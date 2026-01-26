Akumulatorski usisivač VC 4 Cordless myHome
Usisavanje bez napora zahvaljujući laganom dizajnu: VC 4 Cordless miHome umanjuje napor usisavanja u malim domaćinstvima.
Maksimalna sloboda kretanja i maksimalni komfor: VC 4 bežični usisivač miHome sa vremenom rada do 30 minuta štedi korisnika od potrebe da vuče po velikoj jedinici. Njegove mnoge inteligentne funkcije čine usisavanje užitkom: pražnjenje posude za prašinu jednim klikom, funkcija pojačanja, tihi rad, ergonomski dizajn i aktivna podna mlaznica koja garantuje pouzdano sakupljanje prljavštine na tvrdim podovima i tepisima. Praktična Pover Lock uklanja potrebu za stalnim držanjem dugmeta za napajanje. Njegov pažljivo osmišljen dizajn takođe znači da može očistiti teško dostupna mesta, kao što su duž sofe ili ispod nameštaja.
Obeležja i prednosti
Fino podešena tehnologijaSnažna baterija od 21,6 V, savršeno uklopljena sa aktivnom podnom papučicom. Optimizovano vreme rada od 30 minuta u normalnom režimu.
Dvostepena kontrola snageDovoljno vremena za čišćenje malih domaćinstava. Opcioni režim pojačanja. Do 18 minuta vremena za rad pri najvećem stepenu snage.
Jednostavan za upotrebuSnaga se može brzo i lako podesiti kako bi odgovarala određenoj primeni. Jednostavno pražnjenje filtera jednim klikom. Uključuje Power Lock za lakše rukovanje.
Praktično dizajniran sistem filtera
- Trostruki sistem filtera sa ciklonskim filterom, filterom za ulazni vazduh i sunđerastim filterom.
- Nema potrebe za kupovinom zamenskih filterskih kesa.
- Jednostavno pražnjenje filtera jednim klikom.
Aktivna mlaznica za pod
- Optimalno sakupljanje prljavštine pomoću motorizovanog valjka.
- Obezbeđuje pouzdano čišćenje površina.
- Izuzetna manevarska sposobnost olakšava kretanje ispod nameštaja.
Lako odlaganje bežičnog usisivača
- Koristeći zidni nosač, uređaj se može brzo i lako odložiti.
- Dizajn koji štedi prostor, uvek spreman.
- Praktično punjenje u fiksnoj poziciji.
Širok raspon primene
- Mogućnost dodavanja dodatne opreme za idealno čišćenje u svakom delu doma.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|100 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Nivo jačine zvuka (dB(A))
|< 78
|Zapremina posude (ml)
|650
|Tip baterije
|Litijum-jonska baterija
|Napon (V)
|21,6
|Zapremina (Ah)
|2,5
|Vreme rada po punjenju baterije (/min)
|Normalan mod: / cca. 30 Pojačani mod: / cca. 18
|Vreme punjenja baterije na standardnom punjaču (min)
|345
|Napajanje punjača baterije (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Boja
|bela
|Težina bez pribora (kg)
|2,4
|Težina sa ambalažom (kg)
|4,4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|230 x 236 x 1115
Scope of supply
- Baterija: Baterija 21,6 V / 2,5 Ah (1 komad)
- Penasti filter
- Filter za ulazni vazduh: 1 Kom
- Univerzalna podna papučica
- Uski nastavak
- Nastavak za tapacire i meka četka za prašinu (2-u-1)
- Usisna cev: Plastika
- Mali zidni držač
Oprema
- Sistem filtera bez kese
- Upravljanje snagom: sa dva nivoa performansi
Područja primene
- Zapečaćeni tvrdi podovi
- Tepisi
- Tekstilne površine
- Stepenice
Pribor
