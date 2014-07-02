Uređaj za raspršivanje suvog leda IB 15/120 se prezentuje kao snažan, robusan i nadasve pouzdan. Takođe i pametna rešenja detalja, kao držač kofera, pražnjenje leda, pridržni luk i odložne pregrade doprinose pozitivnom celokupnom utisku, povećavaju udobnost korišćenja i uz to povećavaju zadovoljstvo prilikom čišćenja suvim ledom. Takođe i u tehničkom smislu rešenje leži u detaljima. Tako smo mi u uređaju odlučujuće optimizovali u uređaju strujanje vazduha, crevo, pištolj i mlaznicu. Rezultat: izvanredan učinak čišćenja. Uprkos svojoj veličini IB 15/120 je veoma mobilan i može se od strane samo jedne osobe pokretati bez problema npr. preko stepenika. Ukratko: Raspršivanje suvog leda u najboljem obliku!