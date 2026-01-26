Maksimalna sloboda kretanja i maksimalni komfor: VC 4 bežični usisivač miHome sa vremenom rada do 30 minuta štedi korisnika od potrebe da vuče po velikoj jedinici. Njegove mnoge inteligentne funkcije čine usisavanje užitkom: pražnjenje posude za prašinu jednim klikom, funkcija pojačanja, tihi rad, ergonomski dizajn i aktivna podna mlaznica koja garantuje pouzdano sakupljanje prljavštine na tvrdim podovima i tepisima. Praktična Pover Lock uklanja potrebu za stalnim držanjem dugmeta za napajanje. Njegov pažljivo osmišljen dizajn takođe znači da može očistiti teško dostupna mesta, kao što su duž sofe ili ispod nameštaja.