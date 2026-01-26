Stacionarna visokopritisna jedinica HDC Classic

Savršeno rešenje za svakodnevno ili često čišćenje sa visokim performansama u raznim sferama poslovanja. Za istovremeno korišćenje 2 do 3 izlazne tačke

HDC Classic je industrijski stacionarni visokopritisni čistač za zahtevne zadatke čišćenja. Uređaj mogu istovremeno koristiti tri operatera na različitim primenama (mestima upotrebe) koristeći raspoloživu vodu zapremine 2000 l/h. Potreban radni pritisak je podesiv; mogu se izabrati uređaji za maksimalno 80 bara ili maksimalno 160 bara. HDC Classic je standardno opremljen skladišnim rezervoarom i plutajućim ventilom, zaštitom od rada na suvo, praćenjem temperature vode na ulazu, detekcijom curenja, prekidačem za zaštitu motora i zaštitom namotaja za motor visokopritisne pumpe, meračem broja radnih sati i displejom za prikaz grešaka. Ulazna temperature je 60 °C. Opciono se može montirati pretkompresiona pumpa za maksimalnu ulaznu temperaturu od 85 °C. Oblasti primene uključuju industriju, poljoprivredu i javne usluge.  Opciono su raspoloživi ramovi i šasije od nerđajućeg čelika i čelika premazanog prahom. Industrijska klipna pumpa, mesingana glava pumpe i 4-polni sporohodni elektromotor (1450 o/min) jesu ekstremno izdržljivi i pogodni za teške primene.

Obeležja i prednosti
Dugovečno i robusno
  • Robusna mašina, pogodna i za teške primene.
  • Robusna pumpa radilice sa mesinganom glavom cilindra i izuzetno kvalitetni materijali pružaju dug vek trajanja.
  • 4-polni, sporohodni elektro motor (sa vazdušnim hlađenjem).
Potpuna bezbednost mašine
Trajna montaža bez opasnosti: Nema zagađenja ili slobodnih creva
  • Sa zaštitom od rada na suvo i praćenjem temperature motora i vode.
  • Osigurač za curenje i lagani start.
  • Automatsko isključivanje ako tokom utroška vode ne bude minimalno potrebne količine vode.
Uređaj se može individualno konfigurisati
  • Opciono su raspoloživi ram i/ili šasija od nerđajućeg čelika.
Visok stepen fleksibilnosti
  • Pretkompresiona pumpa za temperaturu napajanja do 85 °C (standardno 60 °C) i pritisak od 80/160 bara
  • Ram i šasija od nerđajućeg čelika (čelik premazan prahom kao standard).
  • Na zahtev uređaji od 60 Hz (na primer, 380–480 V, 690 V/60 Hz).
U svakom trenutku je brzo spreman za upotrebu
  • Ostali delovi pribora ili uređaji mogu biti pričvršćeni.
  • Prilagođavanje individualnim potrebama čišćenja
  • Korišćenje uređaja od strane dva korisnika istovremeno.
  • Spremno pritiskom na dugme, bez potrebe za podešavanjem i prenošenjem mobilnih mašina.
  • Čim se počne rad sa pištoljem, pumpa startuje sa prenosom. Ovo omogućava udoban rad na svakoj prijemnoj tački.
  • Za brze primene čišćenja na promenljivim mestima primene.
U svakom trenutku je brzo spreman za upotrebu
Robusna izvedba za teške radne zadatke
  • Razvijen za svakodnevnu primenu u radu.
  • Radne operacije pod rigoroznim uslovima.
  • Duž́i vek, manje održavanja i niži troškovi. Idealan za industrijsku upotrebu.
Specifikacije

Tehnički podaci

Pritisak (bar/MPa) 80 / 160 / 8 / 16 / 16
Protok (l/h) 700 / 2000
Ulazna temperatura (°C) max. 85
Pokretanje motora Soft start
Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 860 x 595 x 580

Oprema

  • Šipka za merenje ulja
  • Posmatračko okno za nivo ulja
  • Četvoropolni motor (sporohodni)
  • Pumpa kolenastog vratila sa keramičkim klipovima
  • Zaštita od rada na suvo
  • Brojač radnih sati
  • Servo upravljanje
  • Ventil pritiska
Stacionarna visokopritisna jedinica HDC Classic
Stacionarna visokopritisna jedinica HDC Classic
Stacionarna visokopritisna jedinica HDC Classic
Područja primene
  • Idealna za čišćenje u prehrambenoj industriji
  • Poljoprivreda
  • Čišćenje staje
  • Idealno za primenu kod pranja vozila, u građevinarstvu i prevozništvu, kao i u industriji.
  • Čišćenje vozila i mašina u automobilskoj industriji, na području industrije i poljoprivrede
  • Javni sektor
  • Za čišćenje posuda / naslaga u prehrambenoj i hemijskoj industriji
Pribor