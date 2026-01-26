Stacionarna visokopritisna jedinica HDC Standard
Jake primene, jake performanse: Stacionarna visokopritisna mašina je pogodna za maks. 8 korisnika. Može se podesiti za 4000, 6000 ili 8000 l/h i radni pritisak 80 ili 160 bara.
Podesivi HDC Standard stacionarni visokopritisni čistač je raspoloživ za sledeće klase performansi: 4000 l/h (2 x 2000 l/h pumpne jedinice), 6000 l/h (3 x 2000 l/h pumpne jedinice) i 8000 l/h (4 x 2000 l/h pumpne jedinice). Mogući su i radni pritisci između 80 i 160 bara. Ostale karakteristike obuhvataju ulaznu temperaturu vode do 85 °C (standardno do 60 °C), čelični ram ili opcioni ram od nerđajućeg čelika, vazdušno hlađenje, četvoropolni sporohodni motor, robusne klipne pumpe sa mesinganim glavama cilindra i ekspanzionu posudu sa integrisanim plutajućim ventilom i filterom na ulazu vode, meračem broja radnih sati, displejom za prikaz grešaka i radnih parametara. Sistem, pumpe i motori se automatski uključuju i isključuju. Ostale bezbednosne karakteristike su zaštita od rada na suvo, praćenje ulazne temperature vode, motori sa zaštitom namotaja i zaštitni prekidač motora, prelivni ventil i senzor pritiska, sigurnosni ventil i ekspanziona posuda na svakoj pumpi, kao i detekcija curenja. Na zahtev su takođe raspoloživi i uređaji za 60 herca.
Obeležja i prednosti
Klipna pumpa sa mesinganom glavom cilindra i izuzetno kvalitetni materijali
- Sve jedno koja je količina vode potrebna: Upravljanje po potrebi uključuje i ostale pumpe i takođe ih isključuje.
- Automatsko pokretanje pumpe sa svakom utrošenom količinom vode, bez potrebe za otključavanjem.
- Omogućen ravnomeran rad svih pumpi zahvaljujući dobro osmišljenom sistemu zamene njihovog rada.
Uređaj može koristiti do osam osoba istovremeno
- Spremno pritiskom na dugme, bez potrebe za podešavanjem i prenošenjem mobilnih mašina.
- Čim se počne rad sa pištoljem, pumpa startuje sa prenosom. Ovo omogućava udoban rad na svakoj prijemnoj tački.
- Za brze primene čišćenja na promenljivim mestima primene.
Visok stepen fleksibilnosti
- Raspoloživa zapremina vode može se koristiti kada je to potrebno.
- Pogodno je takođe i za čišćenje unutrašnjosti srednjih do velikih kontejnera.
- Spremno pritiskom na dugme, bez potrebe za podešavanjem i prenošenjem mobilnih mašina.
Sa zaštitom od rada bez vode i praćenjem temperature motora i vode
Potpuna bezbednost mašine
- Merač radnih sati i displej pokazuju kada je potrebno održavanje pumpe.
- Osigurač za curenje i lagani start.
U svakom trenutku je brzo spreman za upotrebu
- Četvoropolni sporohodni elektromotor sa soft starterom garantuje dug životni vek.
Opciono su raspoloživi ram i/ili šasija od nerđajućeg čelika
- Trajna montaža bez opasnosti: Nema zagađenja ili slobodnih creva
Pretkompresiona pumpa za temperaturu napajanja do 85 °C (standardno 60 °C) i pritisak od 80/160 bara
Inteligentno upravljanje pumpama
- Opciono ram/šasija od nerđajućeg čelika (čelik premazan prahom kao standard).
- Na zahtev su raspoloživi uređaji od 60 Hz (na primer, 380–480 V, 690 V/60 Hz).
Specifikacije
Tehnički podaci
|Pritisak (bar/MPa)
|80 / 160 / 8 / 16 / 16
|Protok (l/h)
|700 / 8000
|Ulazna temperatura (°C)
|max. 85
|Pokretanje motora
|Soft start
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1150 x 750 x 1840
Oprema
- Šipka za merenje ulja
- Posmatračko okno za nivo ulja
- Četvoropolni motor (sporohodni)
- Pumpa kolenastog vratila sa keramičkim klipovima
- Zaštita od rada na suvo
- Brojač radnih sati
- Servo upravljanje
- Ventil pritiska
Područja primene
- Idealna za čišćenje u prehrambenoj industriji
- Poljoprivreda
- Čišćenje staje
- Idealno za primenu kod pranja vozila, u građevinarstvu i prevozništvu, kao i u industriji.
- Pranje vozila i mašina u automobilizmu, na polju industrije i poljoprivrede
- Javni sektor
- Za čišćenje posuda / naslaga u prehrambenoj i hemijskoj industriji