Blaster suvog leda IB 15/120
Ice Blaster IB 15/120 je jedan od najjačih uređaja za raspršivanje suvog leda na tržištu. On ubeđuje robusnošću, pouzdanom tehnikom i najboljim rezultatima prilikom raspršivanja suvog leda.
Uređaj za raspršivanje suvog leda IB 15/120 se prezentuje kao snažan, robusan i nadasve pouzdan. Takođe i pametna rešenja detalja, kao držač kofera, pražnjenje leda, pridržni luk i odložne pregrade doprinose pozitivnom celokupnom utisku, povećavaju udobnost korišćenja i uz to povećavaju zadovoljstvo prilikom čišćenja suvim ledom. Takođe i u tehničkom smislu rešenje leži u detaljima. Tako smo mi u uređaju odlučujuće optimizovali u uređaju strujanje vazduha, crevo, pištolj i mlaznicu. Rezultat: izvanredan učinak čišćenja. Uprkos svojoj veličini IB 15/120 je veoma mobilan i može se od strane samo jedne osobe pokretati bez problema npr. preko stepenika. Ukratko: Raspršivanje suvog leda u najboljem obliku!
Obeležja i prednosti
Držač kofera za mlazniceMlaznice i alat su uvek na dohvat ruke na mašini. Kofer za mlaznice je zaštićen od prljanja smešten bočno na uređaju.
Izuzetna mobilnostOptimalno uravnotežen uređaj za lako manevrisanje na neravnom terenu. Šipke na prednjoj i zadnjoj strani uređaja za lakše savladavanje stepenica.
Automatsko pražnjenje ostataka ledaIzbacivanje preostalog leda iz rezervoara dodirom na dugme nakon čišćenja sprečava zaleđivanje uređaja. Mašina se ne ledi.
Rezervoar za suvi led od stakloplastike (armiranog poliestera)
- Optimalna izolacija suvog leda.
- Bez kondenzacije.
- Bez zaleđivanja mašine.
Efikasan protok vazduha u uređaju
- Prenos suvog leda od uređaja do nastavka bez oštećivanja.
- Vrhunske performanse čišćenja na samom nastavku.
Integrisan namotavač sajle sa uzemljenjem
- Jednostavno uzemljivanje objekta pod mlazom.
- Zaštita od prenosa varnica sa korisnika na predmet.
- Unapređene pogodnosti mlaznice.
Integrisani separator ulja i vode
- Bez zaleđivanja uređaja.
Praktičan držač pištolja sa okidačem
- Pištolj sa okidačem je uvek uredno odložen.
- Idealan položaj (na primer, za promenu mlaznice).
Integrisana pregrada za odlaganje nastavaka i alata
- Sve i uvek nadohvat ruke – direktno na uređaju.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Priključna snaga (kW)
|0,6
|Kućište/ram
|Nerđajući čelik (1.4301)
|Dužina kabla (m)
|7
|Pritisak vazduha (bar/MPa)
|2 - 16 / 0,2 - 1,6
|Kvalitet vazduha
|Suvo i bez ulja
|Zapreminski protok vazduha (m³/min)
|2 - 12
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|125
|Kapacitet suvog leda (kg)
|40
|Kuglice suvog leda (prečnik) (mm)
|3
|Potrošnja suvog leda (kg/h)
|30 - 120
|Faza (Ph)
|1
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Napon (V)
|220 - 240
|Težina bez pribora (kg)
|91
|Težina (sa priborom) (kg)
|101,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1000 x 800 x 1300
Scope of supply
- Kutija sa urezanim ležištima za nastavke
- Mast za navoj mlaznice
- Flat jet nozzle
- Umetak pljosnate mlaznice: 8 mm
- Viljuškasti ključ (za zamenu mlaznica): 2 Kom
- Mlaznica za okrugli mlaz, XL, dugačka
- Crevo za raspršivanje, sa električnim upravljačkim vodom i brzom spojnicom
- Mlazni pištolj (ergonomski i bezbedan)
Oprema
- Pištolj sa okidačem omogućava promenu sa „samo vazduh“ na „vazduh i led“
- Elektronsko upravljanje
- Uključen namotavač sajle sa uzemljenjem
- Separator ulja i vode
Videos
Područja primene
- Čišćenje kalupa i alata za livenje
- Uklanjanje ostataka plastike
- Čišćenje alata za kovanje
- Čišćenje pomašinaenja za punjenje i mešanje
- Čišćenje prenosnih, transportnih i upotrebnih sistema
- Čišćenje rerni
- Čišćenje štamparskih mašina i perifernih uređaja
- Čišćenje mašina za preradu drveta
- Čišćenje generatora, turbina, razvodnih ormana i izmenjivača toplote