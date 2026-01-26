Stacionarna visokopritisna jedinica HDC Standard

Jake primene, jake performanse: Stacionarna visokopritisna mašina je pogodna za maks. 8 korisnika. Može se podesiti za 4000, 6000 ili 8000 l/h i radni pritisak 80 ili 160 bara.

Podesivi HDC Standard stacionarni visokopritisni čistač je raspoloživ za sledeće klase performansi: 4000 l/h (2 x 2000 l/h pumpne jedinice), 6000 l/h (3 x 2000 l/h pumpne jedinice) i 8000 l/h (4 x 2000 l/h pumpne jedinice). Mogući su i radni pritisci između 80 i 160 bara. Ostale karakteristike obuhvataju ulaznu temperaturu vode do 85 °C (standardno do 60 °C), čelični ram ili opcioni ram od nerđajućeg čelika, vazdušno hlađenje, četvoropolni sporohodni motor, robusne klipne pumpe sa mesinganim glavama cilindra i ekspanzionu posudu sa integrisanim plutajućim ventilom i filterom na ulazu vode, meračem broja radnih sati, displejom za prikaz grešaka i radnih parametara. Sistem, pumpe i motori se automatski uključuju i isključuju. Ostale bezbednosne karakteristike su zaštita od rada na suvo, praćenje ulazne temperature vode, motori sa zaštitom namotaja i zaštitni prekidač motora, prelivni ventil i senzor pritiska, sigurnosni ventil i ekspanziona posuda na svakoj pumpi, kao i detekcija curenja. Na zahtev su takođe raspoloživi i uređaji za 60 herca.

Obeležja i prednosti
Klipna pumpa sa mesinganom glavom cilindra i izuzetno kvalitetni materijali
  • Sve jedno koja je količina vode potrebna: Upravljanje po potrebi uključuje i ostale pumpe i takođe ih isključuje.
  • Automatsko pokretanje pumpe sa svakom utrošenom količinom vode, bez potrebe za otključavanjem.
  • Omogućen ravnomeran rad svih pumpi zahvaljujući dobro osmišljenom sistemu zamene njihovog rada.
Uređaj može koristiti do osam osoba istovremeno
  • Spremno pritiskom na dugme, bez potrebe za podešavanjem i prenošenjem mobilnih mašina.
  • Čim se počne rad sa pištoljem, pumpa startuje sa prenosom. Ovo omogućava udoban rad na svakoj prijemnoj tački.
  • Za brze primene čišćenja na promenljivim mestima primene.
Visok stepen fleksibilnosti
  • Raspoloživa zapremina vode može se koristiti kada je to potrebno.
  • Pogodno je takođe i za čišćenje unutrašnjosti srednjih do velikih kontejnera.
  • Spremno pritiskom na dugme, bez potrebe za podešavanjem i prenošenjem mobilnih mašina.
Sa zaštitom od rada bez vode i praćenjem temperature motora i vode
Potpuna bezbednost mašine
  • Merač radnih sati i displej pokazuju kada je potrebno održavanje pumpe.
  • Osigurač za curenje i lagani start.
U svakom trenutku je brzo spreman za upotrebu
  • Četvoropolni sporohodni elektromotor sa soft starterom garantuje dug životni vek.
Opciono su raspoloživi ram i/ili šasija od nerđajućeg čelika
  • Trajna montaža bez opasnosti: Nema zagađenja ili slobodnih creva
Pretkompresiona pumpa za temperaturu napajanja do 85 °C (standardno 60 °C) i pritisak od 80/160 bara
Inteligentno upravljanje pumpama
  • Opciono ram/šasija od nerđajućeg čelika (čelik premazan prahom kao standard).
  • Na zahtev su raspoloživi uređaji od 60 Hz (na primer, 380–480 V, 690 V/60 Hz).
Specifikacije

Tehnički podaci

Pritisak (bar/MPa) 80 / 160 / 8 / 16 / 16
Protok (l/h) 700 / 8000
Ulazna temperatura (°C) max. 85
Pokretanje motora Soft start
Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1150 x 750 x 1840

Oprema

  • Šipka za merenje ulja
  • Posmatračko okno za nivo ulja
  • Četvoropolni motor (sporohodni)
  • Pumpa kolenastog vratila sa keramičkim klipovima
  • Zaštita od rada na suvo
  • Brojač radnih sati
  • Servo upravljanje
  • Ventil pritiska
Stacionarna visokopritisna jedinica HDC Standard
Područja primene
  • Idealna za čišćenje u prehrambenoj industriji
  • Poljoprivreda
  • Čišćenje staje
  • Idealno za primenu kod pranja vozila, u građevinarstvu i prevozništvu, kao i u industriji.
  • Pranje vozila i mašina u automobilizmu, na polju industrije i poljoprivrede
  • Javni sektor
  • Za čišćenje posuda / naslaga u prehrambenoj i hemijskoj industriji
Pribor