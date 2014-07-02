Naš Ice Blaster IB 7/40 Advanced se odlikuje dobro osmišljenim konceptom, mnogim korisnim detaljima, velikom trajnošću i izuzetno kvalitetnom izradom. Poslednja generacija uređaja za čišćenje suvim ledom odlično je opremljena, a koncipirana je za neprekidan rad. Na primer, standardna oprema podrazumeva integrisani namotavač sajle sa uzemljenjem, sistem za uklanjanje viška leda kojim se uređaj štiti od smrzavanja, kao i separator ulja i vode za pouzdan rad. Protok vazduha podešen je tako da se do odličnih rezultata čišćenja dolazi vrlo brzo, čak i kada se čišćenje obavlja pod malim pritiskom i uz malu potrošnju vazduha (maks. 3.5 m³/min), a pritom je operativni nivo buke smanjen na minimum. U mlaznom pištolju se nalazi integrisan daljinski upravljač, pa se tako direktno na njemu može podešavati pritisak i količina leda (po želji i deaktivirati), a zahvaljujući logičnoj strukturi displeja za očitavanje svih radnih parametara postignut je visok nivo udobnosti za operatera. Uz to je, preko drugog tastera, moguće potpuno isključiti statističke vrednosti, kao što su vreme trajanja ciklusa čišćenja, prosečna potrošnja leda po satu ili ukupan utrošak leda.