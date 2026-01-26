HDC Classic je industrijski stacionarni visokopritisni čistač za zahtevne zadatke čišćenja. Uređaj mogu istovremeno koristiti tri operatera na različitim primenama (mestima upotrebe) koristeći raspoloživu vodu zapremine 2000 l/h. Potreban radni pritisak je podesiv; mogu se izabrati uređaji za maksimalno 80 bara ili maksimalno 160 bara. HDC Classic je standardno opremljen skladišnim rezervoarom i plutajućim ventilom, zaštitom od rada na suvo, praćenjem temperature vode na ulazu, detekcijom curenja, prekidačem za zaštitu motora i zaštitom namotaja za motor visokopritisne pumpe, meračem broja radnih sati i displejom za prikaz grešaka. Ulazna temperature je 60 °C. Opciono se može montirati pretkompresiona pumpa za maksimalnu ulaznu temperaturu od 85 °C. Oblasti primene uključuju industriju, poljoprivredu i javne usluge. Opciono su raspoloživi ramovi i šasije od nerđajućeg čelika i čelika premazanog prahom. Industrijska klipna pumpa, mesingana glava pumpe i 4-polni sporohodni elektromotor (1450 o/min) jesu ekstremno izdržljivi i pogodni za teške primene.