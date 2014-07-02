Blaster suvog leda IB 7/40 Classic

Ice Blaster IB 7/40 Classic, zahvaljujući optimalnom protoku vazduha pokazuje odlične rezultate čišćenja suvim ledom, čak i u režimu rada pod malim pritiskom. Kompaktan uređaj.

Ice Blaster IB 7/40 Classic, uređaj za čišćenje suvim ledom visokih performansi, naročito je pogodan za svakodnevnu upotrebu. Rukovanje i manevrisanje njime je udobno, a rad pouzdan. Sve komponente i tehnologije su naravno usklađene sa najvišim standardima kvaliteta. Na primer, dobro osmišljena tehnologija za zatvaranje sprečava zaleđivanje mašine tokom raspršivanja, dok optimizovani protok vazduha garantuje odlične rezultate čišćenja pri srazmerno niskom pritisku i potrošnji vazduha, pri čemu je, u isto vreme, nivo buke relativno nizak. Pritisak mlaznog pištolja i količina izbačenog leda se mogu neprekidno regulisati pomoću tastera, ali se mogu i blokirati ključem. Ice Blaster, osim toga, ima integrisan separator za ulje i vodu, kao i sistem za uklanjanje viška leda posle završenog rada jednostavnim pritiskom na dugme. Uz to je, preko drugog tastera, moguće potpuno isključiti statističke vrednosti, kao što su operativno vreme, prosečna potrošnja leda po satu ili ukupan utrošak leda.

Obeležja i prednosti
Blaster suvog leda IB 7/40 Classic: Pregledan displej
Pregledan displej
Jednostavno očitavanje podešenih vrednosti; jednostavno rukovanje zahvaljujući velikim tasterima i elektronskom upravljanju.
Blaster suvog leda IB 7/40 Classic: Automatsko pražnjenje ostataka leda
Automatsko pražnjenje ostataka leda
Izbacivanje preostalog leda iz rezervoara dodirom na dugme nakon čišćenja sprečava zaleđivanje uređaja.
Blaster suvog leda IB 7/40 Classic: Integrisani separator ulja i vode
Integrisani separator ulja i vode
Bez zaleđivanja uređaja.
Praktičan držač pištolja sa okidačem
  • Pištolj sa okidačem je uvek uredno odložen.
  • Optimalna pozicija (npr. za zamenu mlaznice).
Izuzetna mobilnost
  • Optimalno uravnotežen uređaj za lako manevrisanje na neravnom terenu.
Efikasan protok vazduha u uređaju
  • Prenos suvog leda od uređaja do nastavka bez oštećivanja.
  • Vrhunske performanse čišćenja na samom nastavku.
Integrisana pregrada za odlaganje nastavaka i alata
  • Sve i uvek nadohvat ruke – direktno na uređaju.
Specifikacije

Tehnički podaci

Priključna snaga (kW) 0,6
Kućište/ram Nerđajući čelik (1.4301)
Dužina kabla (m) 7
Pritisak vazduha (bar/MPa) 2 - 10 / 0,2 - 1
Kvalitet vazduha Suvo i bez ulja
Zapreminski protok vazduha (m³/min) 0,5 - 3,5
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 99
Kapacitet suvog leda (kg) 15
Kuglice suvog leda (prečnik) (mm) 3
Potrošnja suvog leda (kg/h) 15 - 50
Faza (Ph) 1
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Napon (V) 220 - 240
Težina bez pribora (kg) 93
Težina (sa priborom) (kg) 75
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 768 x 510 x 1096

Scope of supply

  • Mast za navoj mlaznice
  • Flat jet nozzle
  • Viljuškasti ključ (za zamenu mlaznica): 2 Kom
  • Crevo za raspršivanje, sa električnim upravljačkim vodom i brzom spojnicom
  • Mlazni pištolj (ergonomski i bezbedan)
  • Torba za alat

Oprema

  • Elektronsko upravljanje
  • Separator ulja i vode
Područja primene
  • Čišćenje kalupa i alata za livenje
  • Uklanjanje ostataka plastike
  • Čišćenje alata za kovanje
  • Čišćenje postrojenja za punjenje i mešanje
  • Čišćenje pokretnih traka, transportnih sistema i sistema za upravljanje
  • Čišćenje rerni
  • Čišćenje štamparskih mašina i perifernih uređaja
  • Čišćenje mašina za preradu drveta
  • Čišćenje generatora, turbina, razvodnih ormana i izmenjivača toplote
