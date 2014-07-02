Stacionarni perači pod pritiskom

Stacionarni perači pod pritiskom – jedna baza, brojna područja primene. Stacionarni perači pod pritiskom od Kärcher-a su pogodni gde god je potrebno uštedeti prostor pri čišćenju i dezinfekciji.

Kärcher Nezagrejano

Ovi stacionarni kompresorski čistači se ne greju samostalno – već tolerišu ulaznu temperaturu vode do 60 odnosno 85°C. Naročito štedljivi u pogledu prostora u nezavisnom režimu rada, ali takođe idealni za režim rada sa više kopalja sa do 15 paralelno pokretanih koplja.

Kärcher Protočni bojleri

Ako vruća voda ne dolazi iz voda i grejanje na ulje ili gas se ne sme instalirati, koristi se električni protočni bojler.

