Blaster suvog leda IB 7/40 Classic
Ice Blaster IB 7/40 Classic, zahvaljujući optimalnom protoku vazduha pokazuje odlične rezultate čišćenja suvim ledom, čak i u režimu rada pod malim pritiskom. Kompaktan uređaj.
Ice Blaster IB 7/40 Classic, uređaj za čišćenje suvim ledom visokih performansi, naročito je pogodan za svakodnevnu upotrebu. Rukovanje i manevrisanje njime je udobno, a rad pouzdan. Sve komponente i tehnologije su naravno usklađene sa najvišim standardima kvaliteta. Na primer, dobro osmišljena tehnologija za zatvaranje sprečava zaleđivanje mašine tokom raspršivanja, dok optimizovani protok vazduha garantuje odlične rezultate čišćenja pri srazmerno niskom pritisku i potrošnji vazduha, pri čemu je, u isto vreme, nivo buke relativno nizak. Pritisak mlaznog pištolja i količina izbačenog leda se mogu neprekidno regulisati pomoću tastera, ali se mogu i blokirati ključem. Ice Blaster, osim toga, ima integrisan separator za ulje i vodu, kao i sistem za uklanjanje viška leda posle završenog rada jednostavnim pritiskom na dugme. Uz to je, preko drugog tastera, moguće potpuno isključiti statističke vrednosti, kao što su operativno vreme, prosečna potrošnja leda po satu ili ukupan utrošak leda.
Obeležja i prednosti
Pregledan displejJednostavno očitavanje podešenih vrednosti; jednostavno rukovanje zahvaljujući velikim tasterima i elektronskom upravljanju.
Automatsko pražnjenje ostataka ledaIzbacivanje preostalog leda iz rezervoara dodirom na dugme nakon čišćenja sprečava zaleđivanje uređaja.
Integrisani separator ulja i vodeBez zaleđivanja uređaja.
Praktičan držač pištolja sa okidačem
- Pištolj sa okidačem je uvek uredno odložen.
- Ideal position (e.g. for replacing the nozzle).
Izuzetna mobilnost
- Optimalno uravnotežen uređaj za lako manevrisanje na neravnom terenu.
Efikasan protok vazduha u uređaju
- Prenos suvog leda od uređaja do nastavka bez oštećivanja.
- Vrhunske performanse čišćenja na samom nastavku.
Integrisana pregrada za odlaganje nastavaka i alata
- Sve i uvek nadohvat ruke – direktno na uređaju.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Priključna snaga (kW)
|0,6
|Kućište/ram
|Nerđajući čelik (1.4301)
|Dužina kabla (m)
|7
|Pritisak vazduha (bar/MPa)
|2 - 10 / 0,2 - 1
|Kvalitet vazduha
|Suvo i bez ulja
|Zapreminski protok vazduha (m³/min)
|0,5 - 3,5
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|99
|Kapacitet suvog leda (kg)
|15
|Kuglice suvog leda (prečnik) (mm)
|3
|Potrošnja suvog leda (kg/h)
|15 - 50
|Faza (Ph)
|1
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Napon (V)
|220 - 240
|Težina bez pribora (kg)
|93
|Težina (sa priborom) (kg)
|75
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|768 x 510 x 1096
Scope of supply
- Mast za navoj mlaznice
- Flat jet nozzle
- Viljuškasti ključ (za zamenu mlaznica): 2 Kom
- Crevo za raspršivanje, sa električnim upravljačkim vodom i brzom spojnicom
- Mlazni pištolj (ergonomski i bezbedan)
- Torba za alat
Oprema
- Elektronsko upravljanje
- Separator ulja i vode
Videos
Područja primene
- Čišćenje kalupa i alata za livenje
- Uklanjanje ostataka plastike
- Čišćenje alata za kovanje
- Čišćenje postrojenja za punjenje i mešanje
- Čišćenje pokretnih traka, transportnih sistema i sistema za upravljanje
- Čišćenje rerni
- Čišćenje štamparskih mašina i perifernih uređaja
- Čišćenje mašina za preradu drveta
- Čišćenje generatora, turbina, razvodnih ormana i izmenjivača toplote