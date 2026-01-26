Blaster suvog leda IB 10/8 L2P
IB 10/8 L2P je prvi na svetu uređaj za čišćenje suvim ledom koji ima integrisanu proizvodnju suvog leda od tečnog CO₂. Savršen za kratkotrajno čišćenje, bez komplikovane logistike.
Održavanje mašina ili vozila suvim ledom, čišćenje proizvodnih postrojenja ili klima-uređaja u vozilima do sada je bilo teško zamislivo, jer je neophodna logistika za proizvodnju suvog leda bila previše skupa za kratkotrajne primene. Sada je to moguće uz IB 10/8 L2P, prvi na svetu uređaj za čišćenje suvim ledom koji ima integrisanu proizvodnju suvog leda od tečnog CO₂. Zahvaljujući inovativnom procesu, pelet suvog leda se od tečnog CO₂ pravi onda kada je to potrebno - L2P označava „Tečnost u pelet”. Kako CO₂ u bocama može da se čuva praktično neograničeno, nema logistike za proizvodnju leda koja oduzima previše vremena. Veoma mala potrošnja komprimovanog vazduha takođe značajno smanjuje infrastrukturne zahteve. Istovremeno su potpuno sačuvane prednosti Kärcher tehnologije suvog leda. IB 10/8 L2P čisti veoma nežno - i kompleksne oblike kao što su useci ili ležajevi i teška zaprljanja kao što su pregorele inkrustacije. Ovim čišćenjem nema ostataka abraziva.
Obeležja i prednosti
Ergonomski pištolj za peskarenjeBrza i jednostavna zamena nastavaka zahvaljujući brzim spojnicama. Sa integrisanim osvetljenjem. Prekidač za uključivanje/isključivanje leda direktno na pištolju.
Intuitivno i jednostavno rukovanjePritisak mlaza, radni sati i vreme rada prikazuju se na displeju. Količina suvog leda se može podešavati preko dugmeta. Integrisani prikaz statusa i sistemi za pomoć, odnosno za praćenje pritiska.
Bezbedno peskarenje suvim ledomCO₂ izlazi kroz ispusno crevo. Bezbedno rukovanje, bez kontakta s peletom od suvog leda. Samozaključavajući pištolj s okidačem.
Kompaktni, mobilni dizajn
- Točkovi i drške omogućavaju mobilnost i bezbedan transport.
- Mogućnost za odvojeno čuvanje svih komponenti. Integrisana Home Base.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Priključna snaga (kW)
|1
|Kućište/ram
|Plastično rotirajuće telo
|Testirano (od) prema
|CE
|Dužina kabla (m)
|5,5
|Pritisak vazduha (bar/MPa)
|0,7 - 10 / 0,07 - 1
|Kvalitet vazduha
|Suvo i bez ulja
|Zapreminski protok vazduha (m³/min)
|0,07 - 0,8
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|95
|Kuglice suvog leda (prečnik) (mm)
|2,5
|Potrošnja suvog leda (kg/h)
|2 - 8
|Faza (Ph)
|1
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Napon (V)
|220 - 230
|Težina bez pribora (kg)
|92
|Težina (sa priborom) (kg)
|103,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|870 x 450 x 970
Scope of supply
- Crevo za raspršivanje, sa električnim upravljačkim vodom i brzom spojnicom
- Mlazni pištolj (ergonomski i bezbedan)
Oprema
- Pištolj sa okidačem omogućava promenu sa „samo vazduh“ na „vazduh i led“
- Elektronsko upravljanje
Videos
Područja primene
- Za čišćenje mašina, komponenti motora, kalupa i zaptivnih površina
- Za čišćenje kontrolnih ormana, električnih komponenti i kontrolnih elemenata
- Za čišćenje presvlaka i tekstila
- Za čišćenje baštenskog alata i robotskih kosačica