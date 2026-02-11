WPC 120 UF
WPC 120 UF jedinica za filtraciju vode sa četvorostepenim sistemom ultrafiltracije. Pouzdano uklanja čestice, bakterije, viruse i druge zagađivače. Idealan za uslove nepoznatog kvaliteta vode iz vodovoda.
Naša WPC 120 UF jedinica za filtraciju vode obezbeđuje visok nivo bezbednosti u slučajevima kada je kvalitet vode za piće nepoznat, zahvaljujući snažnom četvorostepenom sistemu ultrafiltracije. Uređaj se odlikuje izuzetno jednostavnim rukovanjem, instalacijom i održavanjem. Pouzdano uklanja širok spektar zagađivača, uključujući čestice, mikroplastiku, bakterije, viruse, hlor, teške metale i ostatke farmaceutskih proizvoda, pri čemu se ukus vode značajno poboljšava. Filteri dugog veka trajanja imaju kapacitet od oko 2500 litara, što znači da se retko menjaju, a sama zamena je brza i jednostavna zahvaljujući praktičnim bajonet zatvaračima. Za rad WPC 120 UF jedinice nije potrebna električna energija, a slavina za točenje filtrirane vode uključena je u isporuku.
Obeležja i prednosti
Pouzdana zaštita od štetnih materija u vodi za pićeTri snažna filtera za maksimalnu sigurnost u uslovima nepoznatog kvaliteta vode. Pouzdano eliminiše zagađivače poput bakterija, virusa, hlora, teških metala i tragova lekova. Poboljšava ukus vode za piće.
Jednostavna instalacija i održavanjeZamena filtera je brza i jednostavna zahvaljujući bajonet sistemu i magnetnim kopčama na poklopcu. Jednostavno povezivanje na vodovod. Adapter i slavina su uključeni.
Visok kapacitetNiski troškovi servisiranja zahvaljujući retkim zamenama filtera zbog kapaciteta od 2.500 litara.
Nije potrebna električna energija
- Radi bez potrebe za eksternim napajanjem.
- Fleksibilan za upotrebu na bilo kojoj odabranoj lokaciji.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Ulazni pritisak vode (bar)
|1 - 4
|Priključak za vodu
|3/8″
|Kapacitet filtera (l)
|2500
|Maks. ulazna temperatura (°C)
|5 - 38
|Protok (l/h)
|120
|Boja
|bela
|Težina bez pribora (kg)
|5,7
|Težina sa ambalažom (kg)
|8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|377 x 168 x 421
Scope of supply
- Predfiltracija
- Ultra filter „Hy-Protect“
- Naknadna zaštita
Videos
Područja primene
- Pijaća voda
- Kuhinje