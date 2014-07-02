Blaster suvog leda IB 7/40 Adv
Ice Blaster IB 7/40 Advanced je opremljen mlaznim pištoljem sa integrisanim daljinskim upravljačem, a rezultati čišćenja suvim ledom su izuzetni čak i pri čišćenju pod malim pritiskom.
Naš Ice Blaster IB 7/40 Advanced se odlikuje dobro osmišljenim konceptom, mnogim korisnim detaljima, velikom trajnošću i izuzetno kvalitetnom izradom. Poslednja generacija uređaja za čišćenje suvim ledom odlično je opremljena, a koncipirana je za neprekidan rad. Na primer, standardna oprema podrazumeva integrisani namotavač sajle sa uzemljenjem, sistem za uklanjanje viška leda kojim se uređaj štiti od smrzavanja, kao i separator ulja i vode za pouzdan rad. Protok vazduha podešen je tako da se do odličnih rezultata čišćenja dolazi vrlo brzo, čak i kada se čišćenje obavlja pod malim pritiskom i uz malu potrošnju vazduha (maks. 3.5 m³/min), a pritom je operativni nivo buke smanjen na minimum. U mlaznom pištolju se nalazi integrisan daljinski upravljač, pa se tako direktno na njemu može podešavati pritisak i količina leda (po želji i deaktivirati), a zahvaljujući logičnoj strukturi displeja za očitavanje svih radnih parametara postignut je visok nivo udobnosti za operatera. Uz to je, preko drugog tastera, moguće potpuno isključiti statističke vrednosti, kao što su vreme trajanja ciklusa čišćenja, prosečna potrošnja leda po satu ili ukupan utrošak leda.
Obeležja i prednosti
Pregledan displejJednostavno očitavanje podešenih vrednosti; jednostavno rukovanje zahvaljujući velikim tasterima i elektronskom upravljanju.
Automatsko pražnjenje ostataka ledaIzbacivanje preostalog leda iz rezervoara dodirom na dugme nakon čišćenja sprečava zaleđivanje uređaja.
Integrisani separator ulja i vodeBez zaleđivanja uređaja.
Integrisan namotavač sajle sa uzemljenjem
- Jednostavno uzemljivanje objekta pod mlazom.
- Zaštita od prenosa varnica sa korisnika na predmet.
- Unapređene pogodnosti mlaznice.
Efikasan protok vazduha u uređaju
- Prenos suvog leda od uređaja do nastavka bez oštećivanja.
- Vrhunske performanse čišćenja na samom nastavku.
Izuzetna mobilnost
- Optimalno uravnotežen uređaj za lako manevrisanje na neravnom terenu.
- Šipke na prednjoj i zadnjoj strani uređaja za lakše savladavanje stepenica.
Rezervoar za suvi led od stakloplastike (armiranog poliestera)
- Optimalna izolacija suvog leda.
- Bez kondenzacije.
- Bez zaleđivanja mašine.
Praktičan držač pištolja sa okidačem
- Pištolj sa okidačem je uvek uredno odložen.
- Ideal position (e.g. for replacing the nozzle).
Integrisana pregrada za odlaganje nastavaka i alata
- Sve i uvek nadohvat ruke – direktno na uređaju.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Priključna snaga (kW)
|0,6
|Kućište/ram
|Nerđajući čelik (1.4301)
|Dužina kabla (m)
|7
|Pritisak vazduha (bar/MPa)
|2 - 10 / 0,2 - 1
|Kvalitet vazduha
|Suvo i bez ulja
|Zapreminski protok vazduha (m³/min)
|0,5 - 3,5
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|99
|Kapacitet suvog leda (kg)
|15
|Kuglice suvog leda (prečnik) (mm)
|3
|Potrošnja suvog leda (kg/h)
|15 - 50
|Faza (Ph)
|1
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Napon (V)
|220 - 240
|Težina bez pribora (kg)
|78
|Težina (sa priborom) (kg)
|81,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|768 x 510 x 1096
Scope of supply
- Mast za navoj mlaznice
- Flat jet nozzle
- Viljuškasti ključ (za zamenu mlaznica): 2 Kom
- Crevo za raspršivanje, sa električnim upravljačkim vodom i brzom spojnicom
- Mlazni pištolj (ergonomski i bezbedan)
- Torba za alat
Oprema
- Podešavanje količine leda direktno na mlaznom pištolju
- Podešavanje pritiska vazduha direktno na mlaznom pištolju
- Pištolj sa okidačem omogućava promenu sa „samo vazduh“ na „vazduh i led“
- Elektronsko upravljanje
- Uključen namotavač sajle sa uzemljenjem
- Separator ulja i vode
Videos
Područja primene
- Čišćenje kalupa i alata za livenje
- Uklanjanje ostataka plastike
- Čišćenje alata za kovanje
- Čišćenje postrojenja za punjenje i mešanje
- Čišćenje pokretnih traka, transportnih sistema i sistema za upravljanje
- Čišćenje rerni
- Čišćenje štamparskih mašina i perifernih uređaja
- Čišćenje mašina za preradu drveta
- Čišćenje generatora, turbina, razvodnih ormana i izmenjivača toplote