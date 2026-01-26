Održavanje mašina ili vozila suvim ledom, čišćenje proizvodnih postrojenja ili klima-uređaja u vozilima do sada je bilo teško zamislivo, jer je neophodna logistika za proizvodnju suvog leda bila previše skupa za kratkotrajne primene. Sada je to moguće uz IB 10/8 L2P, prvi na svetu uređaj za čišćenje suvim ledom koji ima integrisanu proizvodnju suvog leda od tečnog CO₂. Zahvaljujući inovativnom procesu, pelet suvog leda se od tečnog CO₂ pravi onda kada je to potrebno - L2P označava „Tečnost u pelet”. Kako CO₂ u bocama može da se čuva praktično neograničeno, nema logistike za proizvodnju leda koja oduzima previše vremena. Veoma mala potrošnja komprimovanog vazduha takođe značajno smanjuje infrastrukturne zahteve. Istovremeno su potpuno sačuvane prednosti Kärcher tehnologije suvog leda. IB 10/8 L2P čisti veoma nežno - i kompleksne oblike kao što su useci ili ležajevi i teška zaprljanja kao što su pregorele inkrustacije. Ovim čišćenjem nema ostataka abraziva.