorski usisivač VC 4 Cordless myHome: Dvostepena kontrola snage
Dvostepena kontrola snage
Dovoljno vremena za čišćenje malih domaćinstava. Opcioni režim pojačanja. Do 18 minuta vremena za rad pri najvećem stepenu snage.
Akumulatorski usisivač VC 4 Cordless myHome: Jednostavan za upotrebu
Jednostavan za upotrebu
Snaga se može brzo i lako podesiti kako bi odgovarala određenoj primeni. Jednostavno pražnjenje filtera jednim klikom. Uključuje Power Lock za lakše rukovanje.
Praktično dizajniran sistem filtera
  • Trostruki sistem filtera sa ciklonskim filterom, filterom za ulazni vazduh i sunđerastim filterom.
  • Nema potrebe za kupovinom zamenskih filterskih kesa.
  • Jednostavno pražnjenje filtera jednim klikom.
Aktivna mlaznica za pod
  • Optimalno sakupljanje prljavštine pomoću motorizovanog valjka.
  • Obezbeđuje pouzdano čišćenje površina.
  • Izuzetna manevarska sposobnost olakšava kretanje ispod nameštaja.
Lako odlaganje bežičnog usisivača
  • Koristeći zidni nosač, uređaj se može brzo i lako odložiti.
  • Dizajn koji štedi prostor, uvek spreman.
  • Praktično punjenje u fiksnoj poziciji.
Širok raspon primene
  • Mogućnost dodavanja dodatne opreme za idealno čišćenje u svakom delu doma.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Faza (Ph) 1
Napon (V) 100 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Nivo jačine zvuka (dB(A)) < 78
Zapremina posude (ml) 650
Tip baterije Litijum-jonska baterija
Napon (V) 21,6
Zapremina (Ah) 2,5
Vreme rada po punjenju baterije (/min) Normalan mod: / cca. 30 Pojačani mod: / cca. 18
Vreme punjenja baterije na standardnom punjaču (min) 345
Napajanje punjača baterije (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Boja bela
Težina bez pribora (kg) 2,4
Težina sa ambalažom (kg) 4,4
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 230 x 236 x 1115

Scope of supply

  • Baterija: Baterija 21,6 V / 2,5 Ah (1 komad)
  • Penasti filter
  • Filter za ulazni vazduh: 1 Kom
  • Univerzalna podna papučica
  • Uski nastavak
  • Nastavak za tapacire i meka četka za prašinu (2-u-1)
  • Usisna cev: Plastika
  • Mali zidni držač

Oprema

  • Sistem filtera bez kese
  • Upravljanje snagom: sa dva nivoa performansi
Videos
Područja primene
  • Zapečaćeni tvrdi podovi
  • Tepisi
  • Tekstilne površine
  • Stepenice
Pribor
Find parts

