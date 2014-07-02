Ice Blaster IB 7/40 Classic, uređaj za čišćenje suvim ledom visokih performansi, naročito je pogodan za svakodnevnu upotrebu. Rukovanje i manevrisanje njime je udobno, a rad pouzdan. Sve komponente i tehnologije su naravno usklađene sa najvišim standardima kvaliteta. Na primer, dobro osmišljena tehnologija za zatvaranje sprečava zaleđivanje mašine tokom raspršivanja, dok optimizovani protok vazduha garantuje odlične rezultate čišćenja pri srazmerno niskom pritisku i potrošnji vazduha, pri čemu je, u isto vreme, nivo buke relativno nizak. Pritisak mlaznog pištolja i količina izbačenog leda se mogu neprekidno regulisati pomoću tastera, ali se mogu i blokirati ključem. Ice Blaster, osim toga, ima integrisan separator za ulje i vodu, kao i sistem za uklanjanje viška leda posle završenog rada jednostavnim pritiskom na dugme. Uz to je, preko drugog tastera, moguće potpuno isključiti statističke vrednosti, kao što su operativno vreme, prosečna potrošnja leda po satu ili ukupan utrošak leda.