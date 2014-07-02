Sa do 350 bar radnog pritiska ovaj uređaj sa puta sklanja i tvrdokornu nečistoću. Robustan Cage dizajn ga čini naročito stabilnim: možete da ga transportujete pomoću krana - osim toga komponente su zaštićene svuda okolo. Mnogo drugih prednosti brine za to da ovaj uređaj bude prvi izbor za profesionalnu primenu. Praktično i ugodno: zahvaljujući držaču koplja i integrisanoj kuki za crevo pribor je uvek spreman na uređaju. Brojač radnih sati prikazuje egzaktna vremena rada pumpe. Sigurno smeštanje: pribor i alat se odlažu u zaštićenu pregradu. Lako za transportovanje: zahvaljujući principu kolica za džakove uređaje možete da transportujete lakše nego uređaje na četiri točka - pre svega na terenima bez puta kao što su gradilišta. Pouzdano i sigurno: visoko efikasna KÄRCHER pumpa sa kolenastim vratilom brine za neophodan pritisak. Opcioni osigurač za količinu vode ravnomerno štiti korisnika i pumpu.