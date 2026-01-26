Podesivi HDC Standard stacionarni visokopritisni čistač je raspoloživ za sledeće klase performansi: 4000 l/h (2 x 2000 l/h pumpne jedinice), 6000 l/h (3 x 2000 l/h pumpne jedinice) i 8000 l/h (4 x 2000 l/h pumpne jedinice). Mogući su i radni pritisci između 80 i 160 bara. Ostale karakteristike obuhvataju ulaznu temperaturu vode do 85 °C (standardno do 60 °C), čelični ram ili opcioni ram od nerđajućeg čelika, vazdušno hlađenje, četvoropolni sporohodni motor, robusne klipne pumpe sa mesinganim glavama cilindra i ekspanzionu posudu sa integrisanim plutajućim ventilom i filterom na ulazu vode, meračem broja radnih sati, displejom za prikaz grešaka i radnih parametara. Sistem, pumpe i motori se automatski uključuju i isključuju. Ostale bezbednosne karakteristike su zaštita od rada na suvo, praćenje ulazne temperature vode, motori sa zaštitom namotaja i zaštitni prekidač motora, prelivni ventil i senzor pritiska, sigurnosni ventil i ekspanziona posuda na svakoj pumpi, kao i detekcija curenja. Na zahtev su takođe raspoloživi i uređaji za 60 herca.