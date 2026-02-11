Naša WPC 120 UF jedinica za filtraciju vode obezbeđuje visok nivo bezbednosti u slučajevima kada je kvalitet vode za piće nepoznat, zahvaljujući snažnom četvorostepenom sistemu ultrafiltracije. Uređaj se odlikuje izuzetno jednostavnim rukovanjem, instalacijom i održavanjem. Pouzdano uklanja širok spektar zagađivača, uključujući čestice, mikroplastiku, bakterije, viruse, hlor, teške metale i ostatke farmaceutskih proizvoda, pri čemu se ukus vode značajno poboljšava. Filteri dugog veka trajanja imaju kapacitet od oko 2500 litara, što znači da se retko menjaju, a sama zamena je brza i jednostavna zahvaljujući praktičnim bajonet zatvaračima. Za rad WPC 120 UF jedinice nije potrebna električna energija, a slavina za točenje filtrirane vode uključena je u isporuku.