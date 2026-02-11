WPC 120 UF

WPC 120 UF jedinica za filtraciju vode sa četvorostepenim sistemom ultrafiltracije. Pouzdano uklanja čestice, bakterije, viruse i druge zagađivače. Idealan za uslove nepoznatog kvaliteta vode iz vodovoda.

Naša WPC 120 UF jedinica za filtraciju vode obezbeđuje visok nivo bezbednosti u slučajevima kada je kvalitet vode za piće nepoznat, zahvaljujući snažnom četvorostepenom sistemu ultrafiltracije. Uređaj se odlikuje izuzetno jednostavnim rukovanjem, instalacijom i održavanjem. Pouzdano uklanja širok spektar zagađivača, uključujući čestice, mikroplastiku, bakterije, viruse, hlor, teške metale i ostatke farmaceutskih proizvoda, pri čemu se ukus vode značajno poboljšava. Filteri dugog veka trajanja imaju kapacitet od oko 2500 litara, što znači da se retko menjaju, a sama zamena je brza i jednostavna zahvaljujući praktičnim bajonet zatvaračima. Za rad WPC 120 UF jedinice nije potrebna električna energija, a slavina za točenje filtrirane vode uključena je u isporuku.

Obeležja i prednosti
WPC 120 UF: Pouzdana zaštita od štetnih materija u vodi za piće
Pouzdana zaštita od štetnih materija u vodi za piće
Tri snažna filtera za maksimalnu sigurnost u uslovima nepoznatog kvaliteta vode. Pouzdano eliminiše zagađivače poput bakterija, virusa, hlora, teških metala i tragova lekova. Poboljšava ukus vode za piće.
WPC 120 UF: Jednostavna instalacija i održavanje
Jednostavna instalacija i održavanje
Zamena filtera je brza i jednostavna zahvaljujući bajonet sistemu i magnetnim kopčama na poklopcu. Jednostavno povezivanje na vodovod. Adapter i slavina su uključeni.
WPC 120 UF: Visok kapacitet
Visok kapacitet
Niski troškovi servisiranja zahvaljujući retkim zamenama filtera zbog kapaciteta od 2.500 litara.
Nije potrebna električna energija
  • Radi bez potrebe za eksternim napajanjem.
  • Fleksibilan za upotrebu na bilo kojoj odabranoj lokaciji.
Specifikacije

Tehnički podaci

Ulazni pritisak vode (bar) 1 - 4
Priključak za vodu 3/8″
Kapacitet filtera (l) 2500
Maks. ulazna temperatura (°C) 5 - 38
Protok (l/h) 120
Boja bela
Težina bez pribora (kg) 5,7
Težina sa ambalažom (kg) 8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 377 x 168 x 421

Scope of supply

  • Predfiltracija
  • Ultra filter „Hy-Protect“
  • Naknadna zaštita
Videos
Područja primene
  • Pijaća voda
  • Kuhinje
Pribor