Stacionarna visokopritisna jedinica HDC Classic
Savršeno rešenje za svakodnevno ili često čišćenje sa visokim performansama u raznim sferama poslovanja. Za istovremeno korišćenje 2 do 3 izlazne tačke
HDC Classic je industrijski stacionarni visokopritisni čistač za zahtevne zadatke čišćenja. Uređaj mogu istovremeno koristiti tri operatera na različitim primenama (mestima upotrebe) koristeći raspoloživu vodu zapremine 2000 l/h. Potreban radni pritisak je podesiv; mogu se izabrati uređaji za maksimalno 80 bara ili maksimalno 160 bara. HDC Classic je standardno opremljen skladišnim rezervoarom i plutajućim ventilom, zaštitom od rada na suvo, praćenjem temperature vode na ulazu, detekcijom curenja, prekidačem za zaštitu motora i zaštitom namotaja za motor visokopritisne pumpe, meračem broja radnih sati i displejom za prikaz grešaka. Ulazna temperature je 60 °C. Opciono se može montirati pretkompresiona pumpa za maksimalnu ulaznu temperaturu od 85 °C. Oblasti primene uključuju industriju, poljoprivredu i javne usluge. Opciono su raspoloživi ramovi i šasije od nerđajućeg čelika i čelika premazanog prahom. Industrijska klipna pumpa, mesingana glava pumpe i 4-polni sporohodni elektromotor (1450 o/min) jesu ekstremno izdržljivi i pogodni za teške primene.
Obeležja i prednosti
Dugovečno i robusno
- Robusna mašina, pogodna i za teške primene.
- Robusna pumpa radilice sa mesinganom glavom cilindra i izuzetno kvalitetni materijali pružaju dug vek trajanja.
- 4-polni, sporohodni elektro motor (sa vazdušnim hlađenjem).
Potpuna bezbednost mašine
Trajna montaža bez opasnosti: Nema zagađenja ili slobodnih creva
- Sa zaštitom od rada na suvo i praćenjem temperature motora i vode.
- Osigurač za curenje i lagani start.
- Automatsko isključivanje ako tokom utroška vode ne bude minimalno potrebne količine vode.
Uređaj se može individualno konfigurisati
- Opciono su raspoloživi ram i/ili šasija od nerđajućeg čelika.
Visok stepen fleksibilnosti
- Pretkompresiona pumpa za temperaturu napajanja do 85 °C (standardno 60 °C) i pritisak od 80/160 bara
- Ram i šasija od nerđajućeg čelika (čelik premazan prahom kao standard).
- Na zahtev uređaji od 60 Hz (na primer, 380–480 V, 690 V/60 Hz).
U svakom trenutku je brzo spreman za upotrebu
- Ostali delovi pribora ili uređaji mogu biti pričvršćeni.
- Prilagođavanje individualnim potrebama čišćenja
- Korišćenje uređaja od strane dva korisnika istovremeno.
- Spremno pritiskom na dugme, bez potrebe za podešavanjem i prenošenjem mobilnih mašina.
- Čim se počne rad sa pištoljem, pumpa startuje sa prenosom. Ovo omogućava udoban rad na svakoj prijemnoj tački.
- Za brze primene čišćenja na promenljivim mestima primene.
U svakom trenutku je brzo spreman za upotrebu
Robusna izvedba za teške radne zadatke
- Razvijen za svakodnevnu primenu u radu.
- Radne operacije pod rigoroznim uslovima.
- Duž́i vek, manje održavanja i niži troškovi. Idealan za industrijsku upotrebu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Pritisak (bar/MPa)
|80 / 160 / 8 / 16 / 16
|Protok (l/h)
|700 / 2000
|Ulazna temperatura (°C)
|max. 85
|Pokretanje motora
|Soft start
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|860 x 595 x 580
Oprema
- Šipka za merenje ulja
- Posmatračko okno za nivo ulja
- Četvoropolni motor (sporohodni)
- Pumpa kolenastog vratila sa keramičkim klipovima
- Zaštita od rada na suvo
- Brojač radnih sati
- Servo upravljanje
- Ventil pritiska
Područja primene
- Idealna za čišćenje u prehrambenoj industriji
- Poljoprivreda
- Čišćenje staje
- Idealno za primenu kod pranja vozila, u građevinarstvu i prevozništvu, kao i u industriji.
- Čišćenje vozila i mašina u automobilskoj industriji, na području industrije i poljoprivrede
- Javni sektor
- Za čišćenje posuda / naslaga u prehrambenoj i hemijskoj industriji